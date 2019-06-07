 Суд восстановил в должностях 3100 из 4700 непрошедших переквалификацию работников полиции, - Князев

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время переаттестации, при создании Национальной полиции аттестационными комиссиями было уволено из органов внутренних дел 4700 работников с формулировкой "не соответствует занимаемой должности, невозможно работать в полиции". К сожалению, я хочу констатировать, что где-то 3100 человек в Национальной полиции возобновились по решениям окружных административных судов", - сказал Князев.

Он уточнил, что в Нацполиции были также обязаны им выплатить за вынужденный прогул денежную компенсацию.

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"Это закон, его надо было выполнять. Так было и в этой ситуации. Один из этих негодяев (один из подозреваемых по делу о гибели 5 – летнего мальчика в Киевской области – ред.) восстановился на службе в 2018 году", - отметил Князев.