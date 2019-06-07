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 Политика Украины
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Все про:Нацполиция (9502) Князев (332)

 Суд восстановил в должностях 3100 из 4700 не прошедших переквалификацию работников полиции, - Князев

При создании Национальной полиции аттестационными комиссиями было уволено из органов внутренних дел 4700 работников за несоответствие занимаемой должности.

Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Во время переаттестации при создании Национальной полиции аттестационными комиссиями было уволено из органов внутренних дел 4700 работников с формулировкой "не соответствует занимаемой должности, невозможно работать в полиции". К сожалению, я хочу констатировать, что где-то 3100 человек в Национальной полиции возобновились по решениям окружных административных судов", - сказал Князев.

Он уточнил, что в Нацполиции были также обязаны им выплатить за вынужденный прогул денежную компенсацию.

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"Это закон, его надо было выполнять. Так было и в этой ситуации. Один из этих негодяев (один из подозреваемых по делу о гибели 5 – летнего мальчика в Киевской области – ред.) восстановился на службе в 2018 году", - отметил Князев.

Источник: https://censor.net.ua/n3131114
 
 
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это потужная мыролюбная рефрма новой полиции - очьень важьно.
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Ідіот Князєв не зміг всіх цих людей просто вигнати після відновлення через службову невідповідність? Чи Князев не хотів очистити поліцію? Виходить Князєв був саботажником поліцейської реформи, тому п'яні менти і продовжують вбивати людей, а керівництво продовжує відмазувати ментів-злочинців від відповідальності.
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нет, выгонять не нужно. Нуно было подбросить наркоту и посадить, раз оно такое упоротое. Одного, двух, десяток и больше бы не было обращений в админсуды.
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Там не треба було нічого підкидати, вони всі і так алкоголики та наркомани, їх можна було перевіряти алкотестером прямо на роботі і гнати найух!
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Плохому танцору.... Я написал про судей, а ты мне про князева ... А князев с аваковым разве не пэтины прикормыши? Тут всю эту гнилую систему выстроенную папередниками, надо перетрусить.
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Вигнати людину з роботи дуже просто, було б бажання. Якщо Аваков та Князєв не вигнали за 5 років всіх хто відновився по суду, то це означає що Аваков та Князєв і є головними саботажниками поліцейської реформи. Тому Аваков та Князєв мають бути негайно звільнені і проти них має бути розпочате розслідування за фальсифікацію реформи та інші службові злочини - приховування фактів злочинів поліцейських в Княжичах, Переяслав-Хмельницькому, в Херсоні (вбивство Катерини Гандзюк).
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Так я про это и написал. Кстати, уволить кого-то из министров президент не может. Это прерогатива Верховной Рады.
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Президент може внести в Верховну Раду подання на звільнення Авакова, як і з іншими міністрами порошенка-яценюка. Президент має відреагувати на провал поліцейської реформи. Якщо ВРУ не проголосує за відставку Авакова, це буде її політична відповідальність, але Президент має зробити свою частину роботи! Можна навіть проголосувати однієї постановою за звільнення Гройсмана, Грицака, Полторака, Авакова та інших міністрів!
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Те саме може ініціювати сама ВР, якій звітує уряд (щорічно), якому підпорядковується МВС.
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Так чего ж пэтя за 5 лет не вносил таких предложений? Ответ был выше: князев и аваков - пэтины лакеи и они его полностью устраивали на своих креслах. По поводу увольнений гройсмана, поллитрака ... - мы недавно увидели, как Рада крышует соевых подхалимов.
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авакова мусора в действиї не?
вінж міг звільнити всіх одним підписом
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Ржунемагу! Когда-то великий комбинатор руководил МВД и боролся с Генеральным могильником Украины - она во всем виновата. Теперь возглавил этот могильник - суд виноват. Как снять с себя ответственность? Слепи из говна пулю и отправь в суд пусть там голова болит и в случае чего - есть на кого обрушится народный гнев. Так и здесь, именем Революции уволили! В нарушении действующего законодательства, заложив 100% возможность вернуться. Суд выполнил свою работу. "Кто виноват? Вот в чём вопрос... "(с)
