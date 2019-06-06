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Все про:налоги (2603) Шустер (507) ГФС (3299)

 Дело против Шустера об уклонении от уплаты налогов закрыли, - адвокат

Государственная фискальная служба закрыла дело против журналиста Савика Шустера об уклонении от уплаты налогов из-за отсутствия состава преступления.

Об этом изданию "Левый берег" заявил адвокат Шустера Ярослав Романчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Криминальное дело закрыто из-за отсутствия состава преступления", - сказал он.

Адвокат пояснил, что вчера, 5 июня, он получил от следственных органов ГФС ответ на свой запрос о закрытии уголовного производства из-за отсутствия состава преступления в действиях Савика Шустера. При этом решение суда, которым было отменено налоговое решение о взыскании более 13 млн гривен, было вынесено еще в декабре 2017 года, заявил юрист.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Бутусов, Гриценко... - было приблизительно 6 человек, которых "не надо брать" на эфиры, - гендиректор канала 3S.tv Елизаров. ВИДЕО

Напомним, в 2016 году ГФС предположила, что Шустер уклонился от уплаты налогов в особо крупных размерах. После этого журналисту аннулировали разрешение на работу в Украине. В Госслужбе занятости объяснили такое решение предоставлением недостоверных данных. В частности, Шустер якобы подал справку об отсутствии судимости в то время, когда против него было открыто уголовное производство. Позже Государственная служба занятости (Центральный аппарат) приостановила действие решения об аннулировании разрешения на работу Савика Шустера в Украине до выяснения обстоятельств.

В начале мая Шустер прилетал из Рима в Киев для участия в переговорах о новом телепроекте на одном из новостных каналов украинского ТВ.

Также на Цензор.НЕТ: Все украинские олигархи-владельцы телеканалов завязаны на России, - Шустер. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3131057
 
