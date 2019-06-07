 Саакашвили отказался возглавить партию Кличко, - журналистка Бердинских

Об отказе Саакашвили сообщила в Twitter журналистка Кристина Бердинских, передает Цензор.НЕТ.
"Михеил Саакашвили не согласился с предложением Кличко идти с УДАР на выборы", - сообщила она.
Также об этом сообщила "Украинская правда" со ссылко на людей, которые активно общаются с Саакашвили.
Сам Кличко ночью написал пост в Фейсбуке, из которого четко неясно - отказался Саакашвили или нет.
"Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонников неоднозначно восприняли эту идею. Так, комментарии в ФБ - различные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия относительно их. Есть слова, а есть поступки. Я, политически планов не меняю. Да, будет сложно. Да, я считаю, что для демократичности ситуации в стране в парламент должны пройти как можно больше демократических сил. Достойных и тех, кто готов бороться за успешную Украину. Это мой комментарий в отношении всех возможных вопросов на эту тему. Точка. Идем дальше", - заявил Кличко.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко предложил Михеилу Саакашвили возглавить его партию УДАР на досрочных выборах в Верховную Раду. Согласно предложению, лидером партии УДАР остается Кличко, а Саакашвили может стать главой политсилы.
А как с делами - все увидели в Одессе...
"Заходит мужик в автобус и тут у него падает 5 копеек, он наклоняется, чтобы поднять и случайно пукает.....
Быстро выбегает на следующей остановке.
Бабуля, которая, сидя, внимательно наблюдала за мужиком, покачала головой: " И это стоило из-за пяти копеек пердак рвать!"
Роман Донік @donikroman 1 ч.1 час назад
Ночью, артиллерией орков прямое попадание в блиндаж. Два погибших, 10 раненых и тяжело контуженных. Три раза эту батарею могли разнести в клочья. Они явно нарушали минские. Категоричный запрет на уровне Киева.
1 год ·
Варто було окупантам відчути слабкість нової української влади, вони одразу посилили атаки на позиції українських військ на фронті.
Представник зеленського кучма брякнув кілька дурниць у Мінську і це одразу коштувало нам багатьох вбитих і поранених.
Коли хтось з команди зеленського промовляє слово «мир», з його рота випадає труна українського солдата.
Вночі особливо сильні обстріли позицій Азова під Новолуганським. Окупанти відчули, що Азов більше не має надійного запілля, що політичне керівництво країни готове пожертвувати Азовом заради того, щоб сподобатися путіну та ОБСЄ, яке вже давно подобається путіну.
Соцпартии нет.
неочн удвлн прсхдщ @azubinski 11 ч.11 часов назад
Голова Соціалістичної партії України Ілля Ківа заявив, що буде балотуватися на дострокових виборах до Верховної Ради від парті "Опозиційна платформа - За життя" люди арсена борисыча в условиях невозможности вступления в партию "единая россия" от отчаяния готовы на всё
Как там было? Кива порядок наведе?
А працювати на *папу Карло *?