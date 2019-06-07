 Суд восстановил в должностях 3100 из 4700 непрошедших переквалификацию работников полиции, - Князев

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Во время переаттестации, при создании Национальной полиции аттестационными комиссиями было уволено из органов внутренних дел 4700 работников с формулировкой "не соответствует занимаемой должности, невозможно работать в полиции". К сожалению, я хочу констатировать, что где-то 3100 человек в Национальной полиции возобновились по решениям окружных административных судов", - сказал Князев.
Он уточнил, что в Нацполиции были также обязаны им выплатить за вынужденный прогул денежную компенсацию.
"Это закон, его надо было выполнять. Так было и в этой ситуации. Один из этих негодяев (один из подозреваемых по делу о гибели 5 – летнего мальчика в Киевской области – ред.) восстановился на службе в 2018 году", - отметил Князев.
вінж міг звільнити всіх одним підписом
Не надо брать пример с вашего лидера и корчить из себя дурачков: В юридические вузы поступают в основном дети тех же судей, прокуроров, депутатов....простому смертному без кучи бабла туда не попасть (тарифы на обучение на факультете правосудия видели?!) И поступают туда изначально с целью попасть в органы прокуратуры, суды и обогатиться, так что сразу на выходи из ВУЗА мы имеем взяточника.....!
Для судебной реформы нужно лет 15-20 минимум!!!! И это при том, что ее проводить, а не делать иммитацию!
Но у Авакова и Медведчука общий бизнес.
Так шо ничего удивительного
Шо бизнес партнеры договорились
О общем походе в Раду.
Кива идет в Раду с партией Бойко и Медведчука!
а что там Верховный суд??
Подавайте предложения-изменения в законодательство.
И все эти ваши ублюдки, стреляющие в детей, скорее всего имеют косяки в работе.
При желании всегда можно найти способ выгнать их из рядов полиции законно.
Но этого желания нет!
тот, кто хочет, всегда ищет возможность, а не оправдание
Это только вчера стало известно? Наверняка нет. Так вот после первой сотни восстановленых нужно было поднимать этот вопрос и что-то менять. А так вроде все при делах: одни увольняют, другие восстанавливают. На этот идиотизм ушел ни один миллион народных денег.
у пэти нашлось время прогнуть парламент и пропихнуть закон под юГика, на остальное времени не нашлось.
а когда задерживают, набегает куча "активистов", мол шож ви робыте!!
Сели бы в самолет с пилотами, которые не умеют летать?
Стали бы кушать в столовой, где поваров вчера набрали с улицы?
Пошли бы учиться в институт, где обучение проводят люди без какого-либо образования?
Купили бы квартиру в доме, который построили студенты кулинарного техникума?
Полагаю, что навряд ли.
А вот у ментов можно выполнять свои обязанности по защите чести и достоинства граждан даже если ты совершил преступление, уличен в неблаговидных делах, не прошел профессиональную переаттестацию.
Менты получили обратно деньги занесенные судье, потужно.