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Все про:Великобритания (2151) Путин (24809) Скрипаль (496)

 Путин предлагает Великобритании забыть об отравлении Скрипалей ради улучшения отношений

Президент России Владимир Путинн предлагает Великобритании забыть об отравлении бывшего офицера ГРУ РФ Сергея Скрипаля, чтобы улучшить испорченные отношения между государствами.

Об этом Путин заявил, выступая перед СМИ в кулуарах экономического форума в Санкт-Петербурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Когда все будет сказано и сделано, нам нужно перевернуть эту страницу, связанную со шпионами и покушениями на убийство", - сказал Путин, назвав Сергея Скрипаля шпионом Лондона.

"Он ваш агент, а не наш. Это значит, что вы шпионили за нами, и мне трудно сказать, что с ним произошло впоследствии. Мы должны забыть обо всем этом в конечном итоге", - сказал президент РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия ведет собственное расследование отравления Скрипалей, - Захарова

В офисе премьер-министра Британии Терезы Мэй ответили, что отношения между Великобританией и Россией могут улучшиться только тогда, когда Москва изменит свое "агрессивное и дестабилизирующее поведение".

"Мы будем продолжать взаимодействовать с Россией по вопросам международной безопасности, поскольку это отвечает национальным интересам Великобритании… Однако премьер-министр неоднократно давала понять, что у нас могут быть другие отношения, только если Россия изменит свое поведение", - заявила спикер Мэй.

Также читайте: Годовщина отравления Скрипалей: Мэй посетила Солсбери

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Читайте также: Сын погибшей при химатаке в Солсбери Дон Стерджесс просит Путина выдать Чепигу и Мишкина: Обращаюсь к вам как к человеку

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Источник: https://censor.net.ua/n3131069
 
 
 Топ комментарии
 
Похоже хуйло совсем крышей протёк ... Путин предлагает Великобритании забыть об отравлении Скрипалей ради улучшения отношений - Цензор.НЕТ 5561
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Шось там тваріцца. Нам теж збути все і почати з чистого аркушу, а бритам забути шпілі-вілі.
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Плоностью крыша у него протекла в 14 году.
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я бы даже сказал - заслуженный палеонтоло́г кровельных покрытий
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Вполне соответствует предложениям людей Зе по Донбассу. А за Крым тоже предлагается забыть.
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Скрипали живы-здоровы, так что определённая логика есть.
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По этой логике, ***** травил граждан Британии, а не агентов!
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Да никого ***** не травил, ему пос*ать на Скрипаля, Березовского и Литвиненко. Но резонанс от этих операций британских спецслужб хороший, так что вся эта канитель (абсолютно высосанная с потолка) на пользу Украине.
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А самое главное Баширову и Петрову, "шпили-вилли" из РФ, выдали паспорта и визы в Масквє "британские" агенты...
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Так может сам Путин и есть Британский Агент?
Ведь если посмотреть на результаты его усилий, то ни никто не мог сделать хотя бы треть
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Скорее американский. С давних времён Рашка - вотчина Рокфеллеров, но не Ротшильдов.
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Применение боевого отравляющего вещества на территории Великобритании - "высосано из пальца"? Даже не хочу знать, шо за "пальцы" вы там, на московии, сосете...
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Да 100%. Там рядом лаборатория британских химиков, оттуда и утечка. А списали на *****, как и с контрабандистами полония Луговым-Литвиненко. И правильно сделали! Кацапов надо макать в г*вно и заслуженно и незаслуженно, они по любому заслужили
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прими небольшую дозу крысиного йаду, но так чтоб кони не двинул. Когда выйдешь из комы поделишься своей "определённой логикой" с нами. А мы тебя постараемся понять.Обещаем.
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Карачун обеспечен Зачем платить больше
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смазав яйца ""новичком""
повесив на Шпиле .... ну и отравить Баширова с Мишкиным на эту достропримечательность посмотреть ....
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Скоро там снимут главу Газпрома Миллера. Движуха не шуточная. Будет тупо но весело, как и у нас.
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Шось там тваріцца. Нам теж збути все і почати з чистого аркушу, а бритам забути шпілі-вілі.
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Великобритания должна провести референдум
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Не искушайте. Через референдум она не только вышла из ЕС, но легко может присоединиться к Таёжному союзу
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ну с ЕС там немного другая фишка- в отличии от Украины, раз Великобритания присоединялась к ЕС через референдум то и сл-но выходить из него так же должна была таким способом)
5 июня 1975 года в Великобритании был проведён референдум о членстве этой страны в ЕЭС,
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Возвращаем ядерное оружие.Других аргументов в мировой политике больше нету.
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Вот это непосредственность будто у пятилетнего

