 "Это не фейк... Зеленский надеется, что РФ возобновит свой контроль над наемниками, а не уйдет с украинской земли", - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко
"Это не фейк. Это официальная страница новой АП, куда пришли боги коммуникации. Президент Зеленский надеется, что российская сторона возобновит свой контроль над подразделениями! Речь идет о контроле над оккупационными войсками, и Зеленский надеется, что ОФ не уйдут вон и не заберут свое оружие и технику с украинской земли, а .... восстановят свой контроль над подразделениями", - написала она.
Также Геращенко отметила, что не знает, сколько провисит эта новость, поскольку ""новость" об "украденных мониторах" жила пару дней, а вчера их нашли в АП": "Надеюсь, будет видеоблог с извинениями и проходкой мимо этих мониторов. Новость о том, что украинские солдаты не будут стрелять в ответ, пошла не со страницы Кучмы, а с сайта президента Украины, и до сих пор там висит, кстати. Правда, ЛДК (Леонида Даниловича Кучму. - Ред.) вчера вывели на брифинг опровергать и оправдываться".
"Теперь АП президента Украины в своем официальном сообщении снимает ответственность с РФ за убийство украинских солдат (кстати, за 2 недели президентства Зеленского погибло 12 наших воинов, вечная им память. Зеленский во время кампаниии кричал из всех блогов, что это Порошенко выгодна война, я правильно понимаю, что сейчас она выгодна Зеленскому?). АП президента Украины надеется !!!!!!! что ОФ восстановят свой контроль над незаконными бандформированиями", - возмущена нардеп.
"Жду опровержений и извинений, как они напишут, что это Порошенко им написал, или Геращенко, она же эмоциональная): а имелось ввиду - ожидаем, что РФ немедленно применит все свое безусловное влияние на бандформирования, вооруженные российской техникой и оружием и заставит их выполнять минские соглашения для прекращения убийств украинцев", - резюмировала первый вице-спикер ВР и выложила скрин-шот со страницы АП.
Вот это Зеленский лоханулся.
Согласны со мной???
Мой ТОП сильнейших политиков профессионалов на сегодняшний день.
Геращенко, Климкин, Гройсман, Кривонос, Парубий.
Может у кого есть свой ТОП-5, интересно было бы узнать.
2..Свинарчук.
3.Кононенко .
4.Герасімов .
5.ну і ..медсестра Гончаренко .
Хай буде так
"... Ты,шо хочешь сказать,що москали не контролируют Домбабве?..."--Да, вы правы, "москали ... контролируют Домбабве?". Но, как по мне, то возмущение Геращенко заключается в том, что из текста администрации действующего президента Украины (скрин которого приведен) следует, что ихтамнет, т.е. москалей нет на "Домбабве". Как-то так.Складывается впечатление, что вся история последних скандальных заявлений (референдум о мирных договоренностях с эрэфией; отказа от ответок на обстрелы; отказа от экономической блокады, настоящее заявление от АП Украины и т.п.) есть не что иное как пробные шары, для выяснения реакции общества Украины с целью последующего возможного выхода на медиа-рынок эрэфии, и ничего общего с интересами Украины как государства не имеет.
Коломойский вывел из страны 470 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ! Украл у нас с вами,а долги остаются на государстве, т.е. на нас с вами, после банкротства.
Приехал в Украину и втирает, что дефолт это хорошо! Хотят посеять хаос и нищету в Украине, ограбить полностью страну, хотят заставить наших украинских солдат, чтобы те перестали стрелять, что бы их убивали и повесить на Украину,т.е. на нас с вами, что бы мы еще выплачивали компенсации террористам на Донбассе, типа у нас гражданская война и кацапы с ****** тут не причём! А потом еще устроить судилища над нашими украинскими воинами, патриотами, волонтерами!
Погугли бюджет Украины, его уровень... Стоимость Привата...
Коломойский все украл.
К тому же, чтобы что то украсть, надо чтобы туда кто то что то положил!
Так кто вкладывал бюджетные деньги в 2014-2016 годах в Приват?
А тем кто потерял доступ к кормушке, только и дай, что обхаять Президента Зеленского.
Эй люди бойтесь Б-га, ведь он все видит и оно Вам вернется вдвойне(грязь которую Вы льете на других) и потом не ищите оправданий за, что это Вам. Не меряйте всех по себе.
"Конченная дура"
Он не написал, что она вафлистка или озабоченная б-дь, у которой ножки сводит при разговоре с ющенковскими губернаторами-бандюками, как это я видел
не
написал, что дура. Всего навсего
и уже забанили
Вам что непонятно что Вас сейчас мочат по полной программе и надо огрызаться и выходиь в публичную плоскость и доносить свою правду своим личным присутствием.
Вот Вам и ответ не открывать огонь если стреляют из жилых кварталов Вам сразу в пику огонь с 152 арты с жилого сектора как всегда делают эти уроды с со смертями наших парней и теперь вся свора внутренние гниды и внешний агрессор ждут от Вас действий будете мямлит начнут в полную силу Вас гнобить дадите кровавую ответку тогда зауважают эти падлы привыкли жить зная что им никто не даст в зубы после потери нескольких зубов начнут шепеляво скиглити
Зеленський відкрито заявляє що РФ не керує ;павстанцамі;, як він їх називає.
Ну що, санкції з Рашки можна знімати.