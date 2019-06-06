EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Экономика
  1147  4
Все про:Госавиаслужба (58) лоукост (116) Yanair (1)

 Госавиаслужба приостановила сертификат украинского лоукостера авиакомпании YanAir

Государственная авиационная служба приостановила сертификат украинской авиакомпании YanAir. Причиной стали замечания, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте организации.

"По результатам комплексной инспекционной проверки авиакомпании "Янэйр" Госавиаслужба обнаружила ряд замечаний (часть из которых критические) в организации деятельности перевозчика, которые могут негативно повлиять на безопасность полетов", - говорится в сообщении.

Сертификат эксплуатанта может быть возобновлен после устранения компанией недостатков и на основании выводов акта инспекционной проверки, что будет свидетельствовать о способности авиаперевозчика обеспечивать должный уровень безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский лоукостер SkyUp запустил рейсы в Испанию и Италию

Источник: https://censor.net.ua/n3131059
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Мня, хай себе летают! Запретите НАВСЕГДА "рОШЕН"!!!
 показать весь комментарий
 
 
А не торчат ли за этим решением уши пейсатого тела с тройным гражданством ?
 показать весь комментарий
 
 
каламой начинает стричь овец. зе клованы скоро и вам обрезание сделает Державіаслужба призупинила сертифікат українського лоукостера авіакомпанії YanAir - Цензор.НЕТ 423
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаГосавиаслужба приостановила сертификат украинского лоукостера авиакомпании YanAir
 
 
 
 
 
 вверх