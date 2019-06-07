 Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнение Климкина, Полторака и Грицака, а также генпрокурора Луценко, - Стефанчук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается должностей, по которым было представление, то это четко аргументировано ст. 106 Конституции Украины. Что касается генерального прокурора, там юридическая конструкция более сложная, но мы нашли возможность все-таки юридического обоснования. И я глубоко убежден, что на следующей неделе президент Украины пришлет в Верховную Раду уже не три, а четыре представления на увольнение, в том числе, генерального прокурора Украины Юрия Луценко", - сказал прехставитель президента в Раде.

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Стефанчук также заверил, что не будет длительного разрыва во времени между увольнением и назначением. "Это будет внесено сразу, и будет сделано по той процедуре, которая предусмотрена Конституцией и законодательством Украины", - отметил он.

Напоминаем, 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Полторака и главы СБУ Грицака.

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