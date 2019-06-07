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 Политика Украины
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Все про:ВР (23035) Луценко (7514) увольнение (1574) Климкин (2200) Полторак (1144) Грицак Василий (404) Стефанчук Руслан (19)

 Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнение Климкина, Полторака и Грицака, а также генпрокурора Луценко, - Стефанчук

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что на следующей неделе президент Зеленский вновь внесет представления на увольнение министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака, а также генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Что касается должностей, по которым было представление, то это четко аргументировано ст. 106 Конституции Украины. Что касается генерального прокурора, там юридическая конструкция более сложная, но мы нашли возможность все-таки юридического обоснования. И я глубоко убежден, что на следующей неделе президент Украины пришлет в Верховную Раду уже не три, а четыре представления на увольнение, в том числе, генерального прокурора Украины Юрия Луценко", - сказал прехставитель президента в Раде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада снова игнорирует конституционные полномочия Президента, - Стефанчук

Стефанчук также заверил, что не будет длительного разрыва во времени между увольнением и назначением. "Это будет внесено сразу, и будет сделано по той процедуре, которая предусмотрена Конституцией и законодательством Украины", - отметил он.

Напоминаем, 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Полторака и главы СБУ Грицака.

Также читайте: "Может произойти все", - Стефанчук о решении КС по указу Зеленского о роспуске Рады

Источник: https://censor.net.ua/n3131075
 
   
 Топ комментарии
 
Ты туп, как и все зебобики. Это и есть та самая система сдерживания и поротивеск.
Кстати, ты тут предлагаешь полную узурпацию власти Зеленью. Странные бобики, значит когда Зе, то узурпация власти это хорошо?
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Да ну какой в этом смысл! Система, созданная мародером сопротивляется и будет стоять до конца. Нужно идти на выборы, брать большинство и всю полноту власти. Только так можно победить эту проклятую шоблу воров.
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в этом есть смысл. В системе пробита брешь, но система сопротивляется. А тут потихонечку эту брешь увеличивают.

Пусть подают. Пусть депутаты потом объясняют своему электорату на каких основаниях мешали работать новоизбранному президенту. Причем избранному с таким перевесом!
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Да ну какой в этом смысл! Система, созданная мародером сопротивляется и будет стоять до конца. Нужно идти на выборы, брать большинство и всю полноту власти. Только так можно победить эту проклятую шоблу воров.
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Ты туп, как и все зебобики. Это и есть та самая система сдерживания и поротивеск.
Кстати, ты тут предлагаешь полную узурпацию власти Зеленью. Странные бобики, значит когда Зе, то узурпация власти это хорошо?
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Я не желаю видеть во власти ни порошенко ни его псов. Поэтому я за обновление власти!
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А псов рыг и прихлебателей рузькемирцев, хочешь.
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А хто ти такий, що твої "жєлпнія", чи "нєжєланія" повинні виконуватись?
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Украинец и избиратель, который живет в Украине. Этого достаточно.
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Доводжу до твого відома, крім тебе є ще інші виборці, теж українці, які не поділяють твоїх симпатій. Тому керуватися потрібно законом, а не "хотєлкамі", чи "жєланіямі". І вас, убогих від всіх українських виборців лише 45 відсотків. Так що страждай мовчки. Достатньо?
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"назло пороху отморожу себе уши?"
овощ- был плохой узурпатор
зеля- хороший узурпатор?

в этом и суть- что бы ни у кого не было "всей полноты власти", ветви власти должны быть независимыми и друга друга контролировать, иначе тогда меняйте конституцию на Манархию
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когда у Порошенко была самая большая фракция в Раде и Петя подмял под себя и СБУ и ГПУ и суды, где ты был со своими протестами против "полноты власти"?
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тут речь о порохе?
или я что-то сказал о порохе?
или в ваших методичках так написано?
или вы уже без упоминания пороха вообще не можете разговаривать?