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Теперь это зелины судьи. Это как переходящее наследство - новых взять негде, их с улицы не наберешь!!!
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Ну да... Судьи раз в 50 лет вместе с НЛО прилетают, ведь в Украине нет юридических ВУЗов.
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Т.е. вы хотите сказать что их Порошенко выпускал.....
Не надо брать пример с вашего лидера и корчить из себя дурачков: В юридические вузы поступают в основном дети тех же судей, прокуроров, депутатов....простому смертному без кучи бабла туда не попасть (тарифы на обучение на факультете правосудия видели?!) И поступают туда изначально с целью попасть в органы прокуратуры, суды и обогатиться, так что сразу на выходи из ВУЗА мы имеем взяточника.....!
Для судебной реформы нужно лет 15-20 минимум!!!! И это при том, что ее проводить, а не делать иммитацию!
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PS Я отлично понимаю, что Порошенко вешал лапшу на уши говоря про судебную реформу - он лишь заложил некоторую основу, но и говорить про то, что судьи порошенковские - это абсурд!!
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Але ж він навіть ніяких спроб не зробив щось змінити в судовій системі..
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Разделениие веток власти - нет, не слышал.
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это потужная мыролюбная рефрма новой полиции - очьень важьно.
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после мародера еще долго разгребать потужные лифоормы
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Это Вам Зеля обещал? Он быстро только счета Приватбанка разгребает.
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Да суд в Украине ето ЧТО_ТО....вот вам и " рЕХФОРМА"....я дано говорил что нужно в юридических вузах отобрать лучших студентов старших курсов -- сказать им что они будут судьями - изменить программу обучения и поменять ВСЕХ судьев в Украине....
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Должность судьи должна быть выборной, как и должность шерифа.
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З того, що не спромігся вимазати лайном Пєтя. Так що дякуйте собі за широкий вибір у суспільства.
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Всіх так званих суддів потрібно в ону ніч і на стадіон на "дебати" за зраду присязі та державі Україна. Майно все конфіскувать!
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Судова реформа Петра Олексійовича в дії. Можете дякувати далі.
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Де,ж, наш любий м-р Лінч,де,ж,його мотузка Суд поновив на посадах 3100 із 4700 працівників поліції, які не пройшли перекваліфікацію, - Князєв - Цензор.НЕТ 379
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та шо ви кажете? а чому тоді з неї дивіденди отримує бєня і Зе, аваков?
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У Вас є докази відносно цього стверждення?
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рішення по привату, рішення в конст.суді по запорізьким феросплавам. список продовжувати?
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Решение тех судей, которые восстанавливают на работу в полицию ублюдков?
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рішення тих судів було декілька років тому,ще до всяких реформ. в мене знайома була в громадській комісії по відбору в поліцію. то мін.70% тих шо не пройшли переатестацію виграли суди.і перед переатестацією вони погрожували членам комісії, і говорили: ви страх потєрялі? ми уже забашлялі по ...тисяч баков за место, у нас все дагаворєно! хто по вашому закривав очі на це все? то керував цим? випадково не найефективніший міністр за версією Бєні(Зе)???
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"Один из этих негодяев (один из подозреваемых по делу о гибели 5 - летнего мальчика в Киевской области - ред.) восстановился на службе в 2018 году", - отметил Князев. Источник: https://censor.net.ua/n3131114
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і де був тоді князєв? чи мо аваков? чому апеляцію не подавали? її не було, як і апеляцій на ен тисяч рішень про відновлення подібних уродів!нагадаю що глава мвс не підконтрольний президенту, ба цей є одним із бенефеціаріїв перемоги Зе!
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Суди поновили колишніх на підставі Закону?
Апеляцію у суди подавати є сенс, якщо законодавці залишили ці закони без зміни?

Аваков підзвітний Уряду Гройсман, що в свою чергу щорічно звітує ВР. Верховна Рада була поінформована про провалах реформування поліції через провалииу Законодавстві.
І попри те законодавчий орган п'ять років чухав яйця.

