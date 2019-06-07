 Зеленский не заинтересован в затягивании рассмотрения Конституционным Судом указа о роспуске Рады, - представитель президента в КС Вениславский

"Президент не заинтересован в затягивании этого спора, потому что избирательный процесс уже идет. Конечно, мы хотели бы, чтобы решение было принято максимально быстро. Мы не настроены затягивать рассмотрение дела. Поэтому 11 июня, когда начнется слушание, увидим динамику уже в процессе, какие будут заявлены возможные дополнительные ходатайства. И дальше будем уже ориентироваться", - сказал он "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Вениславский считает, что рассмотрение указа Зеленского о роспуске парламента в КС произойдет достаточно быстро, в течение нескольких заседаний.

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Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

24 мая нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады.