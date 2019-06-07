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 Политика Украины, За рубежом
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 Трамп и Макрон во время встречи в Нормандии обсудили ситуацию в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нормандии на праздновании годовщины операции "Оверлорд" обсудили ядерную программу Ирана, мировую торговлю, проблемы на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает Associated press.

Лидеры двух государств отметили "День Д" на американском кладбище в Нормандии возле пляжа Омаха-Бич, где американцы высадились 6 июня 1944 года.

После мероприятия лидеры США и Франции провели двухчасовые переговоры.

Сообщается, что на повестке дня были безопасность, борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине.

В вопросе Ирана Макрон выступил за умиротворение и диалог. Трамп отметил, что и США, и Франция выступают за то, чтобы у Тегерана не было ядерного оружия. Он повторил свое предложение возобновить переговоры с Ираном по его ядерной программе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Макрон, Мэй и Трамп почтили память участников операции по высадке в Нормандии, Путина на торжества не пригласили. ФОТОрепортаж

После того, как США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки, направленной на то, чтобы помешать Тегерану создавать ядерное оружие, Франция пытается удержать Иран в этом соглашении и найти способы противодействия усиливающимся экономическим санкциям Вашингтона.

Что касается мировой торговли, Макрон подтвердил, что он хочет, чтобы "правила игры" были соблюдены, а интересы Франции - и французских компаний - сохранены.

Президент Франции выступает за укрепление Европы в глобализованном мире. Он позиционирует себя как оплот против растущего популизма на континенте, предупреждая об опасностях национализма и изоляционизма - позиция, противоположная позиции Трампа.

Напомним, ранее Трамп посетил Великобританию, где также принял участие в праздновании годовщины высадки союзников в Нормандии. Во время визита он встретился с британской королевой Елизаветой II.

Источник: https://censor.net.ua/n3131083
 
 
 Топ комментарии
 
Кстати, заметьте, как выбрали президента зелибобой потерь на лугандоне стало больше чем при Порошенко, и это уже за 2 недели правления. И это неутешительная тенденция, которая, нидай Бог, прерастет в систему...
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Теж помітила.
Коменти закриті, та й не місце там для цього.
Почитала: пишуть, що відповідь давали, але складається враження, що ні.
Московіти зумисно то роблять: тиснутимуть, щоб примусити іти на поступки аби уникнути жертв, хвилю піднімуть ... А тут іще озвучили =нє стрєлять в атвєт= ...

Загиблим - світла пам*ять.
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Кстати, заметьте, как выбрали президента зелибобой потерь на лугандоне стало больше чем при Порошенко, и это уже за 2 недели правления. И это неутешительная тенденция, которая, нидай Бог, прерастет в систему...
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Патамушта у відповідь не стріляти, тамнашілюді.
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Я хоть зебила и презираю, но официального приказа "перестатьстрелять" еще же не было. А вот когда будет, то потерь будет еще больше...
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Не обов"язково щоб був приказ. В штабах почули про це паркетні єнерали і вирішили кабьі чо не вийшло поки не вести вогонь у відповідь.
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кацапчик, надо понимать твой кумир
******** Гундяев ? каторый верхом на Чаплинде ?
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Теж помітила.
Коменти закриті, та й не місце там для цього.
Почитала: пишуть, що відповідь давали, але складається враження, що ні.
Московіти зумисно то роблять: тиснутимуть, щоб примусити іти на поступки аби уникнути жертв, хвилю піднімуть ... А тут іще озвучили =нє стрєлять в атвєт= ...

Загиблим - світла пам*ять.
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да ещё, те слова зебила, просто надо перестать стрелять, - становится как бы яснее, что он имел в виду, просто запретив ответить на обстрелы и провокации "повстанцев"
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Cвой рот будешь у стоматолога открывать!
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Мда... Новий етап- говорити про Україну без України...
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Глянь на комменты!Свиноферма и вшей рашистсих готова превозносить,лишь-бы дал кто ЗЕлень обрыгать!Да,смотрю на вас и понимаю-Дарвин был прав,поэтому нам с вами не подороге-мы нафиг не ходим!
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Трамп и Макрон во время встречи в Нормандии обсудили ситуацию в Украине))
Зато Вова съездил в Брюссель непонятно чего . Может просто на экскурсию . Трамп і Макрон під час зустрічі в Нормандії обговорили ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 8174 .
---на зустрічі зовсім не говорили про посилення санкцій проти Росії. Європейські розклади сил не сприятливі до України. Австрія, Італія, Франція вже в червні готові скасувати обмеження проти Москви. А Зеленський нічого про це не сказав. Також не почули його думок щодо будівництва «Північного потоку-2». Президент Зеленський не порушив жодної гострої теми. Напередодні виборів у Верховну Раду боїться втратити якусь частину електорату. За правильного підходу вже у грудні на саміті НАТО могли б отримати план дій щодо членства. Затримкою скористається Росія, щоб це питання заблокувати. Зберігаючи свої рейтинги, він втрачає наш час, наголошує експерт.
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"Українського олігарха Дмитра Фірташа, який зараз перебуває в Австрії, можуть екстрадувати до США " - пипец Хряку Парашенке!
соевые гниды - жопа близится...
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.Фирташа экстрадируют а пц Пороху ??? Чёрт знает что . Разрыв мозга просто ... Трамп і Макрон під час зустрічі в Нормандії обговорили ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 4935 .
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Bижу у тебя язык длинный...значит в штанах короткий.
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Теперь понятно кому нужна була война,чтоб грабить Украину 5-ть лет,пока патриоти на фронте!
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З окопу строчиш? Чи таки з окопу, але з боку сєпарів?
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Иван Апаршин возглавит департамент обороны АП, Гриценко говорит Иван Апаршин возглавит департамент обороны АП,потому что он рекомендовал президенту не говорить с Путиным наедине. Похоже на банальный сюжет фильма подвиг Разведчика.А почему у нас нет кандидатов украинцев на начальника департамента обороны? Трамп і Макрон під час зустрічі в Нормандії обговорили ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 8598
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Я считаю что в государстве Украина должны все высокие посты занимать представители Украинского народа, а граждане Украины должны быть только в роли консультантов и это при родне
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Нужно более решительно обсуждать ситуацию в Украине, *уйло очень этого боится...
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вова, шо с повесткой на типа послужить за родину?
пришел хоть в военкомат на отбрехаться? Трамп і Макрон під час зустрічі в Нормандії обговорили ситуацію в Україні - Цензор.НЕТ 3482
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТрамп и Макрон во время встречи в Нормандии обсудили ситуацию в Украине
 
 
 
 
 
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