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 Собрана огромная доказательная база об участии кадровых военных РФ в боевых действиях против ВСУ на Донбассе, - СБУ

В Службе безопасности Украины собрана огромная доказательная база относительно участия российских кадровых военных в боевых действиях против украинской армии на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

"Это является не просто свидетельством гибридной агрессии России, но и становится весомым доказательством для принятия судебных решений в пользу семей, пострадавших от рук Кремля", - сказано в сообщении.

Как отмечается, еще два года назад Председатель СБУ Василий Грицак обнародовал материалы, доказывающие военное присутствие и преступления на территории Украины внештатного подразделения Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известного как ЧВК "Вагнера". Тогда же глава спецслужбы подчеркнул, что следствие обоснованно подозревает причастность этой частной армии к сбиванию военного самолета ИЛ-76.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оставленных террористами позициях возле Водяного обнаружено вооружение армии РФ, - ГПУ. ФОТО

"И вот вчера коллегия судей Запорожского апелляционного суда признала гибель командира экипажа самолета Ил-76 Александра Белого 14 июня 2014 г. над Луганском следствием вооруженной агрессии РФ против Украины.

Такая судебная практика позволяет семьям украинских военных, погибших защищая Родину от агрессора, рассчитывать на социальную защиту и международную гуманитарную помощь", - сообщили в пресс-службе СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3131080
 
   
 Топ комментарии
 
По команде фигляра Зе, все документы уничтожат. Ведь отношения с оккупантом он хочет начать с чистого листа в коленолоктевой позе.
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Я тут ни при чём. Все сделает новоиспеченный лейтенант СБяУ без профильного образования и допуска. Ну, тот, что к августу полковником станет, а на 24 августа генерал-майором. Он еще и бизнеспартнер фигляра без образования клоуна. Совпадение? Не думаю.
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По команде фигляра Зе, все документы уничтожат. Ведь отношения с оккупантом он хочет начать с чистого листа в коленолоктевой позе.
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Я тут ни при чём. Все сделает новоиспеченный лейтенант СБяУ без профильного образования и допуска. Ну, тот, что к августу полковником станет, а на 24 августа генерал-майором. Он еще и бизнеспартнер фигляра без образования клоуна. Совпадение? Не думаю.
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Не перенось свої мрії на других старий пройдисвіте, це тільки твої мрії.
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Услыште ЗЕ!!!)))
Он на стадионе еще сказал...ОПОЛЧЕНЦЫ!!!!
Война ....ГРАЖДАНСКАЯ!!!
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Как дефолт по венесуельскому сценарию от гражданина Израиля...владельца мартышки ЗЕ
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Ау СБУ...
Унас новая доктрина от нашего ГОВНОКОМАНДУЮЩЕГО...
пардон главно...
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всі суперечки довкола теми Донбасу відбуваються через те, що Україна досі не визнає війну війною. «У нас досі відбувається Операція об'єднаних сил - невідомо з ким, проти кого і з якою метою. У нас була АТО - операція, яка мала тривати години чи навіть заявлені на той час Президентом Порошенком тижні. Вона не закінчилася, не виділений правовий статус тих подій, які там відбуваються
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Та ні. Дмитрику. Це у вас у всьому винен Порошенко.
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Винні дебіли . які його обрали у 2014 ? Я за нього не голосував.!
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Знаю. І велике щастя що Бойко тоді не вийшов.
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Зібрано величезну доказову базу про участь кадрових військових РФ у бойових діях проти ЗСУ на Донбасі, - СБУ - Цензор.НЕТ 8089

