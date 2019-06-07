 Реформа полиции - долгий путь. В наших рядах есть негодяи, но мы их искореняем, - Князев

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".

"Полицейская реформа длится уже 5 лет, и мы никогда не говорим, что мы ее закончили. Пожалуй, это еще долгий путь. Полицейская реформа - это важная часть реформы всей правоохранительной системы нашего государства", - сказал Князев.

По его словам, "мы обязаны отчитываться перед обществом об отрицательных и положительных последствиях (своей деятельности. - Ред.), что приводит к увеличению доверия населения или в каких-то ситуациях - к уменьшению".

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"Мы понимаем, что именно вот такие поступки представителей полицейского сообщества (речь идет о подозреваемых по делу о гибели 5 - летнего мальчика на Киевщине. - Ред.) могут нивелировать те достижения, которые весь 140-тысячный коллектив ежедневно делает, делает свою кропотливую работу. Я не считаю, что мы вообще не способны реализовать реформу полиции. Есть негодяи, мы их искореняем, мы их не покрываем", - отметил Князев.

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

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4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.