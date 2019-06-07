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 Политика Украины
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Все про:здравоохранение (244) медицина (1807) Минздрав (1930) Супрун Ульяна (517)

 Системы здравоохранения почти не было - пациенты платили за все. Мы создаем что-то новое, - Супрун о медреформе

По словам исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, Национальная служба здоровья еще разрабатывает гарантированный пакет медицинских услуг, который должны представить вместе с бюджетом.

Медицинская реформа в Украине не может внедряться быстрее, поскольку система здравоохранения в стране была практически разрушена. Об этом сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в интервью "ВВС Україна", опубликованном 5 июня, передает Цензор.НЕТ.

"В Великобритании, где внедряли схожие изменения, которые делаем мы, это продолжалось 10 лет. За один год мы сделали на первичном звене, 27,5 млн украинцев это уже увидели. Как меняется уровень сервиса – 76% довольны своими врачами. Это большие достижения. 70 лет разрушали нашу медицинскую инфраструктуру, наши больницы в катастрофическом состоянии. Мы за два года не можем перестроить все больницы, чтобы они выглядели, как на Западе", – отметила она.

И.о. министра пояснила, что ее команда занимается не реформой, а трансформацией системы здравоохранения.

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"Мы не берем то, что уже работает, и немного меняем, мы создаем что-то новое. Системы здравоохранения почти не было – пациенты платили за все", – подчеркнула Супрун.

Она добавила, что украинцы будут продолжать платить за медицинские услуги, пока не началась реформа вторичного звена.

"Вы, пресса, должны об этом говорить, а не показывать сюжеты, как люди жалуются, что нет лекарств. Должно быть объяснение: нет лекарств, потому что реформа еще подходит к этому... Национальная служба здоровья еще разрабатывает пакет, который мы должны представить вместе с бюджетом. Еще просчитываются тарифы, по которым эти услуги будут оплачиваться из бюджета. Те вещи, которые гарантированы сейчас, – это первичное звено, где есть семейный врач, это экстренная медицинская помощь... Также сейчас гарантируется паллиативная помощь", – отметила и.о. министра.

Супрун сообщила, что дополнительные услуги будут оплачиваться в зависимости от возможностей бюджета Украины и местных бюджетов.

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"Будет продолжаться программа "Доступные лекарства". Каждый год этот бюджет будет расширяться, чтобы сюда входили лекарства и на другие болезни. Изменится система планирования и финансирования больниц – сколько больницы пролечат людей, столько им будет предоставлено денег. Они должны планировать, поскольку имеют статистику за последние 10 лет и могут сказать, сколько было операций, сколько пациентов. Тогда больницы могут запланировать строительство, оборудование, кровати. Это должно помочь больницам, чтобы они лучше могли распоряжаться средствами", – подытожила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3131095
 
