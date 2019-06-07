 Собрана огромная доказательная база об участии кадровых военных РФ в боевых действиях против ВСУ на Донбассе, - СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

"Это является не просто свидетельством гибридной агрессии России, но и становится весомым доказательством для принятия судебных решений в пользу семей, пострадавших от рук Кремля", - сказано в сообщении.

Как отмечается, еще два года назад Председатель СБУ Василий Грицак обнародовал материалы, доказывающие военное присутствие и преступления на территории Украины внештатного подразделения Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известного как ЧВК "Вагнера". Тогда же глава спецслужбы подчеркнул, что следствие обоснованно подозревает причастность этой частной армии к сбиванию военного самолета ИЛ-76.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На оставленных террористами позициях возле Водяного обнаружено вооружение армии РФ, - ГПУ. ФОТО

"И вот вчера коллегия судей Запорожского апелляционного суда признала гибель командира экипажа самолета Ил-76 Александра Белого 14 июня 2014 г. над Луганском следствием вооруженной агрессии РФ против Украины.

Такая судебная практика позволяет семьям украинских военных, погибших защищая Родину от агрессора, рассчитывать на социальную защиту и международную гуманитарную помощь", - сообщили в пресс-службе СБУ.