«Мы тут немножечко пошалили»

А потом удивляются чего его с прибабахом считают
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Отношение измениться когда задавить всю верхушку рашки физически и ещё всё около неё.Эта падаль должна на столбах висеть.Рашке ничего нельзя прощать иначе всё в двойне возвращаеться злом !
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цинизм этого Х..ла зашкаливает а зашкаливает потому что запад дает слабину вот он на голову и срет
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Може краще грохнути ***** з прихвостями і після цього почати "улучшать отношєнія"? Путин предлагает Великобритании забыть об отравлении Скрипалей ради улучшения отношений - Цензор.НЕТ 474
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Нууу.....
Великобритания может в ответ ёпнуть парочку кацапских подлодок и... согласиться забыть Скрипалей.

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Можно отравить российских дипломатов и начать отношения "с чистого листа".
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Украине - начать с чистого листа; Англии - забыть о применении боевого отравляющего вещества на их территории. Это просто звездец какой-то.
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Забути можна. За умови самоотруєння усіх самців кацапських дипломатичних представництв у Великій Британії та її колишніх колоніях.
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Британцам надо завалить штук 10 ********** агентов, действующих в Великобритании
Это будет логично и справедливо
И завалить их не просто по тихому, а публично и с особой жестокостью
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Великобритания предлагает отравить рассию и зибыть о ней во благо других нормальных стран Мира..
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Всі ЗАБОВ"ЯЗАНІ забути про вбивства, крадіжки, отруєння, знущання, брехню, маніпуляції та багато іншого лайна, і почати дружні відносини з мордором! Бо мордор так вирішив!
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Ну... о будапештском меморандуме забыли же...
Обманули продажных дурачков.
Так почему бы не повторить?
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О, бач ... Значить, це х***ло-промокашка британцям пропонує все =с чістава ліста= ...
А нам лавруха пальці загинає ...

З іншого боку, оце їхня москальська натура: нагадити - а потім =как ні в чьом нє бивало=.
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))) а чё ***** написанно с двумя "н"? шоб длиннее выглядел? ))
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Вся Британія у московитів під ковпаком. Захочуть, перетравлять газами усе Вестмінстерське абатство; захочуть, завербують її величність. А все через традиційну для англійців надмірну безпечність та довірливість. Путін пропонує Великій Британії забути про отруєння Скрипаля заради покращення відносин - Цензор.НЕТ 2856
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пиданулась **** тупая, как и ***** через коврик Земелюшка родненькая манит и притягивает к себе. Скоро уже скоро будете любоваться, как растёт морковка под землёй.
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Убить недомерка и забыть - вот мировая мечта.
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Т.е. шпионы теперь работают не за пределами государства, а внутри? Ммммм... Неплохо... И при этом Великобритания решила отравить своего же шпиона на своей же территории... Сильно... И предварительно попросив у РФ "Новичка", чтоб не палиться... Все интереснее и интереснее...

Интересно, ему тексты тот же, кто Добкину сочиняет или он сам придумывает?
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Українцям забути про мільони закатованих , вбитих, про оккупацію та аннексію, про сиріт, покалічених, вдовиць, про могили героїв наших, про вбитих дітей ...і "начать с чістого ліста" .. Та недострелений Кернес с Трухановим за все це й пробачення просити збираються...Британцям,- про отруєних Скрипалів та Литвиненка...Шо там такого? Забули- і "мір,, дружба, жвачка"...Цинізм цих людоподібних виродків просто вражає... Та нє...Нехай Гаагський трибунал та міжнародні суди визначають, ху із ху...ВІДПОВІДАЙТЕ за злочини, рософашисти!.Чекаємо ще вироку по збитому МН 17...
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Если бы Британия послала двух агентов в Россию и они попытались бы убить
Рогозина, Сечина. или Ротенберга - путин тоже предлагал бы "забыть и перевернуть
страницу" ?
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отношения между Великобританией и Россией могут улучшиться только тогда, когда Москва изменит свое "агрессивное и дестабилизирующее поведение".

может ли барс переменить пятна свои? - Иер.13:23


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За скотомордих кацапських гавнюкiв ще свого часу казав Шевченко - його слова й досi не втратили актуальностi:
Путін пропонує Великій Британії забути про отруєння Скрипаля заради покращення відносин - Цензор.НЕТ 5373
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПутин предлагает Великобритании забыть об отравлении Скрипалей ради улучшения отношений
 
 
 
 
 
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