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 Политика Украины
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 Зеленский не заинтересован в затягивании рассмотрения Конституционным Судом указа о роспуске Рады, - представитель президента в КС Вениславский

Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в затягивании рассмотрения в Конституционном суде указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля, подчеркивает представитель президента в КС Федор Вениславский.

"Президент не заинтересован в затягивании этого спора, потому что избирательный процесс уже идет. Конечно, мы хотели бы, чтобы решение было принято максимально быстро. Мы не настроены затягивать рассмотрение дела. Поэтому 11 июня, когда начнется слушание, увидим динамику уже в процессе, какие будут заявлены возможные дополнительные ходатайства. И дальше будем уже ориентироваться", - сказал он "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Вениславский считает, что рассмотрение указа Зеленского о роспуске парламента в КС произойдет достаточно быстро, в течение нескольких заседаний.

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Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

24 мая нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3131110
 
 
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По-моему он вообще ни в чем не заинтересован. Там заинтерисован только Коломойский
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Звичайно, не зацікавлений. Йому треба, поки 73% не отямилися, сформувати більшість у ВР, і тоді буде "нада проста пиристать стрилять" і все, що з цим пов'язане.
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Врядли в том причина. Люди не допустят теперь капитуляций.
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А референдум про вступ до НАТО - організацію, яку, за словами президентика-піаніста у лосинках, українці бояться? Зрозуміло, чим закінчуються такі референдуми, коли при владі пропутінський президентик.
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Зеля исправляется )). Ну хоть прислушивается к людям.
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Зебилоид, а разве зелебобка имеет полномочия относительно КС и может влиять на его деятельность?
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все , что мешает идти вперед, нужно абортировать
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Маю підозру, що Зєлєнскій найбільше "нє заінтєрєсован" в існуванні самого Конституційного Суду. Та й самого державного права, як явища, що заважає йому "работать".
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Вот под последним сообщением о гибели украинских солдат нельзя дать комментарий - Цензор боится, что начнет народный гнев выплескиваться?
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Котловодец возглавил ООС, сразу видим результат.
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Ну да при Пете никто не погибал и цензор разрешал писать под такими новостями?Цензура от зели уже и сюда пришла.Не надоело бред писать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский не заинтересован в затягивании рассмотрения Конституционным Судом указа о роспуске Рады, - представитель президента в КС Вениславский
 
 
 
 
 
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