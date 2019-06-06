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 На Закарпатье начальник Управления Госрыбагентства задержан на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО

Начальник Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Закарпатской области задержан при получении взятки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Закарпатье начальник Управления Госрыбагентства задержан на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция 01

Предприниматель обратился в областное управление Государственного агентства рыбного хозяйства для получения разрешительных документов по строительству форелевой фермы. За положительное и беспрепятственное решения данного вопроса ему сообщили о необходимости уплаты 1000 долларов "вознаграждения". Такое требование выдвинул руководитель Управления Госагентства рыбного хозяйства.

Сегодня, 6 июня, правоохранители задержали чиновника во время получения им последнего "транша" - 900 долларов.

На Закарпатье начальник Управления Госрыбагентства задержан на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция 02

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Накануне было задокументировано получения первой части взятки - 100 долларов, которые были найдены во время проведения обыска по месту жительства фигуранта. Также дополнительно изъято 2700 долларов, 20 тыс. гривен и 300 евро.

На Закарпатье начальник Управления Госрыбагентства задержан на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция 03

Кроме того, во время проведения процессуальных мероприятий было задокументировано вымогательство должностным лицом дополнительно 500 долларов , которые, по словам чиновника, он должен был передать высшему руководству.

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Сейчас взяточник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении.

Источник: https://censor.net.ua/n3131066
 
 
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имущество начальника конфисковать в пользу государства. пусть работает сторожем если возьмут.
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а шо на закарпатье есть рыба????? я думал на вся в словакию и венгрию уплыла вслед за вуйками
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Это на фото аж целых 7 сотрудников ГБР пришли задерживать из-за взятки в 1000 долларов? 😁
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Да карл!,аж семь!,прикинь!,ты наверно обкончался от этой цыфры
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***** вата лезит со своими дэбильными высерами со всех щелей
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Был пиратом жадным Билли.... На Закарпатті начальника Управління Держрибагентства затримали на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4319 На Закарпатті начальника Управління Держрибагентства затримали на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4469 Быть начальником на такой рыбной должности и погореть на жалкой тысяче долларов может только полный дятел ! скормите его крабам! На Закарпатті начальника Управління Держрибагентства затримали на хабарі 1 тис. дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 361
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Закарпатье начальник Управления Госрыбагентства задержан на взятке 1 тыс. долл., - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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