   
 Топ комментарии
 
ти не народ
ти москаль кацапов
сиди у гузні та не свисти
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Согласен с Ульяной. Медицины просто не было. Ее создают с нуля как армию. И учитывая вой фарм мафии она все делает правильно.
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На днях дочка хотела записаться к окулисту. Пошла в одну поликлинику - там вообще упразднили такого доктора, пошла в другую - очередь в 2 недели. А при нереформированной медицине ждать очереди нужно было максимум один день....Кто бы дал под зад этой иноземной бабе-реформатору?
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Как же смешно смотреть на то, как народ указывает этим свиньям типа супрунши и омеляна на дверь, а они мертвой хваткой присосались и пытаются всех убедить, что они просто быдло и зебилы и не понимают их великих реформ! Скорее бы 21 июля!
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ти не народ
ти москаль кацапов
сиди у гузні та не свисти
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Народа все меньше и меньше что-то становится. Уже 6% в клубе интеллектуалов избирателей ЕС-БПП осталось!
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гучніше крикни, бо за вибухами москальських пердаків не чути
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Да это просто эпицентр вибуху был у тебя в очке - вот и контузило!
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к слову, патриарх Кирилл это на самом деле ******** Гундяев,
что вас не устраивает в словах Супрун ?
или вы видели бесплатную медицину ?
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Мабуть потрібно менше використовувати поняття "народ". Частіше використовувати більш чіткі поняття, які стосуються медицини.
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А чего нам радоваться?
Нам порошенко - до ...., не интересует.
Это вам грустить остается.
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На днях дочка хотела записаться к окулисту. Пошла в одну поликлинику - там вообще упразднили такого доктора, пошла в другую - очередь в 2 недели. А при нереформированной медицине ждать очереди нужно было максимум один день....Кто бы дал под зад этой иноземной бабе-реформатору?
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в целом многое вызывает недоумение, например как покупать антибиотики по рецепту, если нет врачей, те где тогда купить сам рецепт,
но вы врёте - доктора начали увольняться лет двадцать как,
Супрун и её реформы тут не при чём
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Значить їй шлях у приватну - де теж одразу можете не потрапити. Дня 2-3 ...
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О! ДАВНО СУПРУНШУ сумасшедшую не выпускали на арену.. да да мы жили в пещерах и носили набедренные повязки ля а уею от этой шоблы....
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Капец！
Вот именно, что "что то", а не медицину
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та держави не було!
тому й не було системи охорони здоров'я, охорони життя, армії, тощо
і тільки-но Порошенко почав її створювати, накинулися жлоби і привели до влади гопоту на чолі з клованом
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тише...тише....Запишись на приём к "доктору" Супрун, она тебя подлежит. Системы здравоохранения почти не было - пациенты платили за все. Мы создаем что-то новое, - Супрун о медреформе - Цензор.НЕТ 461
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бздищь!
не бомби, кацапе
їдь у рідну неньку московію, там всьо чьотко
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У порохоботов дети на глазах буду дохнуть без медицинской помощи, которую Петька с Супрунихой уничтожили создав платные медицинские услуги, но порохобот будет стоять на могиле детей и вылизывать петю, ибо ему заплатили.
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ти більше ua добавляй до ніку
бо два замало, щоб переконати, що така голіма москальня, як ти, є патріотами України
іди будуй систему охорони здоров'я на москальщині
а тут горілки для тебе нема
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запишись к доктору КОМАРОВСКОМУ он такой всезнающий. звезда экранов телевизора. у него все ответы на все болячки... живёт же такой человек всезнайка. СУПРУН со своими советами на фейсбук и рядом не стояла... так она хоть что то знает о технологиях мед оборудования!. она американка.и образование американское. а наши (комароские ) как правило с времён совка профессора мели улицы мётлами там или работали санитарами....кто имегрировал,потому что .что могли научится наши медики в обшарпанных кабинетах нищих где кроме фильмоскопа и лупы ничего не было. кроме амёбы в микроскоп сраный ничего не видели.как и в кабинетах врачей в мед тумбочках вата. зелёнка и бинт! люди в евространах уже в 30 лет профессора . когда был чернобыль то помню молодые профессора приезжали и читали лекции нашим старым пердунам (профессорам) потому что дебилы ничего незнают и непонимают (ну есть были исключения...) так что ненужно попой тарахтеть напрасно....((
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не хочеш по новому - живи по старому
жлобам воно більше підходить
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Ты суслика видишь? Неа! А ОНО есть! Что создали, где создали. когда??? Ну да как руки мыть, зубы чистить, сексом правильно, на холодном сидеть....Эта канешна рехформа! Она как к Папуасам с бусами стеклянными приехала....И как же мы раньше жили.
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між створюємо і створили - прірва
а з такими жлобами, як зелебоби, може і не буде створена ніколи
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Молодец Ульяна, единстенная кто делает реформы не из под палки, а по призванию. Не все сразу получается, но уж очень было все запущено. Жаль если она уйдет, так в дерьме и останемся.
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Если она уйдет, придет нормальный человек, имеющий опыт медреформ и диплом врача...
И сделает нормальную страховую медицину как в Италии или как Швеции или в Австралии, когда не за "пакеты услуг платят", а государство за все необходимое пациенту и 1-2% от стоимости сам пациент...
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Согласен с Ульяной. Медицины просто не было. Ее создают с нуля как армию. И учитывая вой фарм мафии она все делает правильно.
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Не было медицины? Так как же ты и твои предки выжили? Сдохли бы как в средние века в 30 лет...А тут и ты потомство получилось!
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Вася, по тебе видно, что в детстве у тебя медицины не было и фарммафия сильно нажилась на тебе )) Системи охорони здоров'я майже не було - пацієнти платили за все. Ми створюємо щось нове, - Супрун про медреформу - Цензор.НЕТ 5310
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Если всё так налаживается в медицине, то почему же наша, так сказать, "элита" не лечится у сельского ветеринара, а по совместительству ещё и фельдшера? А всё по заграничным клиникам?
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Потому что наша зРада не захотела отдвать ылитные поликлиники людям, как просила Ульяна.
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Шоб очередей не создавать, о народе пекутся. Так сказать, вынужденно по заграницам лечатся
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Так здається з липня обіцялось *другий етап реформ * !? .. Системы здравоохранения почти не было - пациенты платили за все. Мы создаем что-то новое, - Супрун о медреформе - Цензор.НЕТ 8444
ПС ))) Але скажу що *сімейникі * стали дуже прошеними .!
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так і прокритикуєш порошенківців до пенсії
а шо робить? досягнень в засцики нема і не передбачається
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Ура,теперь пациенты платить не будут ,они умрут ! Системы здравоохранения почти не было - пациенты платили за все. Мы создаем что-то новое, - Супрун о медреформе - Цензор.НЕТ 8073
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а вы правы, как не печально.Если ты с села и без денег, то городской семейный врач тебя погоняет по процедурам, а потм скажет, что здоров, даже если ноги ходить не будут...
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Тепер ми будемо платити за все але в рази більше - така вона "реформа"!!!
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такі наші рвачі - мєнтальность, нах
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"Системы здравоохранения почти не было - пациенты платили за все. Мы создаем что-то новое, - Супрун о медреформе" - 27 декабря 2018 года попал в больницу. Находился в больнице на лечении 9 дней. За 9 дней лечения заплатил 10 600 грн..
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ето токмо лєкарства, а на остальнойє?
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хм, а ніші врачі по-знакомству просят вдвойє і нєудобно отказать, бо ж знакомі
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у мєсного кардіолуха відкрився часний кабінєт. Прихожу до неї з питанням - шо будем робити з мойєю аритмійєю? а вона: ну, панімайєте, в мене тут (в поліклініці) "прійом пацієнтів", а консультації в мене там (в часному кабінєті). Тоість, **** сидить на окладі в державній поліклініці для того шоп направляти больних до себе на часну практіку, де вона може без страха і укора гребсти бабло
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"пациенты платили за все". Это уже открытая и наглая брехня, заткните ей рот!!! В СССР любая медецинская помощь была на 100% бесплатной включая все наборы лекарств в больницах. Солдат и офицеров в госпиталях лечили до 100% выздоровления бесплатно, сейчас раненным ветеранам по копеечке собирают. 9 лет назад я лично лежал в болнице Киева с серьезной операцией и не платил врачам ни копейки!!!

