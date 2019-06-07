 Реформа полиции - долгий путь. В наших рядах есть негодяи, но мы их искореняем, - Князев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".
"Полицейская реформа длится уже 5 лет, и мы никогда не говорим, что мы ее закончили. Пожалуй, это еще долгий путь. Полицейская реформа - это важная часть реформы всей правоохранительной системы нашего государства", - сказал Князев.
По его словам, "мы обязаны отчитываться перед обществом об отрицательных и положительных последствиях (своей деятельности. - Ред.), что приводит к увеличению доверия населения или в каких-то ситуациях - к уменьшению".
"Мы понимаем, что именно вот такие поступки представителей полицейского сообщества (речь идет о подозреваемых по делу о гибели 5 - летнего мальчика на Киевщине. - Ред.) могут нивелировать те достижения, которые весь 140-тысячный коллектив ежедневно делает, делает свою кропотливую работу. Я не считаю, что мы вообще не способны реализовать реформу полиции. Есть негодяи, мы их искореняем, мы их не покрываем", - отметил Князев.
Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.
Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.
Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.
4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.
Это про авакяна
А почему закрыли? Беня приказал "сушить войну", а этот сайт он финансирует!
Прошла реформа на ура!
Ментов уж нет - есть полисмены.
Но где берутся мусора?
надо было как в Грузии выгнать всех, лишить пенсий и званий они и так наворовали на всю жизнь хватит.
Или Схема Развода от МВД народа Украины и реформатора МусорА
Відсторонений після загибелі дитини генерал очолив поліцію в ООС https://glavcom.ua/news/vidstoroneniy-pislya-zagibeli-ditini-general-ocholiv-policiyu-v-oos-599769.html?fbclid=IwAR2CqTkBogjgRre-ra8IVnpUhIpDGITp5p2uYMsQOGvBQL57MsVfZF2kH50 …
Вот вам результаты правления Порошенко
Официальные цифры!
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За 5 лет в Украине уничтожено 2, 7 миллиона пенсионеров. Это те люди которые попросту не выдержали реформ Порошенко. Это те люди, которым не хватило на лечения и нормальные продукты.
Отметим, что за 5 лет правления режима Порошенко погибло больше пенсионеров чем за 30 лет до этого.
За 5 лет из Украины выехали 12 миллионов украинцев. По плану украинофоба Порошенко и его военных преступников, украинцев должны заменить беженцы из стран ближнего востока, которые сейчас кочуют по Европе.
За 5 лет в Украине появились 4 миллиона внутренних переселенцев, о которых просто забыли.
За 5 лет уровень преступности в стране вырос на 10.000%. Новость об убийстве уже даже не новость. Люди перестали реагировать на убийства и реагируют на это как на норму. В сутки в Украине происходит более 140 убийств по всей стране.
За 5 лет Украина стала самой коррумпированной страной Европы в которой самые богатые чиновники, прокуроры, судьи и Президент.
По сути есть нищий народ и богатейшая власть. Средний класс уничтожен полностью.
За 5 лет ООН официально отнесла Украину к голодающим странам.
За 5 лет Порошенко поднял свой доход в 126 раз. За 5 лет Ахметов поднял свой доход на 5 миллиардов.
За 5 лет каждый депутат БПП и каждый депутат Народного Фронта задекларировал минимум миллион!
За эти же 5 лет погибло более 13 тысяч украинцев по официальным данным и более 30.000 если считать жертв с обеих сторон.
За 5 лет более 400.000 украинцев получили ранения.
За 5 лет каждая вторая семья признается, что не хватает на нормальные продукты европейского качества.
За 5 лет погибло более 140 журналистов, сотни проукраинских активистов. В большинстве случаев в убийствах замешана сама власть. Чего стоит убийство Гандзюк, Шеремета, Бузины и других. Официально признано, что к убийствам этих людей причастна власть.
За 5 лет уничтожено тысячи гектаров Закарпатского леса.
За 5 лет не посажен ни один высокопоставленный чиновник, прокурор, судья, депутат. НИ ОДИН! В это же время тюрьмы ломятся от патриотов, волонтеров, воинов АТО, журналистов которые имеют не такую позицию как у Порошенко. Официально сейчас в тюрьмах находится 5.000 воинов АТО. Более 400 журналистов находятся под следствием по политическим статьям.
За 5 лет уровень инфляции вырос на 152%.
За 5 лет цены на коммунальные услуги выросли в 10 раз. Это при том, что украинцы платят в 10 раз дороже за тот же свет, который Ахметов продавал Украине и при Януковиче, за тот же газ который Россия продавала Украине и при Януковиче.
За 5 лет 87% украинцев находятся за гранью бедности и это официальные цифры.
За 5 лет смертность в несколько раз превышает рождаемость.
За эти же 5 лет Петр Порошенко стал богаче в 82 раза!
Вот она настоящая правда реформ украинофоба и военного преступника Петра Порошенко.
Мелет шо-попало! Даже сам не понял, что ляпнул.
"Есть", это когда немножко, 1-3%.
Когда 80% - это не "Есть"!
"Если кто-то, кое-где у нас порой честно жить не хочет... "(С)
за німі другіє пріходят, оні будут так же трудни
Как долгий путь?!
Учитесь у Зе команды: раз и с 22.04 эпоха бедности закончилась!
Не способны справится - дайте место другому, у нас способные в квартале ещё остались!!