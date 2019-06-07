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 Реформа полиции - долгий путь. В наших рядах есть негодяи, но мы их искореняем, - Князев

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил, что полицейская реформа - это важная часть реформы всей правоохранительной системы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".

"Полицейская реформа длится уже 5 лет, и мы никогда не говорим, что мы ее закончили. Пожалуй, это еще долгий путь. Полицейская реформа - это важная часть реформы всей правоохранительной системы нашего государства", - сказал Князев.

По его словам, "мы обязаны отчитываться перед обществом об отрицательных и положительных последствиях (своей деятельности. - Ред.), что приводит к увеличению доверия населения или в каких-то ситуациях - к уменьшению".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство Кирилла Тлявова: следователи не требовали принудительных экспертиз на алкоголь и наличие следов пороха, поскольку был выходной

"Мы понимаем, что именно вот такие поступки представителей полицейского сообщества (речь идет о подозреваемых по делу о гибели 5 - летнего мальчика на Киевщине. - Ред.) могут нивелировать те достижения, которые весь 140-тысячный коллектив ежедневно делает, делает свою кропотливую работу. Я не считаю, что мы вообще не способны реализовать реформу полиции. Есть негодяи, мы их искореняем, мы их не покрываем", - отметил Князев.

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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова проходит женщина. Она спрятала ружье, - Аваков

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Источник: https://censor.net.ua/n3131082
 
   
 Топ комментарии
 
князев с саваковым - в отставку!
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а че под сводками комменты закрыли?кучму суку в окоп с голой жопой пусть посидит хоть день без оружия
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Вот наконец-то перемены!
Прошла реформа на ура!
Ментов уж нет - есть полисмены.
Но где берутся мусора?
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если эта отставка принудительная, из вне, то это как наказание а не понимание от их самих, что они провалили реформацию полиции и несёт сами эту политическую ответственность.
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а че под сводками комменты закрыли?кучму суку в окоп с голой жопой пусть посидит хоть день без оружия
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можно и с оружием. главное - чтоб оно не стреляло: пусть прикладом отбивается: всё ж лучше, чем камышиной
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Это "принуждение к миру" со стороны Ху№лостана! Нельзя стоять на месте нужно постоянно улучшать позиции. А сейчас приказ не поводить операций по улучшению боевых позиций даже в рамках Минска! Вот результат, боюсь что дальше может пойти в таком же ключе! Сейчас со всех крысиных дыр повылазят "миротворцы"!!!
А почему закрыли? Беня приказал "сушить войну", а этот сайт он финансирует!
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У нас все совсем наоборот. В рядах негодяев присутствуют работники полиции. И чем выше уровень тем негодяев процентное соотношение больше не в пользу добросовестных ментов. И такими темпами реформы не закончаться никогда. Но это же всех устраивает...
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Вот наконец-то перемены!
Прошла реформа на ура!
Ментов уж нет - есть полисмены.
Но где берутся мусора?
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В такой корумпированной стране как Украина, при такой системе, никаких реформ и близко не будет.
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Цікаво, почитав його біографію, в минулому ментяра, працював у системі злочинного МВС, і тепер змінився, став білим і пухнастим? Хер там, якщо працював у минулому в ментовці, чесним і не корумпованимвін бути не міг, так працювала сама ситема МВС, або ти ставам "упирьом", або тебе просто викидували. Так що, Князєв, ти сам себе звільниш, чи потрібна допомога?
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Все они одинаковые хуже бандитов.
надо было как в Грузии выгнать всех, лишить пенсий и званий они и так наворовали на всю жизнь хватит.
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Я даже знаю этих негодяев. Аваков, Амброськин, Князев и дальше по алфавиту. Искореняльщики хреновы.
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Хороших Аваков повиганяв, залишив лише мусорів.
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Народная мудрость гласит, что хороших не бывает.
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В наших рядах есть негодяи. Взять например меня...
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А по моему, невзирая на рюкзаки, приусы, вертолеты авакова, реформа провалена полностью.
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Подал в Отставку,а получил Повышение!Реформа поліції - довгий шлях. У наших лавах є негідники, але ми їх викорінюємо, - Князєв - Цензор.НЕТ 3848
Или Схема Развода от МВД народа Украины и реформатора МусорАРеформа поліції - довгий шлях. У наших лавах є негідники, але ми їх викорінюємо, - Князєв - Цензор.НЕТ 9279
Відсторонений після загибелі дитини генерал очолив поліцію в ООС https://glavcom.ua/news/vidstoroneniy-pislya-zagibeli-ditini-general-ocholiv-policiyu-v-oos-599769.html?fbclid=IwAR2CqTkBogjgRre-ra8IVnpUhIpDGITp5p2uYMsQOGvBQL57MsVfZF2kH50Реформа поліції - довгий шлях. У наших лавах є негідники, але ми їх викорінюємо, - Князєв - Цензор.НЕТ 1739
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Порохоботы фас.
Вот вам результаты правления Порошенко

Официальные цифры!
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За 5 лет в Украине уничтожено 2, 7 миллиона пенсионеров. Это те люди которые попросту не выдержали реформ Порошенко. Это те люди, которым не хватило на лечения и нормальные продукты.
Отметим, что за 5 лет правления режима Порошенко погибло больше пенсионеров чем за 30 лет до этого.
За 5 лет из Украины выехали 12 миллионов украинцев. По плану украинофоба Порошенко и его военных преступников, украинцев должны заменить беженцы из стран ближнего востока, которые сейчас кочуют по Европе.
За 5 лет в Украине появились 4 миллиона внутренних переселенцев, о которых просто забыли.
За 5 лет уровень преступности в стране вырос на 10.000%. Новость об убийстве уже даже не новость. Люди перестали реагировать на убийства и реагируют на это как на норму. В сутки в Украине происходит более 140 убийств по всей стране.
За 5 лет Украина стала самой коррумпированной страной Европы в которой самые богатые чиновники, прокуроры, судьи и Президент.
По сути есть нищий народ и богатейшая власть. Средний класс уничтожен полностью.
За 5 лет ООН официально отнесла Украину к голодающим странам.
За 5 лет Порошенко поднял свой доход в 126 раз. За 5 лет Ахметов поднял свой доход на 5 миллиардов.
За 5 лет каждый депутат БПП и каждый депутат Народного Фронта задекларировал минимум миллион!
За эти же 5 лет погибло более 13 тысяч украинцев по официальным данным и более 30.000 если считать жертв с обеих сторон.
За 5 лет более 400.000 украинцев получили ранения.
За 5 лет каждая вторая семья признается, что не хватает на нормальные продукты европейского качества.
За 5 лет погибло более 140 журналистов, сотни проукраинских активистов. В большинстве случаев в убийствах замешана сама власть. Чего стоит убийство Гандзюк, Шеремета, Бузины и других. Официально признано, что к убийствам этих людей причастна власть.
За 5 лет уничтожено тысячи гектаров Закарпатского леса.
За 5 лет не посажен ни один высокопоставленный чиновник, прокурор, судья, депутат. НИ ОДИН! В это же время тюрьмы ломятся от патриотов, волонтеров, воинов АТО, журналистов которые имеют не такую позицию как у Порошенко. Официально сейчас в тюрьмах находится 5.000 воинов АТО. Более 400 журналистов находятся под следствием по политическим статьям.
За 5 лет уровень инфляции вырос на 152%.
За 5 лет цены на коммунальные услуги выросли в 10 раз. Это при том, что украинцы платят в 10 раз дороже за тот же свет, который Ахметов продавал Украине и при Януковиче, за тот же газ который Россия продавала Украине и при Януковиче.
За 5 лет 87% украинцев находятся за гранью бедности и это официальные цифры.
За 5 лет смертность в несколько раз превышает рождаемость.
За эти же 5 лет Петр Порошенко стал богаче в 82 раза!
Вот она настоящая правда реформ украинофоба и военного преступника Петра Порошенко.
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Мусора духують проституцію і наркоту заробляючи мільйони звичайно вони проти легалізації проституції,які начальники такі й підлеглі захищають не громадян,а олігархів.
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В наших рядах есть негодяи ...
Реформа поліції - довгий шлях. У наших лавах є негідники, але ми їх викорінюємо, - Князєв - Цензор.НЕТ 4923
Мелет шо-попало! Даже сам не понял, что ляпнул.
"Есть", это когда немножко, 1-3%.
Когда 80% - это не "Есть"!
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"Если кто-то, кое-где у нас порой честно жить не хочет... "(С)
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Пророческие слова!
"Если кто-то, кое-где у нас порой честно жить не хочет... "(С)
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так я подскажу если не знаешь, убоп и обэп все как один мерзавцы и негодяи
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так народжується концепція вічної реформи
за німі другіє пріходят, оні будут так же трудни
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"Реформа полиции - долгий путь. В наших рядах есть негодяи, которые не берут взятки и не участвуют в схемах, но мы их искореняем", - Князев
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Постойте!
Как долгий путь?!
Учитесь у Зе команды: раз и с 22.04 эпоха бедности закончилась!
Не способны справится - дайте место другому, у нас способные в квартале ещё остались!!
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в результате 5-ти лет реформы негодяи укоренились и размножаются...всё не так у вас, ребята
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Работник с фамилией Князев на когда назначен к искоренению?
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Военные потери не дают комментировать поэтому здесь.За два дня четыри гроба в дома украинцев.Скажите,их родным не пл.уй ,откуд ас велись обстрелы?? А сам Кучма не хочет с внуком,а ему 19,в окопы??
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Сколько надо еще реформ? Может просто навести порядок.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРеформа полиции - долгий путь. В наших рядах есть негодяи, но мы их искореняем, - Князев
 
 
 
 
 
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