 Молния ударила в купол церкви УПЦ МП в Богуславе: огонь охватил 144 м² храма, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 июня в 00 час. 59 мин. в г. Богуслав результате удара молнии произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви (церковь Московского патриархата, является памятником архитектуры). В 6:00 пожар ликвидирован на площади 144 м²", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекалось 20 чел. и 6 ед. техники из них от ГСЧС 18 чел. личного состава и 4 ед. техники.