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 Политика Украины
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Все про:ВР (23035) Геращенко Ирина (1395) избирательный закон (155) импичмент (339) незаконное обогащение (51)

 Предложенные Зеленским законы об импичменте и незаконном обогащении будут вынесены на голосование в Раду в июле, - Ирина Геращенко

Верховная Рада сможет рассмотреть законы, предложенные президентом Владимиром Зеленским, после того, как будет принят избирательный кодекс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Корреспондент", об этом заявила первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко во время эфира 1+1.

"В частности, закон об импичменте и закон о незаконном обогащении - они внесены в повестку дня и эти законы будут проголосованы сразу после избирательного кодекса еще на этой сессии" - заявила Геращенко.

Она выразила надежду, что законы будут вынесены на голосование в Раду еще в июле.

По ее словам, парламент движется в полном соответствии с регламентом ВР относительно тех законопроектов, которые поданы от президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект Зеленского об ответственности за незаконное обогащение повторно внесут в Раду, - Рябошапка

Напомним, 6 июня народные депутаты Украины включили в повестку дня сессии Верховной Рады законопроект №10110-Д относительно незаконного обогащения. В то же время, для включения в повестку дня соответствующего президентского проекта закона №10110 об ответственности за незаконное обогащение не нашлось достаточного количества голосов парламентариев.

Как известно, 27 февраля Конституционный суд Украины опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, признав ее неконституционной. Согласно упраздненной статье УК Украины, государственные служащие должны были давать пояснения об источниках их доходов и доходов своих близких родственников. В случае, если чиновник не мог этого сделать, его должны были привлечь к уголовной ответственности.

После этого в Раде зарегистрировали несколько новых законопроектов о незаконном обогащении. В парламентском комитете предлагают разработать один законопроект. Как сообщалось, 3 июня Зеленский также внес в Раду законопроект о незаконном обогащении.

Источник: https://censor.net.ua/n3131088
 
 
 Топ комментарии
 
шыстеркой кореша порохла - охметова был ?
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Пэтин тормоз Геращенко.
Парламент движется, в скобочках - нет, уже пять лет и все умудряется двигаться на месте и даже переть назад. Закон о незаконном обогащении примите, @уки и дармоеды.
Самый большой 'секрет', что в раду ходит пятьдесят кнопкодавов, которых не замечает Геращенко.
Полная дискредитация такого важного органа. Результатом чего плюс пэтина подляна- это медведчук в будущем парламенте.
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Еще не было в истории Украины такого президента, которому, сразу после выборов, уже хотели сделать импичмент. Даже Якунович не удостоился такой чести Предложенные Зеленским законы об импичменте и незаконном обогащении будут вынесены на голосование в Раду в июле, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4915
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Еще не было в истории Украины такого президента, которому, сразу после выборов, уже хотели сделать импичмент. Даже Якунович не удостоился такой чести Предложенные Зеленским законы об импичменте и незаконном обогащении будут вынесены на голосование в Раду в июле, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 4915
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- Кто людям помогает, - тот тратит время зря, хорошими делами прославиться нельзя... (с)
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Запропоновані Зеленським закони про імпічмент і незаконне збагачення будуть винесені на голосування в Раду в липні, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3509 Нардеп показал, как в Украине десяток дегенератов с помощью манипуляций с сотнями карточек принимает законы, которые обязательны для 45 миллионной страны прошедшей якобы революцию Человеческого Достоинства.
ВИДЕО: https://vidos.top/v/1806516 Запропоновані Зеленським закони про імпічмент і незаконне збагачення будуть винесені на голосування в Раду в липні, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8322
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боты сраные вам не стыдно что ваш кумир (мародёр соевый) вас называет ботами сраными
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Підлога Маккартні - потому что янык хоть и был 2-ды судимым косноязычным уголовником, но все же не был таким дураком как Зю....

