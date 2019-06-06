 Полиция задержала автомобиль, ехавший на суд по делу Гандзюк, и "фактически украла" файеры и газовый баллончик, - активисты

Об этом они сообщили на странице сообщества, информирует Цензор.НЕТ. Автомобиль, о котором идет речь, ехал на заседание суда из г. Днепр.

"Авто остановили и задержали, также изъяли "на экспертизу", а фактически украли, личные вещи. Все изъятые вещи являются законными, находятся в свободной продаже и не являются запрещенными к перевозке. Это пиротехнические файеры, газовый баллончик, перочинный нож и два шумовых (стартовых) пистолета. Особенно живо искали баннер "AvakOFF", который активисты изготовили на акцию два дня назад", - сказано в сообщении.

Активисты утверждают, что заметили слежку за собой со стороны уголовного розыска Днепра еще месяц назад. Кроме того, по их словам, прошли "задержания и обыски активистов, во время которых не обнаружили ничего незаконного".

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Ранее сегодня Покровский районный суд Днепропетровской области приговорил пятерых бывших участников антитеррористической операции (АТО) к разным срокам заключения за убийство исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Так, Торбин приговорен к 6,5 годам лишения свободы, Грабчук - к 6 годам, Васянович и Вишневский - к 4 годам, а Горбунов - к 3 годам тюрьмы.

Отец погибшей Виктор Гандзюк назвал приговоры убийцам своей дочери "спектаклем" и заявил, что ему "стыдно за государство".

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог