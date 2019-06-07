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 После смерти 5-летнего Кирилла думал об отставке, но это самый легкий путь уйти от ответственности, - Князев

Глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что после происшествия с 5-летним Кириллом Тлявовым думал об отставке.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".

"Я офицер ... Да (думал об отставке. - Ред.). Но это самый легкий путь уйти от ответственности ", - сказал Князев.

Он отметил, что сотни раз выезжал на смерти людей, видел убитых и искалеченных, "и все время все мы, полицейские, ставили перед собой одну основную задачу - поскорее, получше собрать доказательства, установить убийц, разбойников, палачей, преступников, и, собрав доказательства, направить все свои усилия для того, чтобы дело было доведено до логического завершения, чтобы суд мог вынести законный приговор и наказать виновных".

"И поэтому это то самое главное, на что настроены все полицейские. Так ставили передо мной задачи, так ставлю и я", - отметил Князев.

Отвечая на вопрос, что он чувствует, когда видит игрушки под зданием, где работает, (на Богомольца, 10. - Ред.), Князев ответил, что чувствует "стыд и ярость".

"Стыд, - потому что пятилетний мальчик перед смертью вынес большие муки. Стыд за то, что его родители потеряли самое ценное, что у них есть - своего ребенка. Горе родителей непоправимое. А ярость - потому, что я полицейский, всю свою жизнь посвятил работе в полиции, и я понял, что двое из этих негодяев (подозреваемых в совершении преступления. - Ред.) - работники полиции. То есть те люди, которые были должны защищать этих граждан, в этом месте, сами стали извергами, совершив это преступление ", - уточнил Князев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пятилетнего Кирилла Тлявова похоронили в Переяславе-Хмельницком. ФОТОрепортаж

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова проходит женщина. Она спрятала ружье, - Аваков

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Источник: https://censor.net.ua/n3131098
 
 
 Топ комментарии
 
Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму. - Про Федота-стрельца, удалого молодца (Леонид Филатов)
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Как же легко и непринужденно умеют лгать всякие чиновники и мусора. В них действительно есть что-то не от людей.
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Да,бабки оказались посильней переживаний ...
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Сознаю свою вину.
Меру. Степень. Глубину.
И прошу меня направить
На текущую войну.
Нет войны - я все приму -
Ссылку. Каторгу. Тюрьму.
Но желательно - в июле,
И желательно - в Крыму. - Про Федота-стрельца, удалого молодца (Леонид Филатов)
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На текущую войну.\\\\\\

Эти твари ведь всегда воюют....
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только что, но смотрел - нету ничего на "сф"
пещерный век - даже не можно посмеяться с попов Після смерті 5-річного Кирила думав про відставку, але це найлегший шлях уникнути відповідальності, - Князєв - Цензор.НЕТ 4298
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отставка???? Сцаными тряпками не выгонишь,так повпивались.О какой "офицерской чести" может идти речь????...Когда уходила Деканоидзе было уже тогда понятно,ху из мистер Аваков и "его роль в русской революции".Тогда должна была уйти не Хати ,а Аваков.Но мы же понимаем ,что бе-бе-бе не на ровном месте.После ухода из МВС реальных реформаторов стало очевидно,что реформа полиции начала идти под откос.А кто в этом заинтересован????? Уж явно тот кто мог ,кто имел реальные рычаги довести начатое до логического завершения,а вместо этого одно сплошное БЕ.
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Как же легко и непринужденно умеют лгать всякие чиновники и мусора. В них действительно есть что-то не от людей.
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Да,бабки оказались посильней переживаний ...
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ну если офицер, то только отставка, иначе честь не имеете....
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в мєнтовкє нєт офіцеров, а токмо падонкі і сволочі в званіях і на ахвіцерскіх должностях
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Та была бы у тебя честь или совесть - давно бы подал в отставку. Лучше бы уже молчал, "офицер" херов
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Управа та кантора - дві главні ОПГ в Україні.
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Я офицер ... Да (думал об отставке. - Ред.). Но это самый легкий путь уйти от ответственности ",Источник: https://censor.net.ua/n3131098

