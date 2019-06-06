EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  734  17
Материалы по теме:
Все про:Варченко Иван (54) Ценов (9) операция Объединенных сил (1267)

 Назначение Ценова в ООС трудно назвать повышением, - Варченко

Назначение начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрия Ценова, который подал в отставку после гибели пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком, руководителем полицейских сил в зоне проведения операции Объединенных сил "однозначно не является повышением".

Как передает Цензор.НЕТ, б этом 6 июня "Громадському" заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

"Я не знаю ни одного начальника областного управления полиции, который считал бы это повышением. Зона ООС – это более 400 км линии разграничения, на которой происходят и стандартные, и нестандартные для Киева процессы, например, оперативное реагирование в результате обстрелов. Надо идти в серую зону. Эта работа сложнее. Это однозначно не повышение", – сказал он.

Варченко добавил, что Ценов будет руководить примерно 1 тыс. человек. 

Также смотрите: Экс-начальник НП Киевщины Ценов возглавил полицейские силы в зоне ООС. ФОТО

Напомним, 2 июня двум работникам патрульной полиции сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ст.128 УК Украины - в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Правоохранители установили, что эти работники патрульной полиции 31 мая в Переяславе-Хмельницком во время отдыха употребляли спиртные напитки, потом договорились пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам. В результате выстрелов попали в малолетнего мальчика, который находился на детской площадке.

Вечером 3 июня мальчик умер в больнице.

Президент Зеленский пообещал содействовать вынесению справедливого наказания для сотрудников полиции, которые могут быть причастны к нанесению огнестрельных повреждений 5-летнему мальчику.

4 июня суд взял взял под стражу на 2 месяца без права внесения залога подозреваемых в убийстве полицейского Ивана Приходько и Владимира Петровца.

Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Ценов подал в отставку после смерти мальчика.

Источник: https://censor.net.ua/n3131064
 
 
 Топ комментарии
 
Стандартные и нестандартные процессы, это - наркотрафик, крышевание, поборы.
 показать весь комментарий
 
Коалиция существует.Сам парубий отправил списки этих г..н от пети.Авакян по шоколадной квоте залез и не хочет уходить.Как вы там порошки говорили,президент не причем)))Кушайте не обляпайтесь)))
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Про-московитского мусора назначат в ООС. Все правильно, с точки зрения зелектората.
 показать весь комментарий
 
 
в подобных случаях у вас начальник полиции или шериф сам идёт в отставку и не лезет с просьбой отправить его на границу с Мексикой
 показать весь комментарий
 
 
Стандартные и нестандартные процессы, это - наркотрафик, крышевание, поборы.
 показать весь комментарий
 
 
Прям на промку под Авдеевку закинули ))
 показать весь комментарий
 
 
Поможет твоим братухам из-за поребрика. Проследит, шоб ЗСУ просто перестали стрелять.
 показать весь комментарий
 
 
Вся твоя жизнь до переезда в Штаты прошла в России а до этого в совке на территории современной России
Если у кого там точно братухи, так это ты
 показать весь комментарий
 
 
Коалиция существует.Сам парубий отправил списки этих г..н от пети.Авакян по шоколадной квоте залез и не хочет уходить.Как вы там порошки говорили,президент не причем)))Кушайте не обляпайтесь)))
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕбик ты сильно про Авакяна не шурши..Беня же тебе ясно сказал - Авакян лутший министр МВД. А шо ты будеш ныть если Авакян будет "новым лиццом" в кабмине уже при ЗЕкловуне, всё тем же министром МВД? Прибежишь опять про Петю орать??
 показать весь комментарий
 
Порохня не заходите в будущее.Когда будет,поговорим.Читайте западную прессу,а не 5 канал)))
 показать весь комментарий
 
 
Я б шо и понял -взводом *************...
максимум ротой..Лишний хенерал ментовский тама -не пришей к #де рукав..
лишнее енто ..
😎
 показать весь комментарий
 
Пасматрел биографию..
Мент , ваще, не офицер...
Куда камадырить?!
Бабулек и бабло снимать!
😛
 показать весь комментарий
 
 
Вот и будет в Марике ночные ларьки обилечивать.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНазначение Ценова в ООС трудно назвать повышением, - Варченко
 
 
 
 
 
 вверх