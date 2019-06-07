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 Двое украинских воинов погибли, еще восемь ранены в результате атаки врага под Новолуганским, - штаб

7 июня ситуация в районе проведения операции Объединенных сил обострилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник, дерзко нарушив условия Минских договоренностей, атаковал подразделения ООС в районе населенного пункта Новолуганское с применением артиллерии.

"Вследствие вражеских обстрелов погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Восемь - получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что на обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации подразделения украинских сил дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника.

Потери врага уточняются.

Двое украинских воинов погибли, еще восемь ранены в результате атаки врага под Новолуганским, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3131079
 
   
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое украинских воинов погибли, еще восемь ранены в результате атаки врага под Новолуганским, - штаб
 
 
 
 
 
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