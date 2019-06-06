 Заключенные бунтовали в колонии на Днепропетровщине из-за условий содержания

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил представитель Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.
По словам источника, заключенные протестовали против условий содержания.
Всего в бунте приняли участие около 100 заключенных, они жгли свои матрацы.
Позже в Нацполиции области отметили: "Следственным управлением открыто уголовное производство по ч.1 ст.392 (действия, дезорганизующие работу исправительных учреждений) Уголовного кодекса".
В рамках статьи будут проведены необходимые следственные мероприятия, проанализирована и дана оценка действиям виновников событий.
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доигрались...Теперь виновникам событий вынесут выговор и выгонят с колонии без права восстановления на должности заключенного строком на 3 года
-Я хочу в тюрьму сесть