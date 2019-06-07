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 Политика Украины
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 На артиллерийские обстрелы наемников РФ ВСУ будут отвечать жестко, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского в Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых двое украинских военных погибли, а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками.

"Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - сказал Зеленский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

Владимир Зеленский также выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил за мужество и стойкость украинских военнослужащих, которые подверглись атаке. Он отметил, что на дипломатическом уровне Украина и в дальнейшем будет настаивать на прекращении огня и освобождении пленных.

"Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной", - заявил Президент.

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Источник: https://censor.net.ua/n3131100
 
   
 Топ комментарии
 
УКРАИНЦЫ ХОТЯТ ВСТУПЛЕНИЯ В ЕС И НАТО, ЗАВЕРШЕНИЯ ВОЙНЫ И ОДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА - СОЦОПРОССогласно полученным специалистами данным исследования общественного мнения, 74% респондентов выступают за вступление Украины в Европейский Союз. Против этого сейчас 15% опрошенных.Видеть свою страну членом НАТО хотят 73% украинцев. Не хотят - 14%. 79% опрошенных высказались за то, чтобы украинский язык был единственным государственным. Только 11% выступают за аналогичный статус русского языка. Агрессором называют Россию 74% украинцев. Не считают РФ ответственной за события в Крыму и на Донбассе 17% респондентов. Социологи методом личного интервью было опросили 10 000 респондентов согласно репрезентативного отбора по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования допускается не более 2,2%.
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Это не потеря контроля а прямой контроль хуйлобада ! Смерть оккупантам ! На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2833
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Что чувак...хотелось по быренькому Украину паРаше сдать...но не получилось...??
Общественное мнение не дало...и теперь извиваешься как уж под вилами...??
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так а может они с территории детского сада или школы шмаляли
тагда все справедливо , как Данилыч говрит
може свой детсад и школу на нуле организуем и поселим туда парочку пинчуков?
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там если цель в 500м радиус от жилой застройки до 15 го вабще валить на поражение незя было с 15 только по приказу из Киева
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Для этага ёсц ударный ДРОН, залитает пряма в мардовскае ашко.
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Зебени уже 17-й день набивают свои карманы на Ротердаме+ и на войне.....
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парашенка пять лет карманы набивал, почему ты молчал?
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Зеленский просто эпический идиот или пособник рашки?
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А вариант два в одном вы не рассматриваете..?? Разве эпический идиот не может быть и пособником паРаши тоже..??
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Пасабники ********** это гриатсасуев и кляйсман, которые не отозвали секретные изобретения из ФИБЗДы и прикрыли Соглашение о секретных изобретениях. На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 549 На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8685 На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8685
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..... а восемь получили ранения, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками

вот- новый прессекретарь и всякие разумковы - дирехтуры партии ЗЕ
что означает сие сказанное??

а вот
1. енто наемники обстревают - САМИ

2.расея нипричем
3.нужно прасить расию, чтобы расия сделала обратно контроль над наемникаими

в сухом остатке - расия нипричем, нужно просить расию,
тоочно по словам медведчука