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Значит будет уходить более сложным путем.
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Це, як вчинив Князєв (не пішов) - і є "уход отвєтствєнності" і причому черговий, але, як бачимо, не останній. Відповідальна людина, бачучи свою нездатність реформувати надважливу державну інституцію, не тримала б у заручниках цілу країну, вдала б їй шанс, поступившись місцем більш відповідальному і професійному у проведенні реформ.
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Отставка не снимает ответственности, а показывает общественности, что ты признаешь вину НП и в дальнейшем не можешь связывать свою деятельность с этой бандитской организацией.
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Отставка-самый легкий способ уйти от ответственности и огромных денег,а это очень нелегко
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Смерть ребенка - это случайность...Отрекошетила пуля...мамка не забрала его услышав выстрелы...Судам дали возможность возвращать старые "супер кадры" в полицию...Князев то тут при чем???...Нужна реформа судов и закон об ответственности родителей за недосмотр за своими детьми....
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Я так понял, что тебе тоже какая-то шальная пуля отрекошетила в голову. Одни долбодятлы стреляют где-попало, а родители виноваты. Может нам в бронежилетах и касках выходить на улицу гулять? А ты своего ребенка на цепь посадишь чтобы не произошла такая "случайность"?
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да, нада как-то жощє с етімі нєрадівимі радітєлямі!!! Рєбьонка надо в бомбоубєщіщє содєржать в саркофагє!!! І самі - увідєлі п'яного мєнта с нєтабєлєм в лапах - сдрисні нафік!
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да, сама смерть ребенка цепь трагических совпадений, но так можно к любым происшествиям относиться и так можно было бы говорить, если бы они стреляли в тире или на полигоне, но они сами сделали ситуацию опасной, а Князев их большой начальник, а на руководителей ложатся не только заслуги подчиненных, но и их косяки, а в данном случае - преступления.
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Нет, это не случайность, а преступная халатность с отягчающими...

А к судье, восстановившего в должности не прошедшего атестацию сотрудника полиции, вопросы должны быть. Судьи тоже должны отвечать за последствия своих решений... и судья должен сидеть рядышком на скамье подсудимых с полицейскими.
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так вот почему насирив восстановился через суд- он тоже оказывается не хочет уходить от ответственности
да здравствует насирив- благородный После смерти 5-летнего Кирилла думал об отставке, но это самый легкий путь уйти от ответственности, - Князев - Цензор.НЕТ 1504
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Что не будешь как все Рошеновские крысы бежать поджав хвост?
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Ой не бережете вы себя, все о народе думаете...
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А ДЕ ПУЛЯ? І як там слєдствійє? Вже придумали як тих псів вигородити?
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Князь, да все знают что тебе похрен на простых. Ярость от того что не удастся отмазать мусоров - все-таки осудят, лет на 5(условно).
"офицер", ага. такой же как как Ахметов - бизнесмен
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рєжим своїх псов отмажет - надо жє вєрность хазяїну поддєржівать
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Отмазка сильная!Во выдал!на какие мозги куринные,и на каких лохов эта хрень расчитана?Так же думает,и авакян,только спроси его,он тоже это высрет!
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Князев, в полицию по судам в течении 4 лет вернулись все НЕАТТЕСТОВАННЫЕ СОТРУДНИКИ. Вы знали об жтом и молчали. Не предпринимали никаких действий. КТО ЗА ЖТО В ОТВЕТЕ?
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Странное понятие у этого пана об ответственности. В странах ЕС, куда мы так стремимся, уважающий себя и общество чиновник, уже давно бы подал в отставку.
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Так он же чистокровный кацап из деревни Мстёра Владимировской области!
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Эти вурдалаки власть не отдадут сами ни когда.
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У нас засели в высших властных кругах адепты русского мира ( Климкин, Князев и Ко)
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сколько миллионов долларов стоит назначение на твою должность?
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