И он не был шестеркой какого то там Бэни....
Да и войны тогда не было - было время его терпеть...
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шыстеркой кореша порохла - охметова был ?
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кацапчик, ты отвесил положенные поклоны
******** Гундяеву, который верхом на Чаплинде,
или товарищ командиръ разрешил постить так,
а поклоны бить когда они закончат ?
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тебя читаю 70 человек на цензоре? Мне их жаль, ибо твою невнятную речь не понять. Но ты, кацап, наверное левыми аккаунтами сам на себя подписался, да? Предложенные Зеленским законы об импичменте и незаконном обогащении будут вынесены на голосование в Раду в июле, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 3149
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в Вас-то я не сомневаюсь, а вот с "сеней" почти не знаком. он за кого топит?
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ну за зелю, по идее, токо он бред какой-то несет. Я понимаю нажраться в пятницу с утра, но закусывать нада в любом случае
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а вы значит зарегистрироваться решили после
поолёта мародёра, справедливость кацапскую
решили на цензоре восстановить ?
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вам следует с гыгой и ирадой раззнакомиться, если оне не вашЫ бригадиры
133133 - почётный украинец и землевладелец - тоже вам будет хорошим товарИЩИ !
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они помогут и фантиками от рошенок поделятся
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Ну тебе, чоловіче і фантазії обсіли! Ці картини, що описуєш, ти бачиш насправді, чи лише уявляєш? 😊
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вы наверное писатель-не-читатель
я лишь ответил кацапчику со странным ником
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гомосексуальные же наклонности московских попов
типа гундяева и чаплина - отнюдь не фантазия
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Может быть, это потому, что еще не было никогда такой ВР, которая настолько конфликтовала с президентом?
Кстати, поддержка этой ВР в районе 4%, а президента - 50%
Так что кого именно в итоге импичтнут - это большой вопрос.
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На жаль не було! Може б Рада працювати почала б ще тоді... Закони всі провалять, бо майже кожен незаконно збагатів і сховався за депутатським мандатом.
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Боль порохни смешна и уныла)))Зраду поддерживает 4 процента ,зелю 50.Какой импичмент унылые.Погонят вам ссаными тряпками,если не летом,то по осени и вот тогда для вас начнется веселье по полной)))Как там кстати Козак гаврелюк ,уже в Козин переехал))
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Голодомор влаштували, щоб покарати українців за мову, культуру - прем'єр Канади.

Предложенные Зеленским законы об импичменте и незаконном обогащении будут вынесены на голосование в Раду в июле, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 9662
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А виколупувати її з своїх місць для чого треба було??? Ще розумію з накопичувачами в системних блоках, але видирати з ніш у стінах монітори - верх безглуздя.
Чи в АП працювали психічно хворі люди???
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И шо ВР, за незаконное збагачення голосовать будет, так это одинаково, что сказать посадите в тюрьму, они же все подпадают под этот закон.
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Пэтин тормоз Геращенко.
Парламент движется, в скобочках - нет, уже пять лет и все умудряется двигаться на месте и даже переть назад. Закон о незаконном обогащении примите, @уки и дармоеды.
Самый большой 'секрет', что в раду ходит пятьдесят кнопкодавов, которых не замечает Геращенко.
Полная дискредитация такого важного органа. Результатом чего плюс пэтина подляна- это медведчук в будущем парламенте.
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настоящая "************" как метко заметил Сергей Власенко...
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Назвіть імена тих людей які за ці 5-ть років і дотепер осталися Патріотами України???
А то їх було дуже багато, але десь подівалися чи перекрасились.
Предложенные Зеленским законы об импичменте и незаконном обогащении будут вынесены на голосование в Раду в июле, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 289
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Нужно в раде делать голосование по отпечатку пальца. Всех прогульщиков по кзоту на воздух.
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На месте Зеленского, сейчас стоило бы вносить огромное количество полезных законов и смотреть, как оккупационная ВР их проваливает. В результате свиноПЕС даже не сможет пройти барьер на выборах и не попадет в парламент(остальные и так туда не попадают).
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вопрос не в количестве и надобности внесенных законов, а в юридическом их состоянии.
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І як Рада обгрунтує їхню недосконалість не приймаючи навіть до розгляду? Типу "не читав, але проти"?
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Геращенко, как переходное знамя любых друзив. Отвратная особа, до блевоты.
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Она на коленях другим занимается.
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И ещё , нагррабленное возвращается в Украину!
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Рада не дала «кловуну» пропихнуть эти вредные законы!

За здравствует незаконное обогащение! Ура!
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Запропоновані Зеленським закони про імпічмент і незаконне збагачення будуть винесені на голосування в Раду в липні, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5698Дмитро Корчинський
13 хв. ·

Варто було окупантам відчути слабкість нової української влади, вони одразу посилили атаки на позиції українських військ на фронті.

Представник зеленського кучма брякнув кілька дурниць у Мінську і це одразу коштувало нам багатьох вбитих і поранених.

Коли хтось з команди зеленського промовляє слово «мир», з його рота випадає труна українського солдата.

Вночі особливо сильні обстріли позицій Азова під Новолуганським. Окупанти відчули, що Азов більше не має надійного запілля, що політичне керівництво країни готове пожертвувати Азовом заради того, щоб сподобатися путіну та ОБСЄ, яке вже давно подобається путіну.
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А может усилили по просьбе Пороха?? Он очень ***** устраивал
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А Порох поизывал в своих выступлениях к войне?? Херню несут
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Что мешает этим ублюдкам принять закон в июне ? Каковы причины откладывать на месяц ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредложенные Зеленским законы об импичменте и незаконном обогащении будут вынесены на голосование в Раду в июле, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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