А тепер увага! Перерахуйте тепер усіх ЧМИРІВ, винних у провалі переатестації і реформи?!
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усіх не вийде. список веееликий. легше скласти список чмирів які користуються провалами цієї реформи. і нині в команді преЗедента їх немало.аваков давно сам по собі. варто ще раз інтерв*ю бєні продивитися. реформа мвс то відповідальність міністра мвс і його команди. і з пп аваков давно в контрах
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Якшо Ви вважаете що реформа Петра Олексіовича є вдалою, то не маєте права підважати рішення судів, бо вони є правильними. Специфіка судових рішеннь така, що вони завжди на чиюсь користь.
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реформа судова незавершена. бо вона торкнулася лише верховного суду. до адмінсудів не дійшла. і прорахунків в тому що зроблено є, і немало. і їх ніхто не приховує.і доречі нова влада і не намагається їх виправити, лише користується цими провалами.але відновлювали все те падло в поліції аж ніяк не реформовані пп суди, і не подавали апеляцію на ці рішення аж ніяк не пп, а структура мвс, яку досі очолює найефективніший міністр за версією бєні та Зе
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Профнепридатні при зброї - особливо небезпечні й поновлені Психлікарня в істериці Суд восстановил в должностях 3100 из 4700 непрошедших переквалификацию работников полиции, - Князев - Цензор.НЕТ 883 Суд восстановил в должностях 3100 из 4700 непрошедших переквалификацию работников полиции, - Князев - Цензор.НЕТ 883
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У нас полиция и так не фантан, а тут еще и совсем непригодных подгрузили Суд восстановил в должностях 3100 из 4700 непрошедших переквалификацию работников полиции, - Князев - Цензор.НЕТ 1937
а что там Верховный суд??
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Да по мойму уже все и не только мусора восстановились... Слава Великому Пете Рехворматору. Зря только сотни людей на Майдане погибли.
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Люди 'зря' негинуть!!!! Люди гинуть за те,щоб в стаді припинили вирощувати гидоту Суд поновив на посадах 3100 із 4700 працівників поліції, які не пройшли перекваліфікацію, - Князєв - Цензор.НЕТ 3720
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Ну і совки здихали за всьо хароше і ....???
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Итого, из 350000 дармоедов, не прошло аттестацию 4100.
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ага, і тих восстановили через суд з виплатою компенсації за прогули
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Ну, що, пєтєрасти, завивайте про миздобульну 147-му рихворму
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А как жевы хотели? Потужна судова рехворма від миролюбного рехворматора!
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5 лет реформ дали таки результат((((((
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Потрібно було не люструвати а урнувати, та вигрібати, або фонаризувати !!! Суд поновив на посадах 3100 із 4700 працівників поліції, які не пройшли перекваліфікацію, - Князєв - Цензор.НЕТ 7851
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Багато корисних пристроїв - машини для локшини,макаронів,екструдери ,прокатні стани тощо
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Использовать машины для пищевой промышленности - предумышленное убийство, Прокатные станы незяя, еще "замерзнут"
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Ви,так хвилюєтеся через вбивство машин Суд поновив на посадах 3100 із 4700 працівників поліції, які не пройшли перекваліфікацію, - Князєв - Цензор.НЕТ 7553
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Причем здесь машины? Я говорю что при переработке этого материала пищевой промышленность пострадают люди. Сырье не свежее.
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Небуло мови про реалізацію в маркетах,казалось про деструктурізацію при переробці на гній Суд поновив на посадах 3100 із 4700 працівників поліції, які не пройшли перекваліфікацію, - Князєв - Цензор.НЕТ 1172
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Не надо рассказывать басни "Мы не виноваты, это все суды."
Подавайте предложения-изменения в законодательство.
И все эти ваши ублюдки, стреляющие в детей, скорее всего имеют косяки в работе.
При желании всегда можно найти способ выгнать их из рядов полиции законно.
Но этого желания нет!
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А 2 дня назад говорили про 800 чел., которые якобы восстановились по суду. Предполагаю, что через неделю будет информация, что восстановлены были почти 100%. Готовьтесь, стрельба и беспредел недолюстрированных мусоров будет продолжаться, пока там руководят старые "нові обличчя".
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Назначить этим судьям врачей и автомехаников без квалификации!
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Забавно. И только сейчас это всплыло
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т.е. восстановили всех, кто захотел. вот и вся реформа полиции. сапсибо Авакову.
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3100 звільнених та профнеридатних мусорів, це гарна підмога хлопціям на "нульовці".
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3100 уже опять на службе а решения по еще 1600 на подходе.
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детский сад...ну так увольте их через свой отдел кадров
тот, кто хочет, всегда ищет возможность, а не оправдание
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Все эти судьи еще были избраны до Порошенко. Они у нас пожизненно сидят в своих креслах.... А теперь посчитайте --- сколько бывшие менты дали им взяток чтобы стать ---- ПОЛИЦЕЙСКИМИ. Всех гнать в шею --- От рядового полицейского до министра чтобы разорвать этот порочный узел.В стране нет порядочных полицейских судей прокуроров адвокатов----- деньги ведь не пахнут даже если они в крови.
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Суд восстановил в должностях 3100 из 4700

