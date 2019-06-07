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 Политика Украины, Происшествия
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 "Это не фейк... Зеленский надеется, что РФ возобновит свой контроль над наемниками, а не уйдет с украинской земли", - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер ВР Украины, нардеп от "БПП" Ирина Геращенко обратилась к Президенту Украины Влдимиру Зеленскому, с требованием опровергнуть и извиниться за публикацию на сайте АП относительно гибели украинских военнослужащих на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко

"Это не фейк. Это официальная страница новой АП, куда пришли боги коммуникации. Президент Зеленский надеется, что российская сторона возобновит свой контроль над подразделениями! Речь идет о контроле над оккупационными войсками, и Зеленский надеется, что ОФ не уйдут вон и не заберут свое оружие и технику с украинской земли, а .... восстановят свой контроль над подразделениями", - написала она.

Также Геращенко отметила, что не знает, сколько провисит эта новость, поскольку ""новость" об "украденных мониторах" жила пару дней, а вчера их нашли в АП": "Надеюсь, будет видеоблог с извинениями и проходкой мимо этих мониторов. Новость о том, что украинские солдаты не будут стрелять в ответ, пошла не со страницы Кучмы, а с сайта президента Украины, и до сих пор там висит, кстати. Правда, ЛДК (Леонида Даниловича Кучму. - Ред.) вчера вывели на брифинг опровергать и оправдываться".

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"Теперь АП президента Украины в своем официальном сообщении снимает ответственность с РФ за убийство украинских солдат (кстати, за 2 недели президентства Зеленского погибло 12 наших воинов, вечная им память. Зеленский во время кампаниии кричал из всех блогов, что это Порошенко выгодна война, я правильно понимаю, что сейчас она выгодна Зеленскому?). АП президента Украины надеется !!!!!!! что ОФ восстановят свой контроль над незаконными бандформированиями", - возмущена нардеп.

"Жду опровержений и извинений, как они напишут, что это Порошенко им написал, или Геращенко, она же эмоциональная): а имелось ввиду - ожидаем, что РФ немедленно применит все свое безусловное влияние на бандформирования, вооруженные российской техникой и оружием и заставит их выполнять минские соглашения для прекращения убийств украинцев", - резюмировала первый вице-спикер ВР и выложила скрин-шот со страницы АП.

Это не фейк... Зеленский надеется, что РФ возобновит свой контроль над наемниками, а не уйдет с украинской земли, - Ирина Геращенко 01
Это не фейк... Зеленский надеется, что РФ возобновит свой контроль над наемниками, а не уйдет с украинской земли, - Ирина Геращенко 02

Источник: https://censor.net.ua/n3131113
 
   
 Топ комментарии
 
а в чем она Не права? или этот абсурд вышел не от АП? или он Кучмы сказанное не обсудил? Прежде чем оскорблять ее, опровергните сказанное, на этом строится дискуссия.
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А может объяснить почему ты ее так назвал?
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Всё просто: у Квартала-95 нед денег. Вариантов два: получить от МВФ (что означает переход под внешнее управление и полный слом кучмовской системы) или от РФ (что означает превращение Украины в юго-западный федеральный округ РФ).

Зебилы, вы чётко поняли что вы сделали ?
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да , именно что слабак. Это всем заметно, но 73% населения боится себе в этом признаться....
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русский, Петро 0 Президент, твой Зе - клоун.
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Не отвлекайся, за - дрот зачётный, а то в расход пустят.
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Вони так і не зрозуміли чому народ їх попер з влади - за постійню брехню та перекручування фактів.
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Действительно Игра престолов,по сравнению с нашими политиками детский лепет. Так врать,перекручивать смысл сказанного,подменять суть могут только наши политики и в рашке. Вот так и живём,хреново...
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Так, - росия уже нивчом нивиноватаТеперь ждем когда ж уже зебилы заявят что орков стреляющих по ЗСУ нанял Порошенко.
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А она права.
Вот это Зеленский лоханулся.
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Геращенко даже не вырванную из контекста фразу использует - свой самый подлый смысл навязывает. Видимо своей тупостью, наглостью и ложью в бригадиры порохоботов Цензора метит
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Украинских проксей не хватило? Подняли всю лахту отмазывать.
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Зато табе хапiла - мову хоць ведаеш?
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А разве Зеленскому не известно, что ни один выстрел из артиллерии лднр не делается без приказа офицеров рф?
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Таких людей как Геращенко ну очень не хватает команде Зеленского.
Согласны со мной???
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Там такое гуано не требуется. А дальше - увидим. Хотя, уверен - ****** никто не переплюнет. Извращенцы, во всех смыслах этого сдова, высшей пробы.
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ірка-пісок давай вже на звалище пошкодженних, поламаних, морально старих і т.д. порохоботів
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У нас за сегодня уже двое убитых,а мудаки назначенные Зебилом в Минске продолжают переговоры про перемирие.Идиоты
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Стареет Ирка... И внешность и характер безвозвратно меняются в худшую сторону! А женщине так хочется, что б ее любили. обожали, бросали на нее восхищенные взгляды хотя бы! Увы, ее время прошло, осталось только занятся говнометанием! Тем более, что разбросать эти фекалии, усилить их вонючесть найдется достаточно!
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Старый сексуальный придурок. Только секс на уме. Люди на фронте умирают. По вашей милости между прочим.
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Мой ТОП сильнейших политиков профессионалов на сегодняшний день.
Геращенко, Климкин, Гройсман, Кривонос, Парубий.

