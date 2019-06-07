 На артиллерийские обстрелы наемников РФ ВСУ будут отвечать жестко, - Зеленский

"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - сказал Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
Владимир Зеленский также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинских военнослужащих, которые подверглись атаке. Он отметил, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.
"Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - заявил Президент.
тагда все справедливо , как Данилыч говрит
може свой детсад и школу на нуле организуем и поселим туда парочку пинчуков?
вот- новый прессекретарь и всякие разумковы - дирехтуры партии ЗЕ
что означает сие сказанное??
а вот
1. енто наемники обстревают - САМИ
2.расея нипричем
3.нужно прасить расию, чтобы расия сделала обратно контроль над наемникаими
в сухом остатке - расия нипричем, нужно просить расию,
тоочно по словам медведчука
водебилы - прячтеся там-хоть трусы наденьте, а то голая задница прессекретаря зеленского на весь интернет..
как у кучмы вчера с запретить ответку.
"Ми приїхали з дорожньою картою від президента України".
Л.Кучма
І за допомогою активізації на фронті - намагаються парафiнiти Зеленського
ZE повинен заарештувати це прокацапское кодло, і на один обстріл відповідати - двома.
""Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной"Источник:https://censor.net.ua/n3131100
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До принятия решения о запрете ответного огня Вооруженные силы Украины будут отвечать в соответствии с ситуацией (что и ежу понятно). А на дипломатическом уровне позиция Зе о необходимости принятия запрета ответного огня остается твердой и неизменной.
Шах и мат, русофобы!