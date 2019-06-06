 Мы готовы сотрудничать с новым руководством Минздрава, если наша команда не останется, - Супрун

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала об этом в интервью "ВВС Україна", опубликованном 5 июня.
"Мы готовы представить новому президенту то, что уже сделано. Готовы сотрудничать и с новым руководством Минздрава, если наша команда не останется. Готовы им передать дела, чтобы было понимание, как проводить изменения в здравоохранении дальше. Я гражданка Украины и я остаюсь в Украине, потому что это моя страна", – подчеркнула Супрун.
Она пояснила, что новых людей в Минздрав будет трудно найти во время "таких очень сложных изменений".
"Если будет такая возможность, мы готовы остаться и продолжать работу", – заверила и.о. министра.
Супрун добавила, что может быть советником нового министра, если видение нового правительства и нового министра будет соответствовать ее принципам.
"Я и моя команда готовы помогать, чтобы продолжать то, что сейчас началось", – подытожила она.
Уроженка США Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 22 июля 2016 года.
Я сейчас даже не про то, что операция+реабилитация обошлась в 35т.
После операции спрашиваю завотделением насчет врача-реабилитолога, массажиста или как он там называется. Ответ - "все вопросы к пани Супрун!" Она сократила всех! В итоге в травматологии райбольницы есть завотделением, хирург, приходящий рентгенолог и... нянечки да сестрички! Промежуточного звена нет.
Это как если б в армии в части был командир, начштаба и прапорщики.
А не хочешь спросить - напало ***** или нет и не возникла ли в связи с этим дополнительная нагрузка на бюджет?
Заметь, у меня не шла речь про деньги, занесенные в больничку. Да эти врачи и сами себя окупят, их и без зарплаты можно оставить, с голоду не умрут.
Рентген - 50 грн, все лекарства за свой счет, даже копеечные нестерильные перчатки и бинт.
Раз как-то пришла тетенька с ноутбуком, "эхограмму сердца нужно сделать". Ну, нужно - делайте. Сделала.
С Вас - 300 грн.
Уродилась на нашу голову.
Для українців такий "мікс" не характерний. Можливо щось одне: або п'яний, або без грошей, або брудний (після важкої роботи). А сміються українці з молодших північних "братів", котрі не тільки поєднують ці риси, але й проеціюють іх на інших.
І кому Я це кажу!
Дістала!
В реанимацию попал директор Института сердца известный кардиохирург Борис Тодуров. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.Он не уточняет, какие именно проблемы у него случились со здоровьем, но известно, что в отделение интенсивной терапии кардиохирург попал три дня назад.
"Оказавшись в реанимации три дня назад побывал в "шкуре" пациента, и еще раз убедился как страшно болеть. Со мной уже лучше, и лежа на больничной койке, хочу обратиться к тем, кто привел в нашу страну настоящих убийц. Три года продолжается правовой беспредел. Сотни тысяч людей стали жертвами так называемой реформы здравоохранения. К сожалению нищие и бесправные врачи и медицинские профсоюзы оказались бессильны оказывать сопротивление разрушительным действиям хорошо подготовленных манипуляторов и демагогов, делающих на реформе собственный бизнес", - написал Тодуров.
https://ua24ua.net/direktor-instituta-serdtsa-boris-todurov-ugodil-v-reanimatsiyu-i-nazval-reformatorov-minzdrava-nastoyashchimi-ubiytsami/
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