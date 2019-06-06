 Путин предлагает Великобритании забыть об отравлении Скрипалей ради улучшения отношений

Об этом Путин заявил, выступая перед СМИ в кулуарах экономического форума в Санкт-Петербурге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

"Когда все будет сказано и сделано, нам нужно перевернуть эту страницу, связанную со шпионами и покушениями на убийство", - сказал Путин, назвав Сергея Скрипаля шпионом Лондона.

"Он ваш агент, а не наш. Это значит, что вы шпионили за нами, и мне трудно сказать, что с ним произошло впоследствии. Мы должны забыть обо всем этом в конечном итоге", - сказал президент РФ.

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В офисе премьер-министра Британии Терезы Мэй ответили, что отношения между Великобританией и Россией могут улучшиться только тогда, когда Москва изменит свое "агрессивное и дестабилизирующее поведение".

"Мы будем продолжать взаимодействовать с Россией по вопросам международной безопасности, поскольку это отвечает национальным интересам Великобритании… Однако премьер-министр неоднократно давала понять, что у нас могут быть другие отношения, только если Россия изменит свое поведение", - заявила спикер Мэй.

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Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.