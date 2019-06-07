Трамп и Макрон во время встречи в Нормандии обсудили ситуацию в Украине))

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщает Associated press.
Лидеры двух государств отметили "День Д" на американском кладбище в Нормандии возле пляжа Омаха-Бич, где американцы высадились 6 июня 1944 года.
После мероприятия лидеры США и Франции провели двухчасовые переговоры.
Сообщается, что на повестке дня были безопасность, борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине.
В вопросе Ирана Макрон выступил за умиротворение и диалог. Трамп отметил, что и США, и Франция выступают за то, чтобы у Тегерана не было ядерного оружия. Он повторил свое предложение возобновить переговоры с Ираном по его ядерной программе.
После того, как США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки, направленной на то, чтобы помешать Тегерану создавать ядерное оружие, Франция пытается удержать Иран в этом соглашении и найти способы противодействия усиливающимся экономическим санкциям Вашингтона.
Что касается мировой торговли, Макрон подтвердил, что он хочет, чтобы "правила игры" были соблюдены, а интересы Франции - и французских компаний - сохранены.
Президент Франции выступает за укрепление Европы в глобализованном мире. Он позиционирует себя как оплот против растущего популизма на континенте, предупреждая об опасностях национализма и изоляционизма - позиция, противоположная позиции Трампа.
Напомним, ранее Трамп посетил Великобританию, где также принял участие в праздновании годовщины высадки союзников в Нормандии. Во время визита он встретился с британской королевой Елизаветой II.
******** Гундяев ? каторый верхом на Чаплинде ?
Коменти закриті, та й не місце там для цього.
Почитала: пишуть, що відповідь давали, але складається враження, що ні.
Московіти зумисно то роблять: тиснутимуть, щоб примусити іти на поступки аби уникнути жертв, хвилю піднімуть ... А тут іще озвучили =нє стрєлять в атвєт= ...
Загиблим - світла пам*ять.
Зато Вова съездил в Брюссель непонятно чего . Может просто на экскурсию . .
---на зустрічі зовсім не говорили про посилення санкцій проти Росії. Європейські розклади сил не сприятливі до України. Австрія, Італія, Франція вже в червні готові скасувати обмеження проти Москви. А Зеленський нічого про це не сказав. Також не почули його думок щодо будівництва «Північного потоку-2». Президент Зеленський не порушив жодної гострої теми. Напередодні виборів у Верховну Раду боїться втратити якусь частину електорату. За правильного підходу вже у грудні на саміті НАТО могли б отримати план дій щодо членства. Затримкою скористається Росія, щоб це питання заблокувати. Зберігаючи свої рейтинги, він втрачає наш час, наголошує експерт.
соевые гниды - жопа близится...
пришел хоть в военкомат на отбрехаться?