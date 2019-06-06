 Назначение Ценова в ООС трудно назвать повышением, - Варченко

Как передает Цензор.НЕТ, б этом 6 июня "Громадському" заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.



"Я не знаю ни одного начальника областного управления полиции, который считал бы это повышением. Зона ООС – это более 400 км линии разграничения, на которой происходят и стандартные, и нестандартные для Киева процессы, например, оперативное реагирование в результате обстрелов. Надо идти в серую зону. Эта работа сложнее. Это однозначно не повышение", – сказал он.



Варченко добавил, что Ценов будет руководить примерно 1 тыс. человек.





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Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Ценов подал в отставку после смерти мальчика.