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 Политика Украины
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 Процедуру импичмента должен регламентировать отдельный закон, – представитель Президента в Раде Стефанчук

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук подчеркивает, что процедуру импичмента президента должен регламентировать отдельный закон, поскольку это отдельная конституционно-правовая процедура.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс -Украина.

"Процедуру импичмента должен регламентировать отдельный закон, потому что импичмент – это отдельная конституционно-правовая процедура. Она не может быть спрятана ни в регламенте Верховной Рады, как это есть сегодня, ни в законе о ВСК, как предлагается этим новым законом", - сказал представитель президента.

Стефанчук отметил, что регламент Верховной Рады определяет только порядок работы парламента, а принятый парламентом 6 июня закон о ВСК регламентирует деятельность временных следственных комиссий.

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"Импичмент – это более широкая процедура, которая выходит за рамки деятельности и Верховной Рады, и временных следственных комиссий, потому что включает в себя и деятельность Конституционного суда, и Верховного суда, и другие процедурные вещи", - указал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3131077
 
   
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А это уже решать минюсту и ВРУ, но уж никек не свинарчуку!
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Кожен Зєлєбоб вважає себе центром Всесвіту і світочем юриспруденції за прикладом свого ідола. 😊
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ЗЕсвинарчуки начали выкручивать, как бы эдак закрутить - завертеть шоб закон про импичмент вроде и был но такой шоб было проще Солнце взорвать чем обьявить импичмент. Лохотрон от ЗЕкоманды идёт полным ходом.
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Боты ложитесь спать отдохните . Вы прсто пишите не покладая рук.
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Засцала новая *******. Боится импичмента ЗЕ.
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Не просто боїться, а ЗНАЄ, що є підстави. Боятися можна і смерті, але не мати підстав готуватися до неї вже. А ті чорні коти добрезнають, чиє сало з'їли. Це добре, що думка Стефанчука є лише думкою Стефанчука, а не правовою нормою. Правова норма у конституційній республіці - це рішення Конституційного Суду. Крапка.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроцедуру импичмента должен регламентировать отдельный закон, – представитель Президента в Раде Стефанчук
 
 
 
 
 
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