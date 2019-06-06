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 В Украине появится профессиональное предвысшее образование

Со следующего года украинские колледжи и техникумы больше не будут набирать абитуриентов на "младшего специалиста". Вместо этого они станут предоставлять профессиональное предвысшее образование - готовить профессиональных младших бакалавров.

Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки, информирует Цензор.НЕТ.

Данное изменение предусмотрено проектом закона о профессиональном предвысшем образовании, который сегодня, 6 июня 2019 года, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом. Документ поддержали 236 народных депутатов.

"С 2014 года, когда был принят закон о высшем образовании, колледжи и техникумы оказались в неопределенном состоянии. С одной стороны, им разрешили временно работать в системе высшего образования, но на практике они не имели никакой нормативной базы. Сейчас парламент принял проект закона, который закладывает основу для развития профессионального предвысшего образования, и очень важно, чтобы уже в ближайшее время он вступил в силу", - отметил замминистра образования и науки Юрий Рашкевич.

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Над проектом закона работала широкая рабочая группа, в которую вошли представители всех заинтересованных сторон при активном участии народных депутатов и представителей министерства.

Источник: https://censor.net.ua/n3131063
 
 
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Построят заводы ,начнут опять запускать ракеты как при ссср ,
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розширюють асортимент дипломів на виплат
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Із вільного світу науки і релігії.
«6 червня 2019
Папа Римський Франциск змінив англійський текст християнської молитви «Отче наш», щоб відповідальність за спокусу віруючого в ній покладалася на Сатану, а не на Бога. Рядок «І не введи нас у спокусу» тепер буде звучати як «і не дай нам впасти в спокусу» (do not let us fall into temptation). Таким чином, підкреслюється, що Бог не вводить людину в спокусу, а допомагає з неї вибратися. Раніше аналогічним чином було змінено французький текст молитви.
Вирішенню понтифіка передували 16 років досліджень біблійних текстів. Богослови прийшли до висновку, що початковий текст молитви, виголошений Ісусом Христом арамейською мовою, був спотворений після перекладу на грецьку та подальших перекладів на інші європейські мови.»
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Ещё идёт спор о переводе - Нет власти не от Бога или Не есть власть, если не от Бога...
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Хорошо что ты пришла 😊
Это что-то вроде нашего Ausbildung
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помнится когда-то все большинство пту внезапно стали "академиями". но академиков вроде больше не стало...
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Зате на Думбасі з"явились проффесори околовсячеських наук.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Украине появится профессиональное предвысшее образование
 
 
 
 
 
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