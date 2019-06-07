 Собрана огромная доказательная база об участии кадровых военных РФ в боевых действиях против ВСУ на Донбассе, - СБУ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.
"Это является не просто свидетельством гибридной агрессии России, но и становится весомым доказательством для принятия судебных решений в пользу семей, пострадавших от рук Кремля", - сказано в сообщении.
Как отмечается, еще два года назад Председатель СБУ Василий Грицак обнародовал материалы, доказывающие военное присутствие и преступления на территории Украины внештатного подразделения Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известного как ЧВК "Вагнера". Тогда же глава спецслужбы подчеркнул, что следствие обоснованно подозревает причастность этой частной армии к сбиванию военного самолета ИЛ-76.
"И вот вчера коллегия судей Запорожского апелляционного суда признала гибель командира экипажа самолета Ил-76 Александра Белого 14 июня 2014 г. над Луганском следствием вооруженной агрессии РФ против Украины.
Такая судебная практика позволяет семьям украинских военных, погибших защищая Родину от агрессора, рассчитывать на социальную защиту и международную гуманитарную помощь", - сообщили в пресс-службе СБУ.
Он на стадионе еще сказал...ОПОЛЧЕНЦЫ!!!!
Война ....ГРАЖДАНСКАЯ!!!
Унас новая доктрина от нашего ГОВНОКОМАНДУЮЩЕГО...
пардон главно...
А зараз кількість дебілів виросла до 73%, а тобі було лише 54.
Скоро буде мир.
згадуємо старе - доречі), так папа), ваш,
так і не визнав війну з кацапами і ****** - війною!
за мене не филюйся,я при моїх роках, я можу не тільки лопатою керувати,
знаю ак), і кацяпські літачки збивати, теж знаю як!
так шо, москалик, гуляй
и никогда им не обьяснишь - шо на войне нужно воевать, а не называть свою страну проституткой..
ще запитання у кацапа е?
или был не достоен?
герасим тоже неплохое имя, как на маскаля
А якщо українці почнуть перемагати- до того у ляльковода Зеленського буде вся влада і він може віддати клоуну наказ запросити допомоги в РФ.
Теперь самая главная задача - сохранить эту базу от нашего нового преЗедента и его сепарских подельников!!!!
А то нечего будет предъявлять в судах против их дружбана *****!
Заява дуже є гучна
Її вчора зробив Кучма
Це другий президент
Від Росії нам презент.
Він мафію в нас відродив
Та олігархів народив.
Віддав все друзям, дітям
А люд у найми пішов світом.
Це ж він ракети передав,
Подарував, а не продав
Кацапам, що нас убивають
І брудом у світі обливають.
А зараз пропонує здатись
І незалежності зрікатись,
Щоб наші більше не стріляли
Та ворога скоріш обняли.
Із ними знову торгували
Віддали, що «заборгували»
І виплати всім із бюджету
Й віддали нову їм ракету.
Пізніше й на коліна стали
Та до Союзу їх пристали,
Мирного обняли ополченця,
Бурята, кацапа й чеченця.
А твої діти, Кучмо, воювали?
За нашу Армію стояли?
Чи може пішли в волонтери?
Чи зять продовжував афери?
А вчора заявив знову Кучма,
Що розуму у нас катма!
То він хотів солдат благати,
Щоби по школах не стріляти!
А це для чого ці заяви -
Для «брата» в Гаагу «пред'яви»?
Бо там наш позов до Росії
Що вони вбивці й бомбосії!
То це й ви їм допомогли,
Щоб й там вони перемогли?
Бо, що вам наша Україна
Вам краще як ми на колінах.
А знаєш ти старий брехун
В обійми путіна бігун,
Тілами наші міста затуляли
Й ніколи по ним не стріляли!!!
А твій зять з ними торгував,
І економіку їх будував
В той час, як наших полонили
І вдови вбитих хоронили!!!
06.06.2019