это очень, очень не интеллектуальный аргумент вечно тыкать пальцем в пороха и говорить "а вот вспомните как было у него- почему тогда зеля так не может"
вы же зелю выбирали не для того, что бы он копировал пороха
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Если выступаешь против полноты власти то будь последователен
Или все это пустое блаблабла
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О каких протестах Лала ты говоришь,тут полная замрозка)))
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кстати, мне поступить с тобой как я поступаю со всеми зебобиками?
хочешь я тебе найду мои коменты на Цензоре где я призываю людей не голосовать за пороха,. потому что он ездил к фирташу?
хочешь я найду тебе свои другие коменты- где порох совал свой нос но все, куда только мог достать?
Мне их найти?
Но за это- ты удаляешь свой аккаунт с Цензора
Тебя такое условие устроит?
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Ты кому пытаешься что-то объяснять? Им? Да рядом с ними лишнехромосомные мокши - верх интеллекта!
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Вот именно, что преХставитель. Цензор -это пять Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнение Климкина, Полторака и Грицака, а также генпрокурора Луценко, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3915
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О каком противовесе ты мелешь! У БПП рейтинг - чуть больше 5%, у Народного фронта меньше 1%! Гнать всех в шею и сократить Раду наполовину - вот чего они боятся!
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у Пороха на ща почти 300 голосов в парламенте и он в лёгкую нагибает зейло. Кроме того, на всех ключевых должностях его люди. Зейло просто чувак с удостоверением.
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Посмотрим, какой расклад будет после выборов! И чем больше эти 300 штыков будут сейчас сопротивляться, тем меньше шанса будет потом опять удержаться в Раде! Они все стоят у пропасти и что будет потом, все прекрасно понимают!
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Раду разогнать и признать Думу пономочным законодательным органом ?
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То есть когда у барыги было большинство в Верховной Раде, то это было торжество демократии, а если будет у Зеленского, то это будет узурпация власти? Ты тупой, как все порохососики.
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.....і скоріше здать Україну х@йлу, так? Чому ти соромишся, дописуй до кінця свої бажання
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в этом есть смысл. В системе пробита брешь, но система сопротивляется. А тут потихонечку эту брешь увеличивают.

Пусть подают. Пусть депутаты потом объясняют своему электорату на каких основаниях мешали работать новоизбранному президенту. Причем избранному с таким перевесом!
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Может и так. Главное, чтоб эта система сдохла окончательно.
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система, в своё время, поставила фанатика ленина на четвереньки и заставила ввести НЭП А лягушонка тем более надует через соломинку.
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система начинается в головах. В наших головах.
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Система начинается с создателей и реализаторов.
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она не приживется без почвы. Это как оккупация - ее невозможно удержать если местное население не поддерживает
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Без создателей и реализаторов система вообще не появится. Ну и по поводу оккупации, удержать. В концлагерях несколько десятков вооружённых надзирателей свободно контролировали и управляли многотысячными лагерями.
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Поэтому концлагеря просуществовали всего несколько лет - заключённые были узниками, но не поддерживали режим.
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А когда у оккупанта хорошо вооруженая армия он кладет с прибором на местное население . Примеров в истории масса .
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Оккупировать мало, удержать оккупацию гораздо сложнее
И без поддержки местных никак
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Шариковы и Швондеры начинаются в головах на выборах А вслед за ними приходят грязные парадные и отсутствие отопления зимой. Как говаривал профессор Преображенский
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Она сама не сдохнет - надо их выкорчевывать с корнями, перекопать и засыпать новым шаром! И чем раньше это начать, раньше будет и результат!
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Юрик пока всю эту шоблу прикрывает, но это не надолго! Загремит и он потом по всем статьям! К стати, тюремная кружка у него уже есть, и стоит она рядышком, у Юрика на столе! Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнение Климкина, Полторака и Грицака, а также генпрокурора Луценко, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3090
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Элехторат,депутаты тут не было и нет никакой связки
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ну кто=то ж за них голосует. Не все ж плод чьего-то изобразительного искусства
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Голосует,но связки то нет
Депутаты сами по себе,народ тоже
В итоге побеждает олигархат
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Ну так нет механизма отзыва
А теперь все меняется )
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Обрати внимание сколько порохосои возбудилось....лучший знак что сказано верно!!
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а це нова "голодающая" ********* рєхварматоров, що не доїдала всі ці роки...чесних "людєй із народа"...
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Це нове обличчя "борця з корупціею то ожерінням" від Зе-команди.
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немає межі досконалості- скоро йому з петриком буде запропонована справжня дієта... на зоні
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а Стефанчука за шо на нары. Ну толстомясый, но это же не преступление. Эдакие ты салазки загнул братец.
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До речі, це дійсно "вітрина" цієї Зєкоманди. Це просто містика якась. 😊
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Новое половое извращение введение закона в парламент
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Стефанчук, ну какие же вы все-таки дебилы! Вам не отказали в увольнении поданных лиц, вам поставили условие представить в ВР им замену, что вполне логично в воюющей стране. Чего не ясно-то даже таким даунам, как вы?
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Слушай, "не дебил", а какие были аргументы при не внесении в рассмотрение закона об импичменте и закона о незаконном обогащении? Ну так, чисто поорать с тебя-ваты.
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аргументы простые в парламенте уже есть подобные законы, но уже прошедшие первые чтения какой смысл всё начинать сначала. Птамуша воно так схотело. Мало ли чего хочет моя левая нога. Кому это интересно.
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Когда уже запустят среди зелектората "аргумент" лукашистов - "Ему мешают!" ?
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Як Главлікар в дурдомі дозволить...
Звідки ти і постиш!
😁
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Это по осени когда тарифы на жилье повысят .
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А Зраді- насра..накакати...
Тримаються як воші за кожуха!
😁
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Скажите этому чучелу ЗЕленому, что новой Рады на следующей неделе не будет...
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а она возможно будет только в декабря.
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Зе-***** обещала представить свои кандидатуры на эти должности во время выборов, после выборов и до сих пор обещает... Многие депутаты ведь ясно сказали что готовы проголосовать за увольнение если Зе представит свои кандидатуры. Но кандидатуры до сих пор не представлены, зато начинают рассказывать какие депутаты плохие, не хотят голосовать.
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То не депутаты,а отморозки скурвившиеся под гнетом власти и бабла
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Зеля не открывает фамилии своих кандидатов на эти должности потому, что тогда в ВР не наберется и ПЯТИ голосов за отставку предыдущих!

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Молодая команда ЗЕ с новыми лицами - Кучма и кучка друзей-мажоров по кипрским офшорам.
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Предлагаю дать ему кличку ДИСТРОФИК.
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имеет право и, видимо, время пацан на развлекуху, по приколу так...

лучше мову подтянул, если времени свободного много - бе ме "внесем перемовини, дуже дякую..."
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Спасибо, Владимир Александрович ! За возможность еще раз на шару посмотреть на истерику этих тупых клоунов в ВР, всяких там бурбаков и парубиёв.
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То есть истерика жириновского в твоей Думе тебя уже не возбуждает ?
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Во,налетела свиноферма на ЗЕлень-так от корьіта не хочется пороссяньім сладеньким.Ничего,скоро свёкла пойдьот-зажиреют у будки ПЕС на привязи,а там смотришь и под горилочку ляшечку сочную украинец отведает,смачно прицмокивая...
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Закон об импичменте приняли ? Приняли! Чего ждете ?... объявляйте пианисту импичмент.
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Так ведь по приколу... пусть глазки выпучит. У него это здорово получается.
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кто Рада глазки выпучит? Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнение Климкина, Полторака и Грицака, а также генпрокурора Луценко, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6337 не объявит эта Рада Зе импичмент
кишка тонка
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Захочет обьявить импичмент зельцману Порох и этого будет достаточно. Не успеет опомнится, как вернётся в рассмеши гомика. Уверяю тебя
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Ну, не объявит так не объявит. Возьмет и снова пошлет ЗЕ, как уже сделала это на этой неделе. Так будет даже прикольнее.
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Так ты за то чтобы Зеленский остался президентом? 😁 тебе по приколу?
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А Вовка кажись упертый ,своего добьется
Ну ,чтож в добрый путь
Удачи тебе Вова и напора в твоем нелегком тернистом пути
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Запит суспільства України на оновлення-зроблено!Зараз бездарні тролі барижні мають відпрацювати потрачені свином на них гроші та преорієнтуватися замість свина на пса,бо пес-це петєєвросолідарність.Чому так?Та щоб не стратили за законом воєнного часу!
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Политика , 01:15 167
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Захарова предложила Зеленскому послать всей Украине сигнал о мире

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cf98c499a79477d5de2bca3?from=newsfeed
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнение Климкина, Полторака и Грицака, а также генпрокурора Луценко, - Стефанчук
 
 
 
 
 
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