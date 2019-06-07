 Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнение Климкина, Полторака и Грицака, а также генпрокурора Луценко, - Стефанчук

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Что касается должностей, по которым было представление, то это четко аргументировано ст. 106 Конституции Украины. Что касается генерального прокурора, там юридическая конструкция более сложная, но мы нашли возможность все-таки юридического обоснования. И я глубоко убежден, что на следующей неделе президент Украины пришлет в Верховную Раду уже не три, а четыре представления на увольнение, в том числе, генерального прокурора Украины Юрия Луценко", - сказал прехставитель президента в Раде.
Стефанчук также заверил, что не будет длительного разрыва во времени между увольнением и назначением. "Это будет внесено сразу, и будет сделано по той процедуре, которая предусмотрена Конституцией и законодательством Украины", - отметил он.
Напоминаем, 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Полторака и главы СБУ Грицака.
Кстати, ты тут предлагаешь полную узурпацию власти Зеленью. Странные бобики, значит когда Зе, то узурпация власти это хорошо?
овощ- был плохой узурпатор
зеля- хороший узурпатор?
в этом и суть- что бы ни у кого не было "всей полноты власти", ветви власти должны быть независимыми и друга друга контролировать, иначе тогда меняйте конституцию на Манархию
или я что-то сказал о порохе?
или в ваших методичках так написано?
или вы уже без упоминания пороха вообще не можете разговаривать?
это очень, очень не интеллектуальный аргумент вечно тыкать пальцем в пороха и говорить "а вот вспомните как было у него- почему тогда зеля так не может"
вы же зелю выбирали не для того, что бы он копировал пороха
Или все это пустое блаблабла
хочешь я тебе найду мои коменты на Цензоре где я призываю людей не голосовать за пороха,. потому что он ездил к фирташу?
хочешь я найду тебе свои другие коменты- где порох совал свой нос но все, куда только мог достать?
Мне их найти?
Но за это- ты удаляешь свой аккаунт с Цензора
Тебя такое условие устроит?
Пусть подают. Пусть депутаты потом объясняют своему электорату на каких основаниях мешали работать новоизбранному президенту. Причем избранному с таким перевесом!
И без поддержки местных никак
Депутаты сами по себе,народ тоже
В итоге побеждает олигархат
А теперь все меняется )
Звідки ти і постиш!
😁
Тримаються як воші за кожуха!
😁
лучше мову подтянул, если времени свободного много - бе ме "внесем перемовини, дуже дякую..."
кишка тонка
Ну ,чтож в добрый путь
Удачи тебе Вова и напора в твоем нелегком тернистом пути
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Захарова предложила Зеленскому послать всей Украине сигнал о мире
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https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5cf98c499a79477d5de2bca3?from=newsfeed