А зараз кількість дебілів виросла до 73%, а тобі було лише 54.
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Двое погибших наших воинов и восемь раненых . Мля , зеленое чмо , тебе шаурма поперек горла еще не стала ? Падаль .
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І хто віддав такий наказ? Посилання у вас є?
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Запад и так отлично это знает. Просто прикидываются, подлецы!
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Яка різниця?- Проект Суркова ;Буратіно; спрацював ідеально.
Скоро буде мир.
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порошки, по суті новини нічого не маємо,
згадуємо старе - доречі), так папа), ваш,
так і не визнав війну з кацапами і ****** - війною!
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говно, а как же признание московии страной оккупантом украинских территорий, что ты несёшь. или в случае полного военного положения ты готово бросить компуктер и взять лопату рыть окопы
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говно, це ти, чоколят в твоїй голові замінює моск)!!!
за мене не филюйся,я при моїх роках, я можу не тільки лопатою керувати,
знаю ак), і кацяпські літачки збивати, теж знаю як!
так шо, москалик, гуляй Зібрано величезну доказову базу про участь кадрових військових РФ у бойових діях проти ЗСУ на Донбасі, - СБУ - Цензор.НЕТ 8967
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візьме в руки ак, як мінімум! я не проршок ваший), гуляй кірюша)
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А плешивая мразь чувствует, а маняьки всегда чувствуют что наш преЗЕдент поплыл-не стрелять, снять блокаду, давайте мирится и не стрелять, это еще его больше будоражит но цена с каждым днем растет все больше и больше погибает наших защитников-он со своей говорящей головой мендель даже не раскрывают планы Минска до 19 го хотят что то подписать выгодное для Пинчука и остальной олигархии
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Краще мир, без капітуляції, чим війна.
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в ихние бошки никогда не достучишься - там глухо ...
и никогда им не обьяснишь - шо на войне нужно воевать, а не называть свою страну проституткой..
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Сам с передовой строчишь, воюешь?
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так - строчу с кулемета по вас кацапских тварях..
ще запитання у кацапа е?
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продолжаи? - ето матрешку свою учи как борщь варить..
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на кацпараде за дидов шел? - как кацапо айти воен?
или был не достоен?
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походу тебя кацсержант космических кацапских войск как придурка сюда выпустил - ну мявкни уже шо та....
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та шо тут продолжать?
герасим тоже неплохое имя, как на маскаля Зібрано величезну доказову базу про участь кадрових військових РФ у бойових діях проти ЗСУ на Донбасі, - СБУ - Цензор.НЕТ 8880
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Операция расии "троянский конь" прошла успешно. Теперь только держись...
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На стороні Зеленського пси Авакова, нацжони Бєлово Вождя і всі любителі ;руссково міра;.
А якщо українці почнуть перемагати- до того у ляльковода Зеленського буде вся влада і він може віддати клоуну наказ запросити допомоги в РФ.
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Чучма съездил на переговоры. Итог - погибших становится больше. Может нахер такие переговорщики. Закрыть блокпосты на месяц и в дальнейшем закрывать за каждую смерть нашего солдата. Сепарские соцвыплаты отдать семьям погибших. Открывать огонь на поражение при любом нападении и в плен не брать. Эта война сразу закончится.
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Сєпари в своїх пабліках уже ділять репарації від України.
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Я - листоноша Пєчкін. В мене є лист для вашого хлопчика, але я вам його не дам, бо в нього нема аусвайсу. Ну десь так.
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Українці! Давайте скинемось Грицаку на хабар - нехай він не приховує факти присутності росіян на Донбасі!
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"Это является не просто свидетельством гибридной агрессии России,... - что за хренотень? Если есть факты участия военных РФ в военных операциях, то это отнюдь не "гибридная агрессия".
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УКРАИНЦЫ ХОТЯТ ВСТУПЛЕНИЯ В ЕС И НАТО, ЗАВЕРШЕНИЯ ВОЙНЫ И ОДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА - СОЦОПРОС
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Какая предсказуемая кацапская тварь.Сейчас обострение на фронте и каждодневная гибель наших солдат связана только с одним--- это давление на вновь-избранного президента с тем,чтобы он скорее решился на мирные переговоры на условиях Москвы. Решительный отпор,меткость в поражении врага(чем больше тем лучше),вот пока то, что на данный момент важно и никаких переговоров--показать ,что силой нас не сломить, сопротивление и ожесточение будет только нарастать.
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*****,це апогей еволюції всього так званого руссскага нарота.
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СеБеУ - ваша спеціалізація, виродки - віджим бізнесу, фабрикація справ на замовлення. Проститутки за викликом. Не позортесь зі своїми доказовими базами. Поки згори вам не накажуть, ніхто ніяких доказів пред'являти не буде.
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Собрали? Молодцы!
Теперь самая главная задача - сохранить эту базу от нашего нового преЗедента и его сепарских подельников!!!!
А то нечего будет предъявлять в судах против их дружбана *****!
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нынешняя активизация, петюшек и российских террористов на Донбассе, связана с назначением новых лиц в ВСУ,и ломкой схем торговых партнеров петина и путина , , которая была налажена за последние пять лет, включая Роттердам ++ мародерством и поставками свынарчуками неисправной техники. на фронт. теряют громадные бабки и угроза посадок на шконку
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Да, вы правы, надо снимать эту блокаду.
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Війна заібала найбільше тих, кого вона навіть нігтем не торкнулася.
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ХТО ВОН?
Заява дуже є гучна
Її вчора зробив Кучма
Це другий президент
Від Росії нам презент.
Він мафію в нас відродив
Та олігархів народив.
Віддав все друзям, дітям
А люд у найми пішов світом.
Це ж він ракети передав,
Подарував, а не продав
Кацапам, що нас убивають
І брудом у світі обливають.
А зараз пропонує здатись
І незалежності зрікатись,
Щоб наші більше не стріляли
Та ворога скоріш обняли.
Із ними знову торгували
Віддали, що «заборгували»
І виплати всім із бюджету
Й віддали нову їм ракету.
Пізніше й на коліна стали
Та до Союзу їх пристали,
Мирного обняли ополченця,
Бурята, кацапа й чеченця.
А твої діти, Кучмо, воювали?
За нашу Армію стояли?
Чи може пішли в волонтери?
Чи зять продовжував афери?
А вчора заявив знову Кучма,
Що розуму у нас катма!
То він хотів солдат благати,
Щоби по школах не стріляти!
А це для чого ці заяви -
Для «брата» в Гаагу «пред'яви»?
Бо там наш позов до Росії
Що вони вбивці й бомбосії!
То це й ви їм допомогли,
Щоб й там вони перемогли?
Бо, що вам наша Україна
Вам краще як ми на колінах.
А знаєш ти старий брехун
В обійми путіна бігун,
Тілами наші міста затуляли
Й ніколи по ним не стріляли!!!
А твій зять з ними торгував,
І економіку їх будував
В той час, як наших полонили
І вдови вбитих хоронили!!!
06.06.2019
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Плани росії були і є--знищити Україну,або загнати в свій табун руцького міра. На це ідуть великі кошти,підкуп шантаж ,брехня, терор. Всі роки незалежності ---всі роки оббріхування ВСІХ керівників держави.хто хотів будувати незалежну від росії країну. Прикро за українців,які це не бачать,а іще прикро за росіян, які живуть не одно покоління в Україні і так не прийняли за свою батьківщину,не прийняли культуру, мову Побудова заможного життя в нас повинно бути спільне, ми живемо разом,значить і думати та робити, щоб в Україні не було інших МИРІВ,а був один спільний УКРАЇНСЬКИЙ мир з достатком,культурою і миром. А росія нехай буде просто сусідом.
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СБУ не бореться з ворогами України,а виконує замовлення олігархів і персонально Мародера.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСобрана огромная доказательная база об участии кадровых военных РФ в боевых действиях против ВСУ на Донбассе, - СБУ
 
 
 
 
 
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