 В Украине появится профессиональное предвысшее образование

Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки, информирует Цензор.НЕТ.
Данное изменение предусмотрено проектом закона о профессиональном предвысшем образовании, который сегодня, 6 июня 2019 года, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом. Документ поддержали 236 народных депутатов.
"С 2014 года, когда был принят закон о высшем образовании, колледжи и техникумы оказались в неопределенном состоянии. С одной стороны, им разрешили временно работать в системе высшего образования, но на практике они не имели никакой нормативной базы. Сейчас парламент принял проект закона, который закладывает основу для развития профессионального предвысшего образования, и очень важно, чтобы уже в ближайшее время он вступил в силу", - отметил замминистра образования и науки Юрий Рашкевич.
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Над проектом закона работала широкая рабочая группа, в которую вошли представители всех заинтересованных сторон при активном участии народных депутатов и представителей министерства.
«6 червня 2019
Папа Римський Франциск змінив англійський текст християнської молитви «Отче наш», щоб відповідальність за спокусу віруючого в ній покладалася на Сатану, а не на Бога. Рядок «І не введи нас у спокусу» тепер буде звучати як «і не дай нам впасти в спокусу» (do not let us fall into temptation). Таким чином, підкреслюється, що Бог не вводить людину в спокусу, а допомагає з неї вибратися. Раніше аналогічним чином було змінено французький текст молитви.
Вирішенню понтифіка передували 16 років досліджень біблійних текстів. Богослови прийшли до висновку, що початковий текст молитви, виголошений Ісусом Христом арамейською мовою, був спотворений після перекладу на грецьку та подальших перекладів на інші європейські мови.»
Это что-то вроде нашего Ausbildung
всебольшинство пту внезапно стали "академиями". но академиков вроде больше не стало...