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Все про:Польша (4781) Евросоюз (12466) Дуда (271)

 Польша и в дальнейшем будет адвокатом Украины в Евросоюзе, - канцелярия Дуды

Польша и дальше хочет быть страной, которая активно поддерживает Украину в Евросоюзе.

Об этом заявил заместитель главы канцелярии президента Польши Павел Муха, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Польша является и хочет быть адвокатом Украины на европейских форумах. Президент Дуда очень четко поддерживает европейские и евроатлантические стремления Украины и это было сказано на этой встрече (президентов Зеленского и Дуди в Брюсселе - Ред.). За это президент Зеленский поблагодарил ", - отметил Муха.

Он отметил, что Польша является очень последовательной в деле территориальной целостности Украины.

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Чиновник отметил, что в разговоре с президентом Украины Дуда также не избегал и сложных исторических вопросов двусторонних отношений.

Источник: https://censor.net.ua/n3131058
 
 
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Адвокаты - нам не нужны! Нам нужны НАСТОЯЩИЕ ПРОКУРОРЫ, которые ПОСАДЯТ навечно всякую падаль, вроде порошенко, луценко (обеих и - с ублюдками), херащенко, аваковых, свинарчуков, паруьиев, яценюков, гройсманов и остальную гниль!!!
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Ievgen Maievskyi - выстрался зелебоб ? Польша и в дальнейшем будет адвокатом Украины в Евросоюзе, - канцелярия Дуды - Цензор.НЕТ 5076
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Не много ли мнят о себе?
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А Україна що, підсудний? Фінансово краще допоможіть та не лізьте в нашу історію.
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Адвокаты не только защищают подсудимых но и представляют интересы своих подопечных в разных переговорах и в разных инстанциях 😊
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Украине нужно дружить с Польшей. У Украины и Польши много общих геополитических интересов и вообще это близкие славянские народы. У многих стран-соседей в Европе есть исторические противоречия, но нахождение в ЕС их сглаживает. Нужно искать компромиссы. В принципе, на этом и держится Евросоюз. Единственный, кто заинтересован во вражде украинцев и поляков - это россия. Поэтому, нужно дружить с поляками в т.ч. и против россии по принципу: враг моего врага - мой друг.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша и в дальнейшем будет адвокатом Украины в Евросоюзе, - канцелярия Дуды
 
 
 
 
 
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