водебилы - прячтеся там-хоть трусы наденьте, а то голая задница прессекретаря зеленского на весь интернет..
как у кучмы вчера с запретить ответку.
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Гундяю.ЗЕля-молоток,а у тебя петюшка на Зелю больше злобы чемь на убийц?Значит ты животное.Да,я люблю животных,конечно,но если у тебя и в гороскопе козёл , и по жизни-тебя нужно срочно гнать в козляндию!
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Щось Ззююю-команда не стала у своїх твердженнях, як моє статеве життя. )))
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то вони дно мацають, шукають де неглибоко...
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Долбозеля.......получается паПашка ***** не виновата?
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не понял это приход был по Азовцам от сепаров. Где дружины под ап
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так кто попкари из нац жён на зп у бени На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1595 или у авакяна армянская дружина бугага На артилерійські обстріли найманців РФ ЗСУ відповідатимуть жорстко, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1595
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А причем здесь Кучма?!
"Ми приїхали з дорожньою картою від президента України".
Л.Кучма
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я думаю не можна зривати вибори в україні тому вибори це вдалий момент для путіна використовувати ескалації для тиску на українську владу і щоб пропихувати своїх посіпак медведчука бойка рабиновича до ради. і нічого україна зараз не в змозі змінити крім терпіти. але після виборів на мою думку треба змінювати позицію по донбасу на більш жорстку і не церемонитись з тими хто підіграє кремлю і водночас володіє змі.
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Отвечать вот так? https://donikroman.patrioty.org.ua/blogs/batareiu-artylleryy-kotoraia-sehodnia-obstreliala-nashy-pozytsyy-try-raza-mohly-unychtozhyt-no-ne-blo-razreshenyia--volonter-donik-282025.html
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Я вам скажу правду матку, которую тут не любят. Эта война не закончится никогда. Объясняю почему. Она нужна всем. 1) Генералам с обоих сторон. Во время войны генералы - на коне, они нужны, они занимаются какой то деятельностью, постоянно в связи с президентом, награды, поощрения и т.д. 2). Бойцам с обоих сторон. Сейчас действующая армия Украины достигла 150 тыс человек, ОРДЛО - 75 тыс человек. Что будет, если война прекратится? В мирное время такой штат не нужен, половину точно нужно будет увольнять. Куда пойдут эти люди, что они умеют делать, кроме как воевать? Где еще можно получать 500-1000 долларов в месяц? При чем шансы умереть в такой войне достаточно малы, учитывая ежедневные потери и общую численность. Эти люди уже не будут работать, они отвыкли, им гораздо лучше заниматься тем, чем они занимаются уже 5 лет - воевать. Поэтому, эта война будет продолжаться вечно. И обе стороны будут с этим жить, ну вот как Израиль живет же, с кем то там воюет.
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По вашей логике ни одна война в мире никогда бы не завершилась, потому как все вышеизложенное применимо к любой стране (с поправкой на уровень з.п. разве что).
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НЕ которым нужно смотреть не только пятый и прямоискрывлённый канал, НО и другие каналы ГДЕ показывали сюжет с передовой, КОГДА военнослужащий сказал, что при теперешнем ген. штаба ГЛАВНЫЙ приоритет: ЭТО жизнь солдата, И теперь они НЕ боясь, И не оглядываясь назад применяют оружие для защиты своих жизней.
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Упоротые на заметку, в Украине все будет хорошо и скорей всего это будет без вас.
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Бізнес партнери порошенко - медведчук і путін дуже засмучені ганебним програшем на виборах ( агента "Лолiти").
І за допомогою активізації на фронті - намагаються парафiнiти Зеленського
ZE повинен заарештувати це прокацапское кодло, і на один обстріл відповідати - двома.
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Почитайте Доніка, там була пряма заборона з Києва накривати артсистему свинособак, яку вели і кілька разів могли просто розмазати. А тепер, двоє наших хлопців просто перестали стріляти. Назавжди.
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знаю що більшість з Азова, де загинули двоє воїнів голосувало за зе..... ось, на голосували хлопці((((
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Зрада! Запрещаешь стрелять - свиноботы кричат "зрада", отдаешь приказ стрелять - все равно "зрада!". А баба Яга против...
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Вазелину и *************: смерть этих ребят на вашей совести - наша военная разведка фиксировала перемещение вражеской артиллеррии и запрашивала разрешение на нанесение упреждающего удара, но из АП, от гавнарей из 95 свиноблока уже понеслись на передовую по разным каналам "мессенджи" о нецелесообразности ведения ответного огня. а об упреждающих ударах вообще речь не идет - за это бойцов могут наказать.
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ты на прямой связи с генштабом и разведкой?
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Таку дебільну відмазка для путін-***** та його гнід можно порівняти з таким пердлом одного біса, про самолет який важче повітря... зеленський та ко. а скажіть будь ласка, чому ми поки що знаємо про одного трупака рогатого, що така мабуть відповідь була, як тут недавно реголетив виродок кучма???
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Вопиющее нарушение Минских соглашений - применение артиллерии - свидетельствует, по меньшей мере, о частичной потере управления и контроля над наемниками. Мы надеемся, что российская сторона возобновит контроль над этими подразделениями", - сказал Зеленский, Источник: https://censor.net.ua/n3131100 -- вы поняли ? Путин то Хороший , только бояре плохие, это он убивают, а он только потерял контроль .
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Форма:
""Обстрелы украинских военных - очевидная попытка в очередной раз сорвать процесс переговоров о прекращении огня. Кто бы ни отдал приказ - Вооруженные силы Украины будут отвечать жестко и в соответствии с ситуацией. А на дипломатическом уровне наша позиция о необходимости прекращения огня и освобождения пленных останется твердой и неизменной"Источник:https://censor.net.ua/n3131100
Содержание:
До принятия решения о запрете ответного огня Вооруженные силы Украины будут отвечать в соответствии с ситуацией (что и ежу понятно). А на дипломатическом уровне позиция Зе о необходимости принятия запрета ответного огня остается твердой и неизменной.
Шах и мат, русофобы!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа артиллерийские обстрелы наемников РФ ВСУ будут отвечать жестко, - Зеленский
 
 
 
 
 
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