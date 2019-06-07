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 Политика Украины
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Все про:ВР (23035) коалиция (3689) КС (1305)

 Факт отсутствия коалиции в Раде был общеизвестным и его даже не нужно доказывать, - представитель Зеленского в КС Вениславский

Факт отсутствия коалиции "Европейская Украина" в Верховной Раде был общеизвестным после выхода из ее состава ряда парламентских фракций и он даже не нуждается в доказывании, отмечает представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.

"Президент своим указом о досрочном прекращении полномочий парламента констатировал общеизвестный факт отсутствия коалиции. С момента, когда из коалиции "Европейская Украина" вышли сначала фракция Радикальной партии Украины, потом "Батькивщины", потом "Самопомичи", суммарный количественный состав народных депутатов, которые остались в "Блоке Петра Порошенко" и "Народном фронте", не превышал минимально необходимое количество, которое позволяет говорить о существовании коалиции", - сказал он "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Вениславский указал, что если суммировать количественный состав фракций БПП и "Народного фронта", то никак не получается 226 депутатов. Он подтвердил, что 5 июня глава администрации президента Андрей Богдан обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию, чтобы получить официальное подтверждение количества народных депутатов во фракциях БПП и "Народного фронта", которое указано на сайте парламента.

"Мы это знаем, но хотим получить для суда официальное документальное подтверждение, заверенное надлежащим образом руководством Верховной Рады, о том, что действительно в составе БПП есть всего-навсего 129 народных депутатов, а в составе "Народного фронта" – 80", - пояснил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Может произойти все", - Стефанчук о решении КС по указу Зеленского о роспуске Рады

Говоря об аргументах, что членами коалиции могут быть и внефракционные депутаты, Вениславский напомнил, что в статье 83 Конституции Украины сказано, что в Верховной Раде по результатам выборов и на основе согласования политических позиций формируется коалиция депутатских фракций.

"То есть субъектами формирования коалиции являются фракции, а не отдельные депутаты. Есть решение Конституционного суда от 2010 года о том, что членами коалиции могут быть отдельные народные депутаты, но то решение КС было вынесено в других правовых реалиях, действовало другое правовое регулирование, в том числе закон о регламенте Верховной Рады. На сегодняшний день этого регулирования нет, и мы исходим из того, что коалиция отсутствует в связи с тем, что ее количественный состав меньше, чем минимально определенный Конституцией", - подчеркнул он.

Напомним, 21 мая президент Украины Владимир Зеленский официально распустил Раду и назначил выборы на 21 июля. Обеспечить финансирование выборов поручено Кабинету министров. В тот же день прошли обязательные перед роспуском Верховной Рады консультации главы государства с руководителями парламента и депутатских фракций и групп. Вечером в этот же день на сайте президента страны появился указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля.

23 мая указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва и назначении выборов на 21 июля вступил в силу.

Внеочередные выборы назначены на 21 июля 2019 года.

24 мая нардепы из "Народного фронта" внесли в КС представление о неконституционности роспуска Рады.

Источник: https://censor.net.ua/n3131104
 
 
 Топ комментарии
 
Классный юридический термин - "общеизвестный факт" Факт отсутствия в коалиции Раде был общеизвестным и его даже не нужно доказывать, - представитель Зеленского в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 1821
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Які юристи, такі й терміни.
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общеизвестный факт состоит в том, что президент зеленский играет членом на рояле
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Классный юридический термин - "общеизвестный факт"
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какие коалицианты ,такая и любовь народа? Надеюсь не надо юридически объяснять что 90% нынешних сук корыта туда больше не попадут Факт отсутствия коалиции в Раде был общеизвестным и его даже не нужно доказывать, - представитель Зеленского в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 1807
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Тих сук не буде, будуть інші. А що ж зміниться, ідіоте, з такими "юристами"? Мозок не вмикається, подумати не хочеш? Хочеш порядку і закону в країні, а тут, що не день, то новий цирк. То Конституція похер, то закони похер, то липові звання корешам присвоюємо. І це ж тільки початок, придурку! А що далі буде?
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Конституция была похерена соей( Югик,нарушение регламента голосования...итд
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к сожалению, при вакууме кандидатов в слуги народа, туда хлынет всякая нечисть (и это не в обиду Зе) а также зная первую десятку оппоблока, думаю нам совсем не будет грустно и предыдущий парламент будет нам казаться палатой английских лордов. имхо
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факт считается общеизвестным, когда с этим согласны все стороны гражданского процесса
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Загалом, справа не цивільна, справа конституційна, тут по-понятім не проходить.
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ЗАЛЕНСКИЙ ШОУМЕН.... ЭТО ТАКЖЕ ОБЩЕИЗВЕСТНЫЙ ФАКТ..
а вот Зеленский Президент- это правовой факт после инаугурации... Факт отсутствия коалиции в Раде был общеизвестным и его даже не нужно доказывать, - представитель Зеленского в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 6116
и что есть факт юридический- устанавливаемый процедурой или Законом
А общеизвестные факты-это как Луна, Солнце, день, ночь, снег, ветер, ливень, море пустыня... а вот доллар по 8 или по 27 уже не общеизвестный факт- а факт правовой и экономический, устанавливаемый НБУ и курсом котировок валютного рынка Украины...
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ЗЕЛЕНКИЙ ТЫ ЮРИСТОВ ПОГНАЛ В КСУ ИЛИ БАНДУРИСТОВ ЕСЛИ БОГДАН ПОЛАГАЕТ ЗАНЕСЛИ И НАРИСОВАЛИ ТО ОН НЕ ЮРИСТ А ТАК КУРЬЕР ПРОСТИ ГОСПОДИ НА ПОБЕГУШКАХ.... Факт отсутствия коалиции в Раде был общеизвестным и его даже не нужно доказывать, - представитель Зеленского в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 2126
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Я правильно понимаю, что по этой логике если кто-то заявит, что-то в духе "Зеленский никудышний президент и это общеизвестный факт", то на основании этого его можно выгонять с поста?

