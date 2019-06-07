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 Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест, - Седлецкая

Печерский районный суд Киева отпустил под домашний арест Михаила Сигиду - подозреваемого в организации убийства ветерана АТО Виталия Олешко (Сармата).

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила журналистка Наталья Седлецкая, информирует Цензор.НЕТ.

"Буквально только что посреди ночи, Печерский суд скорую руку провел неанонсированное заседание. Судья Вовк отпустил из-под стражи Михаила Сигиду - главного подозреваемого в организации убийства бердянского активиста Виталия "Сармата" Олешко", - написала Седлецкая.

Журналистка отмечает, что Сигида - не только главный подозреваемый в организации убийства, но и ключевой человек, который мог бы дать показания относительно истинного заказчика.

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Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 8 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

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Ранее главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Подозреваемого в организации убийства Сармата Сигиду выпустили под домашний арест, - Седлецкая 01

Источник: https://censor.net.ua/n3131078
 
 
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Все правильно. Зелекторат же верещит шо будут вешать - им боевики как раз нужны.
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Судебня рехформа пороходдебилы в работе.Не плачьте .
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Т.е., я прав и вашему стаду нужны боевики.
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Вашему стаду под прокси нужно задать один вопрос простой своему кумиру,что оно 5 лет делало.И когда вы это сделаете,то все остальные вопросы отпадут сами собой.
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"моему кумиру" , "под прокси"...тебя тоже недавно мобилизовали на поддержку ручной обезьянки Бени. Учи матчасть, недоумок.
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Почитай свой спич и просто разбирайся с американскими проблемами)))
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Самый реформированный суд имени ПА Порошенко, принял единственно верное и справедливое решение, ура товарищи карьеры!
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16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. Источник: https://censor.net.ua/n3131078

Читайте откуда заказчик и думай ТЕ!!!
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Коррумпированные суды и прокуроры - ещё хуже рашистов.
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