 
 Топ комментарии
 
Петруха ушел и его политические дела против неугодных распались!
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Шустер молодчинка а пэтя гнида !
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Очередная заказуха от пети рухнула.Ну человек без образования юридического и комсомолец,должен возмутится на это беззаконие и возбудить дело,против главного врага Украины Савика Шустера,который посмел усомниться в петином вяличие.Савик Шустер,добро пожаловать в Украину!
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Петруха ушел и его политические дела против неугодных распались!
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опять по 200 грн. инвестиций в правду собирать будет???)))
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Зачем? Он же не свой канал поддерживать собрался.
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Да пэтя ,не сработала твоя ставка на медведчука !
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Та нет,октябрёнком и пионером был пока не исключили а вот стакановцы это не мой метод . Дело против Шустера об уклонении от уплаты налогов закрыли, - адвокат - Цензор.НЕТ 4516мне больше ворошиловские стрелки до души ..
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Очередная заказуха от пети рухнула.Ну человек без образования юридического и комсомолец,должен возмутится на это беззаконие и возбудить дело,против главного врага Украины Савика Шустера,который посмел усомниться в петином вяличие.Савик Шустер,добро пожаловать в Украину!
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Умоляю, сообщите адрес зоны, куда петрушке-алкашу-барыге гнать грев на зону! Махорка - пропадает, пацаны на киче - стосковались по жирным ********!!!
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пэпа щас в прострации. если посадят ящура пасечника, так это и его могут?
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Не, Петя нифига не понял. Он думает, что не система меняется, потому что нация взрослеет, а просто жопа на троне
Из Пети государственник как из Поплавского певец
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Да там с Шустером не всё так просто было.Спонсором Шустера была Елена Бакай.Это бывшая жена Игоря Бакая-предателя .коррупционера ,агента российского ФСБ и первого главы Нафтогаза Украины.То есть можно предположить что Шустера финансировало ФСБ.
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ну вашого порошонку финансировал лично путин. и что?
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Предполагать можно что угодно, но к законности это не имеет отношения.
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Я не сказал, а написал. Предположения и догадки в судах не рассматривают и не принимают.
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Спецслужбам суды не всегда нужны .я бы сказал ,что в крайних случаях .
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и кому ты вешаешь?! я лично, как и тысячи граждан Украины перечисляли Шустеру по 10-1000,0грн., только чтобы оставалось окно правды! а ты уже гадишь какими то бакаями! есть доказательства что бакаи спонсировали - доки в студию, нет -ПНХ!
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На последней передаче Елена Демчук присутствовала на передаче лично.Даже пару слов сказала .Демчук это её девичья фамилия .Постарела сильно,после того как я её видел последний раз.Дальше сам включай мозги.Это работа спецслужб.Но тут цепочка легко просвечивается .
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Пэдра съел Шустрика , а теперь обосрался .
Съел он его временно , а обосраным останется навсегда .
Такие дела .
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Пришли Сара(С) и Абрам(А) на концерт. Сидят.. Слушают... Вдруг Сара потягивая носом говорит:
(С) Абрам, ты сменил носки?
(А) Сменил.
Через некоторое время.
(С) Абрам, ну скажи честно, ты сменил носки?
(А) Сменил.
(С) Абрам, ну зачем ты врешь?! Я ведь знаю этот запах! Скажи честно ты сменил носки или нет!?
Абрам вытаскивает носки из нагрудного кармана и орет:
- Да! Да! Сменил! И принес с собой, потому что знал, что ты не поверишь!!! Дело против Шустера об уклонении от уплаты налогов закрыли, - адвокат - Цензор.НЕТ 439
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а кто должен понести ответственностьза всю эту херню. кто заказчик - свиноистоты, накуй всё нажитое непосильным трудом забрать, истот посадить. дабы другим неповадно было. нихера се отмазка: нет состава преступления, а - то, что бизнес и человека знищили ничё. Зеленский всю эту шоблу ГФС разогнать, раскулачить и на общую зону( пусть подтвердят свои достатки ).
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))))) ну ты сосешь знатно - чемпион мира сто пудов )))))
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гнидёныш, эт ты чучело сасёшь сасатель. ***** макражопый, я не сосал при коммунариках и тем более у свиноистот - я просто вас всех мразей органически. ты поняло чмошное щеня недоделанное, плять.
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ну зЕленый обрезанный хахол пришел к власти , а они друг друга не обидят ....а вот необрезанным 73%...приготовиться дань отрабатывать кто чем -руками,ротом ,попой ...субсидиями ))))
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Надеюсь что вернется программа Шустера, где давали высказаться каждому политику и политической силе, а не лобызали целенаправленно одну дупу как на прямом или пятом канале.
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в Україні немає кризи у стосунках Президента з Верховною Радою України,
натомість наявна конституційна криза у взаєминах українського народу й тієї частини влади, що залишилася.
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Он вроде как свидетелем по делу проходил... Дело против Шустера об уклонении от уплаты налогов закрыли, - адвокат - Цензор.НЕТ 6561
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Пора открывать дела об уклонении уплаты налогов, о коррупции Петром 5! Уверен, доказательств будет достаточно! А помимо Петра уженелегитимного нужно люстрировать (кастритровать) всю ГФС!!!
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Одна из прничин закрытия дела против Шустера

Дело против Шустера об уклонении от уплаты налогов закрыли, - адвокат - Цензор.НЕТ 9841
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Если запустит своё ток-шоу,то первым багатоувожаемым гастём должен быть питро аликсеич.
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Як все просто виявляється ! Пішов Поця- повернувся Шустер, справу закрили. Тепер ясно звідки ноги ростуть.
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Чим більше налогоплатників повертаються з Ізраїлю до України,тим більше розговору про дефолт. Справу проти Шустера про ухилення від сплати податків закрили, - адвокат - Цензор.НЕТ 493
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДело против Шустера об уклонении от уплаты налогов закрыли, - адвокат
 
 
 
 
 
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