Ну так если это общеизвестный факт, то доказать его не составит никакого труда. Сделайте хоть раз что-то по закону а не по понятиям...
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Да,одно телепание языком и селфи,вот и вся робота Узеленского.
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"Да, все это знают" - это не аргумент, неучи )
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Як не аргумент? Для гопників то саме то
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Тепер вже й рішення конституційного суду недійсні поки не буде доведено зворотнього. Юристи...
Слід чекати розвитку - в Україні вершиною права буде адміністрація президента.
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Всего 4 порохобота, или 4 акка одного. Мародер финансирование прекратил?
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Судя по твоему выхлопу, у ЗеСтада дела еще хуже.
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ты уже убегал от моего предложения ответить на простенький вопрос по украинской грамматике?
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общеизвестный факт состоит в том, что президент зеленский играет членом на рояле
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Факт відсутності мізків у зебілів відомий і так, його не потрібно доводити.
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Ну просто офигенный профессионализм команды Зе. Ладно, у нас в стране может и пройдёт термин "общеизвестный факт", но как они будут предъявлять претензии той же раше в международных судах? Что то же опираясь на слова бабы Клавы с третьего подьезда?
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хаатели на хапок, а там не лохи. . .простуженый крысенок в печали. . .
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Чем то продажная ЗЕбильная команда украинофобов из слуг но точно что не украинского народа, Она очень сильно напоминает ЗЕКовскую команду из лютых врагов Украины и украинского народа проклятых продажных бандитов рыгоАналов
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Відсутність 226 голосів в коаліції дають право Президенту розпускати Раду, а не зобов'язують!!! Порошенко п'ять років страждав від цієї Ради, але розумів, що кращих все одно не виберуть - тому і не розпускав. Офіційно коаліція в Раді перестала існувати до інаугурації the. Вихід НФ запустив процедуру формування нової коаліції +60 днів.
Так що чекаємо на вирок конституційного суду.
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в общем, они поняли, что простым тупым наездом не обойтись, пытаются теперь как-то выкрутиться...
в общем, де-факто официальной коалиции нет уже давно, но де-юра, она существовало до второй половины мая. просто не все знают законодательные нюансы и регламенты ВР.
народная поддержка, это в Украине ооочень переменчива и оччень непостоянная величина, спросите у Ющенко или Порошенко, у которого поддержка была даже выше, чем у нынешнего и они, понимая это, пытаются заполучить свой парламент, но это все понимают и пытаются этому помешать, ведь все понимают, что полгода в Украине такие рейтинги не держатся
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Про "другие правовые реалии" тоже понравилось.
Нормы УССР из "других правовых реалий" действуют до тех пор пока их не отменят. А в некоторых странах есть нормативные акты столетней и более давности и действуют, хоть и из "други правовых реалий" ))
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Кто-то может точно сказать - могут ли внефракционные депутаты входить в коалицию?
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Есть решение Конституционного суда от 2010 года о том, что членами коалиции могут быть отдельные народные депутаты Источник: https://censor.net.ua/n3131104
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Ну тогда Зекоманда тупо попала. КС отменит его указ о роспуске ВР. Вобщем, до осени им есть чем играться, только вот страной некогда заниматься.
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2010 г КС,внефракционные нет.должны вступить в фракцию
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Так что - два решения КС, которые противоречат друг другу? Какое-то должно быть недействующим. Казнить нельзя помиловать, мля.
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Могут. Решение конституционного суда от 2010 года.
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фак того что зелупенский это левая перчатка коломойского общеизвестен и его не нужно доказывать.
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даже барыга не сумел объеденить таких же мародеров в зраде. никто не хотел довольствоваться второстепенной ролью.
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а то что преЗЕдент неадекват - это разве не "общеизвестный факт"
