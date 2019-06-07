 Наблюдатели ОБСЕ за выборами в Раду начнут работать 11 июля

Об этом сообщила пресс-секретарь БДИПЧ Катя Андрушс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"БДИПЧ отправит в Украину наблюдательную миссию за досрочными парламентскими выборами в Украине", - сказала она.
Поскольку досрочные парламентские выборы в Украине состоятся вскоре после завершения президентских выборов, формат будущей наблюдательной миссии будет аналогичным предыдущему, и таким образом дополнительное оценивание об открытии этой миссии не будет проводиться.
"БДИПЧ направило запрос для 100 долгосрочных и 750 краткосрочных наблюдателей, но окончательная численность будет зависеть от решения, которое будет приниматься индивидуально странами", - уточнила Андрушс.