Это только вчера стало известно? Наверняка нет. Так вот после первой сотни восстановленых нужно было поднимать этот вопрос и что-то менять. А так вроде все при делах: одни увольняют, другие восстанавливают. На этот идиотизм ушел ни один миллион народных денег.
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не только, а и ТЕ законы, которые они порезали в середине 90-х, изменениями в УК,УПК и админ.кодекс., при этом лишив ментов социалки и абсолютно какой-нить защищенности.
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Це якої їх соціалки позбавили? Як ішли менти на пенсію в 40-45 років, так і ідуть...
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а самое главное - бесплатное жилье, участковым дома в селах.. я уже не говорю о санаториях.. У них работа нервная ого-го! Это не пряники перебирать...
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Ну санаторії як були, так і залишилися. В Пущі Водиці от точно є санаторій МВС, нікуди він не дівся. І в Карпатах є, і госпіталь МВС на Лук`янівці нікуди не дівся. Санаторії могли тільки в Криму москалі хіба віджати.
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потому, что законодательно не было урегулировано проведение аттестаций и увольнение мусоров, в следствии чего большинство увольнений незаконны. в данном случае к судам не за что придраться.
у пэти нашлось время прогнуть парламент и пропихнуть закон под юГика, на остальное времени не нашлось.
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а что ментам дали взамен люстрации? у нарушителей бандитов прав больше, чем у ментов..
а когда задерживают, набегает куча "активистов", мол шож ви робыте!!
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то шо то за рехворма?!?!?! Із сотні уволили тіко п'ятьох і тих суд восстановив. Реально уволили (відправили на пєнсію) порядку одного проценту бивших - маємо переодітих мєнтів в пєнтів і фсьо
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а за что их увольнять? люди пришли в милицию, прошли соответствующие проверки, сдали анализы мочи и кала... хотели служить до пенсии, а тут бац - и на простых работягах-ментах отыгрались.. перевели стрелки от себя любимых...
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"работягах-ментах" ) За последние 20 лет желание смерти этим рабатягам у меня было такое же как и желание смерти бандюганам. Выродки все.
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А толку тогда от переаттестации если потом судьи их все равно возвращают на прежнее место, круговая порука никуда не делась.
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Согласились бы вы на операцию у хирурга, который не знает как это делать?
Сели бы в самолет с пилотами, которые не умеют летать?

Стали бы кушать в столовой, где поваров вчера набрали с улицы?

Пошли бы учиться в институт, где обучение проводят люди без какого-либо образования?
Купили бы квартиру в доме, который построили студенты кулинарного техникума?
Полагаю, что навряд ли.

А вот у ментов можно выполнять свои обязанности по защите чести и достоинства граждан даже если ты совершил преступление, уличен в неблаговидных делах, не прошел профессиональную переаттестацию.
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Он уточнил, что в Нацполиции были также обязаны им выплатить за вынужденный прогул денежную компенсацию.Источник: https://censor.net.ua/n3131114

Менты получили обратно деньги занесенные судье, потужно.
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как- то не тянет это на реформу нацполиции, это просто бессмысленное переливание из пустого в порожнее, отъем времени у судов и людей..., эти суды могли бы рассматривать другие дела, но те, кто проводил эту переаттестацию либо знали, что так будет и молчали, либо им было пофиг…, а мы, все общество в целом, теперь расхлебываем...
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Головна фішка цієї реформи - відмивання та розкрадання бюджетних коштів та майна.
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Проблема не судах, а в можливості кривосуддя на підставі ЧИНОГО дебільного Законодавства. Але ж ніхто його і не збирається виправляти.
Закони Мерфі ніхто не відміняв - "дайте можливість людині впороти дурню і вона це зробить".
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Увольнять человека с должности нужно грамотно и по закону. Иначе он восстановиться через суд. Вот и вся истина.
Но с увольнением полицейских по закону никто заморачиваться не стал. Слишком уж это сложно. Выгнали нахер и всего делов. Вот они и восстановились.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд восстановил в должностях 3100 из 4700 не прошедших переквалификацию работников полиции, - Князев
 
 
 
 
 
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