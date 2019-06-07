 Системы здравоохранения почти не было - пациенты платили за все. Мы создаем что-то новое, - Супрун о медреформе

Медицинская реформа в Украине не может внедряться быстрее, поскольку система здравоохранения в стране была практически разрушена. Об этом сказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в интервью "ВВС Україна", опубликованном 5 июня, передает Цензор.НЕТ.
"В Великобритании, где внедряли схожие изменения, которые делаем мы, это продолжалось 10 лет. За один год мы сделали на первичном звене, 27,5 млн украинцев это уже увидели. Как меняется уровень сервиса – 76% довольны своими врачами. Это большие достижения. 70 лет разрушали нашу медицинскую инфраструктуру, наши больницы в катастрофическом состоянии. Мы за два года не можем перестроить все больницы, чтобы они выглядели, как на Западе", – отметила она.
И.о. министра пояснила, что ее команда занимается не реформой, а трансформацией системы здравоохранения.
"Мы не берем то, что уже работает, и немного меняем, мы создаем что-то новое. Системы здравоохранения почти не было – пациенты платили за все", – подчеркнула Супрун.
Она добавила, что украинцы будут продолжать платить за медицинские услуги, пока не началась реформа вторичного звена.
"Вы, пресса, должны об этом говорить, а не показывать сюжеты, как люди жалуются, что нет лекарств. Должно быть объяснение: нет лекарств, потому что реформа еще подходит к этому... Национальная служба здоровья еще разрабатывает пакет, который мы должны представить вместе с бюджетом. Еще просчитываются тарифы, по которым эти услуги будут оплачиваться из бюджета. Те вещи, которые гарантированы сейчас, – это первичное звено, где есть семейный врач, это экстренная медицинская помощь... Также сейчас гарантируется паллиативная помощь", – отметила и.о. министра.
Супрун сообщила, что дополнительные услуги будут оплачиваться в зависимости от возможностей бюджета Украины и местных бюджетов.
"Будет продолжаться программа "Доступные лекарства". Каждый год этот бюджет будет расширяться, чтобы сюда входили лекарства и на другие болезни. Изменится система планирования и финансирования больниц – сколько больницы пролечат людей, столько им будет предоставлено денег. Они должны планировать, поскольку имеют статистику за последние 10 лет и могут сказать, сколько было операций, сколько пациентов. Тогда больницы могут запланировать строительство, оборудование, кровати. Это должно помочь больницам, чтобы они лучше могли распоряжаться средствами", – подытожила она.
ти москаль кацапов
сиди у гузні та не свисти
Да?
а ти бомбиш
неадекват?
что вас не устраивает в словах Супрун ?
или вы видели бесплатную медицину ?
Нам порошенко - до ...., не интересует.
Это вам грустить остается.
но вы врёте - доктора начали увольняться лет двадцать как,
Супрун и её реформы тут не при чём
Вот именно, что "что то", а не медицину
тому й не було системи охорони здоров'я, охорони життя, армії, тощо
і тільки-но Порошенко почав її створювати, накинулися жлоби і привели до влади гопоту на чолі з клованом
не бомби, кацапе
їдь у рідну неньку московію, там всьо чьотко
бо два замало, щоб переконати, що така голіма москальня, як ти, є патріотами України
іди будуй систему охорони здоров'я на москальщині
а тут горілки для тебе нема
жлобам воно більше підходить
а з такими жлобами, як зелебоби, може і не буде створена ніколи
И сделает нормальную страховую медицину как в Италии или как Швеции или в Австралии, когда не за "пакеты услуг платят", а государство за все необходимое пациенту и 1-2% от стоимости сам пациент...
ПС ))) Але скажу що *сімейникі * стали дуже прошеними .!
а шо робить? досягнень в засцики нема і не передбачається
*** и как земля эту брехуху носит.
рехворма мєдіціни: пєрєстать балєть!
рєхворма іканомікі: пєрєстать жрать!!!