*** и как земля эту брехуху носит.
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В СССР за твое лечение платило государство. Бесплатного не бывает ничего.
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Порохобот, попытайся читать научиться, заголовок "пациенты платили за все", ты только подтвердил брехню пороховую.
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Лише вигнавши взаший "доктор смерть" - можна розраховувати на створення чогось нового.
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Дожить бы до ентава новава... При наличии ентой дамы хрен доживешь
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Вже давно загальновідомо, що в Емірати літають відпочивати тільки злидні, у яких не вистачає грошей на Бенін Буковель.

Системи охорони здоров'я майже не було - пацієнти платили за все. Ми створюємо щось нове, - Супрун про медреформу - Цензор.НЕТ 3325
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в охрану здоров'я уходять всі збереження пацієнтів і всьо бєзтолку, бо хароші врачі виїхали до цивілізованих країв, а у нас залишилась бєстолочь, яка і за гроші не може навіть діагноз встановити, бо троєчнікі по жизні
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рєхворма армії: пєрєстать стрєлять!
рехворма мєдіціни: пєрєстать балєть!
рєхворма іканомікі: пєрєстать жрать!!!
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восени минуло року хапанув апендицит. швидка приїхала за 10хв, машина з нуля, ше пахнула фарбою, одразу в лікарню на Топольну. Там на стіл бо вже було досить запущено. правда вже після операції, черговий хірург озвучив за роботу 200 уо. напряму моїй дружині. навіть непобоявся бо коли мене записували то я назвав місцем праці всеукраїнський тв канал, на якому і працюю. пофіг, давай бабло. через день з легким наїздом , чому ви не розрахувалися з анестізіологом ? бо вона його вже достала, типу де моя доля ? минулого тижня батькові видаляли зірвану родинку на Гашека. зразу після того медсестра показала список скільки і кому. вона в них замість Фунта, стара пенсіонерка, якшо залетить то нешкода. з плюсів, швидка приїзджає швидко, лікарі нормальні, грошей не просять. на Топольній медсестри про гроші навіть не заікаються, годують, смачно і дієтично. всі лікарняні аксесуари, навіть пластир , за свій кошт
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Тепер попадаєш до лікаря і лікар дивиться по прайсу за яку хворобу по твоїх симптомах дорожче заплатить держава, от і вся реформа. А як і не було правильного діагнозу до реформи так і дальше немає.
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лічєнійє по-протоколу по сімптомам в анамнезі. Аналізи не роблят, а пишут. Мені десят днів щодня міняли капєльніцу від серця - врачиха підбирала лєкарство "шо поможе"
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Уничтожила остатки медицины и лыбится, она дебилка.
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В соседнем селе был стационар, на 15 человек. Там люди, в том числе из сел, что рядом, могли получить уколы, капельницу и пр., был стоматолог и медсестры. Сократили, оставив терапевта и одну медсестру. Стационар закрыли. Это все, что мне надо знать об этой твари с перекошенной рожей и ее реформах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСистемы здравоохранения почти не было - пациенты платили за все. Мы создаем что-то новое, - Супрун о медреформе
 
 
 
 
 
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