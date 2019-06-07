 Факт отсутствия коалиции в Раде был общеизвестным и его даже не нужно доказывать, - представитель Зеленского в КС Вениславский

"Президент своим указом о досрочном прекращении полномочий парламента констатировал общеизвестный факт отсутствия коалиции. С момента, когда из коалиции "Европейская Украина" вышли сначала фракция Радикальной партии Украины, потом "Батькивщины", потом "Самопомичи", суммарный количественный состав народных депутатов, которые остались в "Блоке Петра Порошенко" и "Народном фронте", не превышал минимально необходимое количество, которое позволяет говорить о существовании коалиции", - сказал он "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Вениславский указал, что если суммировать количественный состав фракций БПП и "Народного фронта", то никак не получается 226 депутатов. Он подтвердил, что 5 июня глава администрации президента Андрей Богдан обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию, чтобы получить официальное подтверждение количества народных депутатов во фракциях БПП и "Народного фронта", которое указано на сайте парламента.
"Мы это знаем, но хотим получить для суда официальное документальное подтверждение, заверенное надлежащим образом руководством Верховной Рады, о том, что действительно в составе БПП есть всего-навсего 129 народных депутатов, а в составе "Народного фронта" – 80", - пояснил он.
Говоря об аргументах, что членами коалиции могут быть и внефракционные депутаты, Вениславский напомнил, что в статье 83 Конституции Украины сказано, что в Верховной Раде по результатам выборов и на основе согласования политических позиций формируется коалиция депутатских фракций.
"То есть субъектами формирования коалиции являются фракции, а не отдельные депутаты. Есть решение Конституционного суда от 2010 года о том, что членами коалиции могут быть отдельные народные депутаты, но то решение КС было вынесено в других правовых реалиях, действовало другое правовое регулирование, в том числе закон о регламенте Верховной Рады. На сегодняшний день этого регулирования нет, и мы исходим из того, что коалиция отсутствует в связи с тем, что ее количественный состав меньше, чем минимально определенный Конституцией", - подчеркнул он.
Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.
23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.
Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.
24 мая нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады.
а вот Зеленский Президент- это правовой факт после инаугурации...
и что есть факт юридический- устанавливаемый процедурой или Законом
А общеизвестные факты-это как Луна, Солнце, день, ночь, снег, ветер, ливень, море пустыня... а вот доллар по 8 или по 27 уже не общеизвестный факт- а факт правовой и экономический, устанавливаемый НБУ и курсом котировок валютного рынка Украины...
Ну так если это общеизвестный факт, то доказать его не составит никакого труда. Сделайте хоть раз что-то по закону а не по понятиям...
Слід чекати розвитку - в Україні вершиною права буде адміністрація президента.
Так що чекаємо на вирок конституційного суду.
в общем, де-факто официальной коалиции нет уже давно, но де-юра, она существовало до второй половины мая. просто не все знают законодательные нюансы и регламенты ВР.
народная поддержка, это в Украине ооочень переменчива и оччень непостоянная величина, спросите у Ющенко или Порошенко, у которого поддержка была даже выше, чем у нынешнего и они, понимая это, пытаются заполучить свой парламент, но это все понимают и пытаются этому помешать, ведь все понимают, что полгода в Украине такие рейтинги не держатся
Нормы УССР из "других правовых реалий" действуют до тех пор пока их не отменят. А в некоторых странах есть нормативные акты столетней и более давности и действуют, хоть и из "други правовых реалий" ))
"То есть субъектами формирования коалиции являются фракции, а не отдельные депутаты. Есть решение Конституционного суда от 2010 года о том, что членами коалиции могут быть отдельные народные депутаты, но то решение КС было вынесено в других правовых реалиях, действовало другое правовое регулирование, в том числе закон о регламенте Верховной Рады. На сегодняшний день этого регулирования нет, и мы исходим из того, что коалиция отсутствует в связи с тем, что ее количественный состав меньше, чем минимально определенный Конституцией"
ЧИТАТЬ УМЕЕТЕ, "великие юристы" - ПОРОХОБОТЫ … Вы же прекрасно понимаете, что ваше БЛА-БЛА-БЛА вам и вашему патрону НЕ ПОМОЖЕТ …. Ну наберете 5%, все равно вас НАРОД уже слил в унитаз .. ПРОЩАВАЙТЕ , "еліта" …..
остальные вроде были в курсах
редники..... или так и будет дальше ???
Это общеизвестный факт, не требующий доказательств.
я тоже думаю шо он нарик - но ето не общеезвестный факт....
а моя жена тоже думает, шо я сплю с другой - но ето не общеезвестный факт.
Г-н Зеленский мы в восторге от ваших юристов !
- На документах печать должна быть. А есть ли печать у вас на хвосте?