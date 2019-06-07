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 Ночной артобстрел террористов под Новолуганским: погибли и ранены бойцы "Азова", - МВД (обновлено)

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе во время ночного обстрела погибли двое и получили ранения различной степени тяжести еще восемь военнослужащих Национальной гвардии Украины "Азов" (в/ч 3057).

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"На окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня вражеская мина калибра 120 мм попала в блиндаж. Во время обстрела погибли двое военнослужащих Национальной гвардии "Азов" (в/ч 3057), еще восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, уточнил, что "российская батарея выдвинулась ночью, огонь был корректируемый, прямое попадание в блиндаж".

"Разумеется, это регулярная армия. Наши открыли ответный огонь. Россия показывает новой украинской власти, что никакие перемирия Путину не нужны, оккупационные войска демонстративно применяют тяжелое вооружение. "Договорняками" войну не выиграть. Попытки мирных переговоров, прекращение ответного огня, Россия воспринимает как слабость и поощрение агрессии", - отметил Бутусов

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов погибли, еще восемь ранены в результате атаки врага под Новолуганским, - штаб

Ночной артобстрел террористов под Новолуганским: погибли и ранены бойцы Азова, - МВД 01

Источник: https://censor.net.ua/n3131108
 
   
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНочной артобстрел террористов под Новолуганским: погибли и ранены бойцы "Азова", - МВД (обновлено)
 
 
 
 
 
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