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 Политика Украины
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 Саакашвили отказался возглавить партию Кличко, - журналистка Бердинских

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на выборы вместе с партией УДАР.

Об отказе Саакашвили сообщила в Twitter журналистка Кристина Бердинских, передает Цензор.НЕТ.

"Михеил Саакашвили не согласился с предложением Кличко идти с УДАР на выборы", - сообщила она.

Также об этом сообщила "Украинская правда" со ссылко на людей, которые активно общаются с Саакашвили.

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Сам Кличко ночью написал пост в Фейсбуке, из которого четко неясно - отказался Саакашвили или нет.

"Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонников неоднозначно восприняли эту идею. Так, комментарии в ФБ - различные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия относительно их. Есть слова, а есть поступки. Я, политически планов не меняю. Да, будет сложно. Да, я считаю, что для демократичности ситуации в стране в парламент должны пройти как можно больше демократических сил. Достойных и тех, кто готов бороться за успешную Украину. Это мой комментарий в отношении всех возможных вопросов на эту тему. Точка. Идем дальше", - заявил Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на досрочных выборах в Верховную Раду. Согласно предложению, лидером партии УДАР остается Кличко, а Саакашвили может стать главой политсилы.

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Саакашвили отказался возглавить партию Кличко, - журналистка Бердинских 01
Саакашвили отказался возглавить партию Кличко, - журналистка Бердинских 02

Источник: https://censor.net.ua/n3131107
 
   
 Топ комментарии
 
"Удар" - аутсайдер, в ВР не попадет.
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Есть старый анекдот:

"Заходит мужик в автобус и тут у него падает 5 копеек, он наклоняется, чтобы поднять и случайно пукает.....
Быстро выбегает на следующей остановке.
Бабуля, которая, сидя, внимательно наблюдала за мужиком, покачала головой: " И это стоило из-за пяти копеек пердак рвать!"
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Проект Порошенко и Кличка провалился.
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Может просто у Мышко лучше языком получается?

А как с делами - все увидели в Одессе...
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Есть старый анекдот:

"Заходит мужик в автобус и тут у него падает 5 копеек, он наклоняется, чтобы поднять и случайно пукает.....
Быстро выбегает на следующей остановке.
Бабуля, которая, сидя, внимательно наблюдала за мужиком, покачала головой: " И это стоило из-за пяти копеек пердак рвать!"
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Самое страшное привидение с моторчиком, наверное, уже получило предложение от кого-то другого. Так что Виталя опоздал. Карлсон пользуется спросом в нашей стране дураков.
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к новости выше...

Саакашвили отказался возглавить партию Кличко, - журналистка Бердинских - Цензор.НЕТ 3763 Роман Донік‏ @donikroman 1 ч.1 час назад
Ночью, артиллерией орков прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские. Категоричный запрет на уровне Киева.

Саакашвили отказался возглавить партию Кличко, - журналистка Бердинских - Цензор.НЕТ 9286

Саакашвили отказался возглавить партию Кличко, - журналистка Бердинских - Цензор.НЕТ 5561
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Саакашвили отказался возглавить партию Кличко, - журналистка Бердинских - Цензор.НЕТ 4732Дмитро Корчинський
1 год ·

Варто було окупантам відчути слабкість нової української влади, вони одразу посилили атаки на позиції українських військ на фронті.

Представник зеленського кучма брякнув кілька дурниць у Мінську і це одразу коштувало нам багатьох вбитих і поранених.
Коли хтось з команди зеленського промовляє слово «мир», з його рота випадає труна українського солдата.

Вночі особливо сильні обстріли позицій Азова під Новолуганським. Окупанти відчули, що Азов більше не має надійного запілля, що політичне керівництво країни готове пожертвувати Азовом заради того, щоб сподобатися путіну та ОБСЄ, яке вже давно подобається путіну.
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Причина - сильно тупой )) Кличко - это ярлык на всю жизнь )
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Кличку повезло.

Соцпартии нет.

неочн удвлн прсхдщ‏ @azubinski 11 ч.11 часов назад

Голова Соціалістичної партії України Ілля Ківа заявив, що буде балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради від парті "Опозиційна платформа - За життя" люди арсена борисыча в условиях невозможности вступления в партию "единая россия" от отчаяния готовы на всё

Как там было? Кива порядок наведе?
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Не удалось бандиту и вору Кличко примазаться
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Девичью чести Инессы Литвинко, правда она не доказала, что она у неё вообще была. Саакашвілі відмовився очолювати партію Кличка, - журналістка Бердинских - Цензор.НЕТ 3792
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У Віталі бОксера ..голова болить !? ..Саакашвілі не має 5 - ть років проживання в Україні для того щоб балотуватись до ВР
А працювати на *папу Карло *?
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Давай Михо в Одессу,таможня соскучилась
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Виталег совсем плох, если даже коксомихо его бортанул
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Будет шаверму на Шулявке жарить? Саакашвили отказался возглавить партию Кличко, - журналистка Бердинских - Цензор.НЕТ 5260
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Правильно. Кличко уже политический труп как и его партия
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили отказался возглавить партию Кличко, - журналистка Бердинских
 
 
 
 
 
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