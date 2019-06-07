 Молния ударила в купол церкви УПЦ МП в Богуславе: огонь охватил 144 м² храма, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"7 июня в 00 час. 59 мин. в г. Богуслав результате удара молнии произошло возгорание купола Свято-Троицкой церкви (церковь Московского патриархата, является памятником архитектуры). В 6:00 пожар ликвидирован на площади 144 м²", - сказано в сообщении.
Отмечается, что жертв и пострадавших нет.
К тушению привлекалось 20 чел. и 6 ед. техники из них от ГСЧС 18 чел. личного состава и 4 ед. техники.
Это как в анекдоте:
- Что такое двоякие чувства?
- Это когда ты со стороны смотришь, как твоя теща летит в пропасть в твоем автомобиле.
В одном небольшом американском городке некий бизнесмен решил открыть кабак. Беда в том, что он находился на одной улице с церковью. Естественно, церковное руководство это не устраивало, и на каждой проповеди оно призывало горожан выступать против, и молиться, чтобы бог покарал нерадивого бизнесмена. За день до объявленного открытия кабака была сильная гроза, молния ударила в кабак и он сгорел дотла. Церковники обрадовались, но ненадолго - хозяин кабака подал на них в суд с требованием компенсации ущерба. Те, естественно, все отрицали. Выслушав обе стороны, судья заметил: "Я пока еще не знаю, какой вердикт вынести, но из материалов дела следует, что какой-то владелец кабака верит в силу молитвы, а все церковное руководство - почему-то нет... "
И вот - имеем лишнее тому подтверждение: небесный огонь ниспослан православнутым вполне прицельно.
А вот когда во Львове кусок льда упал с крыши притона для беснований и убил бабку - чей это "знак" был ? А, вездессущая сотона - не только делает что хочет с попами и верюками, она еще и в мощи наложить может разного хлама, а сами мощи - упереть. Как было когда большевики вскрывали раки(мощехранилища) - тряпки, кости кур, куски бомжей, кирпич и т.д. мусор. И ниче - продолжают верить в эту чушь.
Изыди, изыди.. сатана московская со святой Украинской земли в свою ужасную паРашу