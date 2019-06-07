 Ночной артобстрел террористов под Новолуганским: погибли и ранены бойцы "Азова", - МВД (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"На окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня вражеская мина калибра 120 мм попала в блиндаж. Во время обстрела погибли двое военнослужащих Национальной гвардии "Азов" (в/ч 3057), еще восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, уточнил, что "российская батарея выдвинулась ночью, огонь был корректируемый, прямое попадание в блиндаж".

"Разумеется, это регулярная армия. Наши открыли ответный огонь. Россия показывает новой украинской власти, что никакие перемирия Путину не нужны, оккупационные войска демонстративно применяют тяжелое вооружение. "Договорняками" войну не выиграть. Попытки мирных переговоров, прекращение ответного огня, Россия воспринимает как слабость и поощрение агрессии", - отметил Бутусов

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