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Все про:Днепр_город (2694) активист (526) Гандзюк (327)

 Полиция задержала автомобиль, ехавший на суд по делу Гандзюк, и "фактически украла" файеры и газовый баллончик, - активисты

Активисты Facebook-сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" заявляют, что полицейские следили за машиной, в которой неравнодушные граждане ехали на объявление приговора исполнителям нападения на Гандзюк.

Об этом они сообщили на странице сообщества, информирует Цензор.НЕТ. Автомобиль, о котором идет речь, ехал на заседание суда из г. Днепр.

"Авто остановили и задержали, также изъяли "на экспертизу", а фактически украли, личные вещи. Все изъятые вещи являются законными, находятся в свободной продаже и не являются запрещенными к перевозке. Это пиротехнические файеры, газовый баллончик, перочинный нож и два шумовых (стартовых) пистолета. Особенно живо искали баннер "AvakOFF", который активисты изготовили на акцию два дня назад", - сказано в сообщении.

Активисты утверждают, что заметили слежку за собой со стороны уголовного розыска Днепра еще месяц назад. Кроме того, по их словам, прошли "задержания и обыски активистов, во время которых не обнаружили ничего незаконного".

Читайте на Цензор.НЕТ: Это не тот результат, которого мы ждали. Ведь так и нет ответа на главный вопрос, кто заказал Гандзюк? - Борислав Береза о сделке обвиняемых со следствием

Ранее сегодня Покровский районный суд Днепропетровской области приговорил пятерых бывших участников антитеррористической операции (АТО) к разным срокам заключения за убийство исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Так, Торбин приговорен к 6,5 годам лишения свободы, Грабчук - к 6 годам, Васянович и Вишневский - к 4 годам, а Горбунов - к 3 годам тюрьмы.

Отец погибшей Виктор Гандзюк назвал приговоры убийцам своей дочери "спектаклем" и заявил, что ему "стыдно за государство".

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

Читайте также: Луценко заявил, что в деле Гандзюк могут появиться новые подозреваемые

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог

Источник: https://censor.net.ua/n3131060
 
 
 Топ комментарии
 
Здобули...ручную обезьянку Бени с булавою. Сейчас все активисты станут "проплаченными", как ваше стадо и хотело.
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Ух, ну - балончики, фаера и остальное - ерунда! Черт с ними! Главное, чтобы для гешефта рюкзачки у сынули были!!!
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Раньше к пороху ездили, теперь к Авакову. Позже будут ездить просто так, но тоже с ножами и баллончиками. От привычек не так просто избавиться.
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Ух, ну - балончики, фаера и остальное - ерунда! Черт с ними! Главное, чтобы для гешефта рюкзачки у сынули были!!!
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По словам сирийских врачей,россия бомбит больницы,координаты которых они передали в ООН.ООН предупреждают россию,что по этим точкам нельзя наносить удары,но россияне прицельно бомбят именно БОЛЬНИЦЫ.Многие больницы отказались из-за этого сотрудничать с ООН - https://www.unian.net/world/10575585-gazeta-wyborcza-rossiya-bombit-bolnicy-v-sirii-uznav-o-nih-ot-oon.html …
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Раньше к пороху ездили, теперь к Авакову. Позже будут ездить просто так, но тоже с ножами и баллончиками. От привычек не так просто избавиться.
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Собавков, Рюкзаков, а АААТСТАВКУ, АРРРРЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ!!111
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надо было динамит брать , для "рыбалки"
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Они опять врут ... Рябошапка
https://timeze2019.blogspot.com/2019/06/blog-post_6.html
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Дебилы-активисты считают эти "наборы" вполне нормальными атрибутами протестных акций...мда
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Здобули...ручную обезьянку Бени с булавою. Сейчас все активисты станут "проплаченными", как ваше стадо и хотело.
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Приговор суда естественен. Убили активистку которая критиковала Зеленского. Всем остальным критикам ЗЕ дали понять - молчите или на ваши головы найдут еще подобных отморозков. Смерть Гандзюк - на совести тех, кто голосовал за Зеленского.
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Я очень люблю курить, но иногда, таки вынимаю сигаретку изо рта. Скажете- баян, да? Соглашусь. Но, блин, вы то как живёте??? Вы с именем этим ложитесь, и с именем этим встаёте. А по-честному: он к вам и во снах приходит, да? Я- о Зеленском, если шо.
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Ты закончил ср на форум? Тогда подотрись своим постом.
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А ты - умной олигофрен? Иного не может быть, если ты поливаешь то, о чем ничего не знаешь.
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Извини, я твой прокси-украинский не понимаю.
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Убитая активистка Екатерина Гандзюк, смертью которой пытается манипулировать кандидат Владимир Зеленский, публично негативно высказывалась о взглядах шоумена.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/176359_1555410416
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Перестаньте смотреть телевизор перед едой Он плохо влияет на пищеварение
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"активисты - (неравнодушные граждане) ехали на суд с пиротехническими файерами, газовыми баллончиками, перочинными ножами и двумя шумовыми (стартовыми) пистолетами."
- нет слов, одни междометия ...! страна непуганых идиотов.
Полиция задержала автомобиль, ехавший на суд по делу Гандзюк, и "фактически украла" файеры и газовый баллончик, - активисты - Цензор.НЕТ 175
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файеры, газовый баллончик - почти "джентельменский набор", но недотянули трохи.
можно было и побольше "мирного" железа туда напихать...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция задержала автомобиль, ехавший на суд по делу Гандзюк, и "фактически украла" файеры и газовый баллончик, - активисты
 
 
 
 
 
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