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уже даже и соскучился за придурком.... - когда он из себя президента не корчил было смешнее
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Говоря об аргументах, что членами коалиции могут быть и внефракционные депутаты, Вениславский напомнил, что в статье 83 Конституции Украины сказано, что в Верховной Раде по результатам выборов и на основе согласования политических позиций формируется коалиция депутатских фракций.
"То есть субъектами формирования коалиции являются фракции, а не отдельные депутаты. Есть решение Конституционного суда от 2010 года о том, что членами коалиции могут быть отдельные народные депутаты, но то решение КС было вынесено в других правовых реалиях, действовало другое правовое регулирование, в том числе закон о регламенте Верховной Рады. На сегодняшний день этого регулирования нет, и мы исходим из того, что коалиция отсутствует в связи с тем, что ее количественный состав меньше, чем минимально определенный Конституцией"
ЧИТАТЬ УМЕЕТЕ, "великие юристы" - ПОРОХОБОТЫ … Вы же прекрасно понимаете, что ваше БЛА-БЛА-БЛА вам и вашему патрону НЕ ПОМОЖЕТ …. Ну наберете 5%, все равно вас НАРОД уже слил в унитаз .. ПРОЩАВАЙТЕ , "еліта" …..
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На докУментах всегда печать имеется! Есть у вас на общеизвестном факте печать? Нету? То-то! Факт відсутності коаліції в Раді був загальновідомим, і його навіть не потрібно доводити, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 8206
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Давайте дождёмся решения Конституционного суда. Там "порохоботы" в меньшинстве, и не верить ему нет оснований.
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Зебіли, мля! Такі "аргументи" може і згодились би для жюрі КВК містечкового розливу, але більш-менш притомні судді мають розуміти, що визнання таких "фактів" може привести їх разом з зебілами в буцигарню на доволі великий термін, якщо під час протестів проти такого глуму над Конституцією і законами України загине хоч один протестувальник.
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Даже всемирный закон тяготения требовал доказательств! Шо это за юристы у Зебобы , которые в суд пришли без документов и требуют каких то решений? Зебилы!!! Факт відсутності коаліції в Раді був загальновідомим, і його навіть не потрібно доводити, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 9323
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Общеизвестный факт это то что чувак с ксивой презЕдента умеет играть членом на рояле.....но это не делает из него музыканта.....
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А то что вазелин шестой (капитулянт) - КЛОУН - тоже общеизвестный факт, и шо....
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и то, шо наркоман - тоже общеизвестный факт
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Вениславский гомосек, и это даже не нужно доказывать
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факт отсутсвия коалиции в Раде - тока президент не знал...
остальные вроде были в курсах Факт відсутності коаліції в Раді був загальновідомим, і його навіть не потрібно доводити, - представник Зеленського в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 1452
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вообщето обещали законность прозрачность и новые лица............ пока чудим......... как и папе-
редники..... или так и будет дальше ???
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Зеленский - Клоун-Марионетка-Наркоман!
Это общеизвестный факт, не требующий доказательств.

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Общеизвестный факт, что Зеленский принимает наркотики. И его не надо доказывать. ЗЫ Страной управляют юристы-заочники...
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стоп - где то же тормоз должен быть - нет такого общеизвестного факта.
я тоже думаю шо он нарик - но ето не общеезвестный факт....
а моя жена тоже думает, шо я сплю с другой - но ето не общеезвестный факт.
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"...был общеизвестным ... " и " ....его даже не нужно доказывать..." и это говорят в КС ...

Г-н Зеленский мы в восторге от ваших юристов !
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- Усы, лапы, хвост - вот наши документы!
- На документах печать должна быть. А есть ли печать у вас на хвосте?

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Если так речь пошла, то Вениславский - гей. Это общеизвестный факт, который не нужно доказывать
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФакт отсутствия коалиции в Раде был общеизвестным и его даже не нужно доказывать, - представитель Зеленского в КС Вениславский
 
 
 
 
 
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