 Предложенные Зеленским законы об импичменте и незаконном обогащении будут вынесены на голосование в Раду в июле, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявила первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко во время эфира 1+1.
"В частности, закон об импичменте и закон о незаконном обогащении - они внесены в повестку дня и эти законы будут проголосованы сразу после избирательного кодекса еще на этой сессии" - заявила Геращенко.
Она выразила надежду, что законы будут вынесены на голосование в Раду еще в июле.
По ее словам, парламент движется в полном соответствии с регламентом ВР относительно тех законопроектов, которые поданы от президента.
Напомним, 6 июня народные депутаты Украины включили в повестку дня сессии Верховной Рады законопроект №10110-Д относительно незаконного обогащения. В то же время, для включения в повестку дня соответствующего президентского проекта закона №10110 об ответственности за незаконное обогащение не нашлось достаточного количества голосов парламентариев.
Как известно, 27 февраля Конституционный суд Украины опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, признав ее неконституционной. Согласно упраздненной статье УК Украины, государственные служащие должны были давать пояснения об источниках их доходов и доходов своих близких родственников. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности.
После этого в Раде зарегистрировали несколько новых законопроектов о незаконном обогащении. В парламентском комитете предлагают разработать один законопроект. Как сообщалось, 3 июня Зеленский также внес в Раду законопроект о незаконном обогащении.
ВИДЕО: https://vidos.top/v/1806516
И он не был шестеркой какого то там Бэни....
Да и войны тогда не было - было время его терпеть...
******** Гундяеву, который верхом на Чаплинде,
или товарищ командиръ разрешил постить так,
а поклоны бить когда они закончат ?
поолёта мародёра, справедливость кацапскую
решили на цензоре восстановить ?
133133 - почётный украинец и землевладелец - тоже вам будет хорошим товарИЩИ !
я лишь ответил кацапчику со странным ником
типа гундяева и чаплина - отнюдь не фантазия
Кстати, поддержка этой ВР в районе 4%, а президента - 50%
Так что кого именно в итоге импичтнут - это большой вопрос.
Чи в АП працювали психічно хворі люди???
Парламент движется, в скобочках - нет, уже пять лет и все умудряется двигаться на месте и даже переть назад. Закон о незаконном обогащении примите, @уки и дармоеды.
Самый большой 'секрет', что в раду ходит пятьдесят кнопкодавов, которых не замечает Геращенко.
Полная дискредитация такого важного органа. Результатом чего плюс пэтина подляна- это медведчук в будущем парламенте.
А то їх було дуже багато, але десь подівалися чи перекрасились.
За здравствует незаконное обогащение! Ура!
13 хв. ·
Варто було окупантам відчути слабкість нової української влади, вони одразу посилили атаки на позиції українських військ на фронті.
Представник зеленського кучма брякнув кілька дурниць у Мінську і це одразу коштувало нам багатьох вбитих і поранених.
Коли хтось з команди зеленського промовляє слово «мир», з його рота випадає труна українського солдата.
Вночі особливо сильні обстріли позицій Азова під Новолуганським. Окупанти відчули, що Азов більше не має надійного запілля, що політичне керівництво країни готове пожертвувати Азовом заради того, щоб сподобатися путіну та ОБСЄ, яке вже давно подобається путіну.