Может у кого есть свой ТОП-5, интересно было бы узнать.
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1.Поросенко
2..Свинарчук.
3.Кононенко .
4.Герасімов .
5.ну і ..медсестра Гончаренко .
Хай буде так
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БЕСы зачётные. Безальтернативные враги Украины. Мордор - их дом.
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Это ты нам из мордора пишешь, лахта немытая? "Це не фейк ... Зеленський сподівається, що РФ відновить свій контроль над найманцями, а не піде з української землі", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1807
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Не свети так явно свой айкью, а то засмеют...
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если брехать, манипулировать, кнопокодавить и воровать - то таки да)))
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Это называется:Разрешите дое....ся.Ира хвати воду в ступе толочь и выискивать,за шо Зеле извиняться.Ты,шо хочешь сказать,що москали не контролируют Домбабве? "Це не фейк ... Зеленський сподівається, що РФ відновить свій контроль над найманцями, а не піде з української землі", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3617
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Еще один зебил с "общеизвестными фактами"! "Це не фейк ... Зеленський сподівається, що РФ відновить свій контроль над найманцями, а не піде з української землі", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9589
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Саша777
"... Ты,шо хочешь сказать,що москали не контролируют Домбабве?..."--Да, вы правы, "москали ... контролируют Домбабве?". Но, как по мне, то возмущение Геращенко заключается в том, что из текста администрации действующего президента Украины (скрин которого приведен) следует, что ихтамнет, т.е. москалей нет на "Домбабве". Как-то так.Складывается впечатление, что вся история последних скандальных заявлений (референдум о мирных договоренностях с эрэфией; отказа от ответок на обстрелы; отказа от экономической блокады, настоящее заявление от АП Украины и т.п.) есть не что иное как пробные шары, для выяснения реакции общества Украины с целью последующего возможного выхода на медиа-рынок эрэфии, и ничего общего с интересами Украины как государства не имеет.
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Ну выяснили.Общество против.Теперь Зеля,может взять это к сведению и вести свою политику исходя из общественного запроса
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Как по мне, то немножко не так - авось где прорвет. Увы, но слишком все тенденциозно.
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Лучшие украинцы гибнут от кацапских снарядов прилетевших с кацапских стволов . под управлением кацапских инструкторов " они там выполняют некоторые функции - х..ло " а тут твари их оправдывают ? Порох только за то . что в его время не был принят закон о тварях пособниках - оправдателях кацапских и мышебратьях виноват
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"боги коммуникации", лучше и не скажешь)))))
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Это он к ней приставал и лез целоваться.
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Он правда думает, что хоть один аыстрел из артиллерии, тем более 152 мм идет без ведома и приказа с РФ?
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Ну еще понятно из автомата, или даже из РПГ могут без приказа по-пьяни, но артиллеристы работают бригадой - наводчик, заряжающий, водитель, командир ... А тем более прямое попадание это и разведка ,и корректировщик ... Как это - без приказа. Он что, в армии не служил?
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а что же ты падло не написал о том что президент сказал что вс Украины впредь будут жестоко отвечать жестоко и соответствии с ситуацией а на дипломатическом уровне позиция не изменилась освобождение пленных и прекращение огня. не хорошо. писать надо полностью гнида.
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А потом обижаются че ж их называют зебилами.
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Значит все-таки Геращенко нравится как женщина? А чего ж говорили?
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Мені одному здається що Ірина Геращенко стала схожою на шавку яка тявка з кожного приводу і без?
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Не одному мне известно, что ты недоколыханый зебил.
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Молодец Ирина Геращенко!
Коломойский вывел из страны 470 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ! Украл у нас с вами,а долги остаются на государстве, т.е. на нас с вами, после банкротства.
Приехал в Украину и втирает, что дефолт это хорошо! Хотят посеять хаос и нищету в Украине, ограбить полностью страну, хотят заставить наших украинских солдат, чтобы те перестали стрелять, что бы их убивали и повесить на Украину,т.е. на нас с вами, что бы мы еще выплачивали компенсации террористам на Донбассе, типа у нас гражданская война и кацапы с ****** тут не причём! А потом еще устроить судилища над нашими украинскими воинами, патриотами, волонтерами!
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Вывел и отмыл разные вещи, не пишите чепуху
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порохоботы снова все перевирают, не украл 470 лярдов, а отмыл, а скока там Петиных отмыто было?
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Клоун! 470 млрд долларов никогда даже не было в Украине за всю ее историю!
Погугли бюджет Украины, его уровень... Стоимость Привата...
Коломойский все украл. "Це не фейк ... Зеленський сподівається, що РФ відновить свій контроль над найманцями, а не піде з української землі", - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 7849
К тому же, чтобы что то украсть, надо чтобы туда кто то что то положил!
Так кто вкладывал бюджетные деньги в 2014-2016 годах в Приват?
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Почему бюджетные . Левые, теневые и вкладчиков
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95-квартал пише зовсім не смішні речі
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Сколько желчи в этой женщине. Начала за здравие, а закончила за упокой. Когда пишет речь, хотя бы читай, что пишешь. Сначала ругает Зеленского, а в конце своей речи говорит о том же, что и АП Президента - (P.S. "Жду опровержений и извинений, как они напишут, что это Порошенко им написал, или Геращенко, она же эмоциональная): а имелось ввиду - ожидаем, что РФ немедленно применит все свое безусловное влияние на бандформирования, вооруженные российской техникой и оружием и заставит их выполнять минские соглашения для прекращения убийств украинцев).
А тем кто потерял доступ к кормушке, только и дай, что обхаять Президента Зеленского.
Эй люди бойтесь Б-га, ведь он все видит и оно Вам вернется вдвойне(грязь которую Вы льете на других) и потом не ищите оправданий за, что это Вам. Не меряйте всех по себе.
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Человек написал первым постом, что
"Конченная дура"
Он не написал, что она вафлистка или озабоченная б-дь, у которой ножки сводит при разговоре с ющенковскими губернаторами-бандюками, как это я видел
не
написал, что дура. Всего навсего
и уже забанили
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Зеленский или Вы прямо дадите брифинг о всех этих неподобствах об отказе давать ответку снятии блокады публикации таких опусов на оф сайте российская сторона возобновит свой контроль над подразделениями! Речь идет о контроле над оккупационными войсками, и Зеленский надеется, что ОФ не уйдут вон и не заберут свое оружие и технику с украинской земли, а .... восстановят свой контроль над подразделениями".
Вам что непонятно что Вас сейчас мочат по полной программе и надо огрызаться и выходиь в публичную плоскость и доносить свою правду своим личным присутствием.
Вот Вам и ответ не открывать огонь если стреляют из жилых кварталов Вам сразу в пику огонь с 152 арты с жилого сектора как всегда делают эти уроды с со смертями наших парней и теперь вся свора внутренние гниды и внешний агрессор ждут от Вас действий будете мямлит начнут в полную силу Вас гнобить дадите кровавую ответку тогда зауважают эти падлы привыкли жить зная что им никто не даст в зубы после потери нескольких зубов начнут шепеляво скиглити
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Умные и так всё понимают, а перед ********* - нех бисер метать. Брехня из них так и прёт
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Кучма визнав що ВСУ обстрілювали дитячі садки.
Зеленський відкрито заявляє що РФ не керує ;павстанцамі;, як він їх називає.
Ну що, санкції з Рашки можна знімати.
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Війна.Рішення повинні бути виважені ,а не що сеча в голову принесла.Команда Порошенко працювала професійно в цій ніші.Пропоную Порошенку і зараз з своєю командою працювати як тіньовий уряд і викладати свої рішення в ЗМІ на резонансні події.Наприклад щодо політики в Мінську,миротворців
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Только дурак может надеется,что путин добровольно уйдет с украинской земли,идиоты продолжают пытаться обманывать самих себя и доверчивых потрохоботов.
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Зелепутикі, це двох наших загиблих і 10 поранених ви зробили разом?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это не фейк... Зеленский надеется, что РФ возобновит свой контроль над наемниками, а не уйдет с украинской земли", - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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