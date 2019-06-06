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Все про:суд (22188) Гандзюк (327)

 Виктор Гандзюк назвал приговоры от 3 до 6 лет убийцам своей дочери "спектаклем" и заявил, что ему "стыдно за государство"

Отец советника городского главы Херсона Катерины Гандзюк Виктор назвал судебное заседание над убийцами дочери "спектаклем".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейссбуке.

"Не так я представлял судебное заседание над убийцами Кати. Провинциальный городок. Небольшой зал районного суда. Невероятная липкая духота. Спектакль. Распределены роли. Известный финал. Всем все "пофиг". Лишь бы все быстрее закончилось", - написал Виктор Гандзюк.

Гандзюк возмутился, что за заказное убийство его дочери, совершенное с особой жестокостью и по предварительному сговору обвиняемым дали лишь от трех до шести лет.

Виктор Гандзюк подчеркнул: "Больно, противно, стыдно перед светлой памятью Кати. Стыдно за государство".

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог

Источник: https://censor.net.ua/n3131056
 
   
 Топ комментарии
 
К сожелению это так и есть.
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Это не государство ,это сделали воры и подонки,которым мы ВСЕ позволяем это делать а государство это МЫ !!!
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Прокуратура-Луценко,менты-Сабакян от калолиции петиной,суды -наиуспешнейшая реформа от пети.Соболезнование ее отцу,но это то государство которое изменил петя,а теперь лезет опять под красивой оберткой в раду.Поможем ему набрать 0.5 процентов,хотя бы в память от тех кто жизньотдал за то ,чтобы Украина стала другой.
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от 3 до 6 лет ....мама мия.... у меня пацан 15 лет за просто убийство 11 лет впаяли как миленькому хотя судья и тыкал прокурору мол малолетке больше 10 низзя а ей похрень...ну да просто пацан.... нет я не оправдываю.... убийство -всегда есть убийство.... но чтобы 3 года и 6 это перебор.... нет было такое один судья даже хвастанул что за 9 тысяч он к вечеру в пятницу дал 8 лет и условно и убийцу конвой вынужден был отпустить из зала суда.. убийца быстро сел в поджидавшее его такси возле суда и прямо в аэропорт и там по иному документу он вылетел за бугор.. а когда к понедельнику все проснулись оказалось судья за девять тысяч баксов выпустил .....международного киллера.. он судья еще и смеляся.... а что мне будет.... ну выговор ну понизят квалификацию класс.. ну на год снимут прогрессивку... а на.. пипипи она мне нужна это было 1992-1995 года...представляю что сегодня твориться в судах...ну судьи думаю ушли с набитыми торбочками...да и прокурор также... все довльны цирк уехал.. клоун остался...и заметьте был поганный Порошенко пришел омолоджевший демократычный младой Зеленский и что а ничего думаю ТАКОГО ПРИГОВОРА даже бы Порошенко не допустил бы хотя бы внешние приличя былим бы соблюдены...дали бы им по 15 лет потом спустя 3-5 лет тихо решали бы пересмотр дела снижение срока, умер бы отец Кати и так далее..а так плюнули и не вытерлись...
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«это было 1992-1995 года...»
в тє жє годи било, коли залізничний состав (!) з продукцією налєво ....і, «10 лєт условно»...піпіпіпі....
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Это не государство ,это сделали воры и подонки,которым мы ВСЕ позволяем это делать а государство это МЫ !!!
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Прокуратура-Луценко,менты-Сабакян от калолиции петиной,суды -наиуспешнейшая реформа от пети.Соболезнование ее отцу,но это то государство которое изменил петя,а теперь лезет опять под красивой оберткой в раду.Поможем ему набрать 0.5 процентов,хотя бы в память от тех кто жизньотдал за то ,чтобы Украина стала другой.
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вот только не надо о реформе, судьи при наказании руководствуются ККУ, его "отец"- Портнов и прият этот ККУ еще при януковоще.
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У нас коалиция в раде была 5 лет,сам парубий доказал это принеся сейчас в кс 227 подписей,президентом был петя,кто мешал все изменить?Украинцы,*****,война,кто именно,назовите?
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Значит когда дело касается судилища, то коалиция была, а когда неконстуционного роспуска ВР- то ее не было. Двойные стандарты, однако.
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Какие двойные стандарты?Дело про роспуск в кс.Скажут неправомерно подождем до осени.Кто мешал при полном контроле над парламентом и исполнительной власти мешал пети и ежи с ними изменить кку
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А без КС не понятно, что А не равно В и не равно С? В Конституции четко и ясно прописаны условия роспуска ВР и никакой КС здесь не нужен.
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І суспільний резонанс ще не стих...і по х..
От така от справедливість...

А тим часом шукаєм мілкокаліберну гвинтівку і скляні пляшки...
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це якийсь фарс ..
за вбивство хлопчика теж нікого не покарають
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Пете скажи спасибо и Югику. Зеля пока лишь кукла, не умеющая и не смыслящая ничего. Я надеялся, что Зе будет работать , а не твиты писать.
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Поиздевались над мужиком и памятью его дочери.Стыдно и горько.
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, .....в крыму активисту дали чирик НЕ ЗА ЧЬТО !!!!! а тут резонансное дело , МУЧЕНИЧЕСКАЯ смерть !!!! груповуха , пред.сговор !!!!
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Да, но не с целью убийства, а нанесения тяжких...
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Хочу увидеть затылок в затылок: луценко, авакова, пашинского, парубия, шкиряка, порошенко, яценюка, гройсмана, розенко, обеих геращенок и остальную падаль! Одной пули - на эту гнилую мразь - хватит!
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Кривавий фарс , в якому народ тримають за дешевих статистів ...
До речі - всі знають , що нещодавно відпустили Лозинського ?
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Порошенко отмазав Тимошенко! Дібільний сюр від ПЕС...
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Нет никакого гос-ва,очнитесь,есть опг-суд,опг-прокурор,опг-под вывеской мвд и далее по списку.
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коли треба було чмирити пороха то справа гандзюк була на слуху. а коли отримано результат- то з прибором поклали на неї.використали близьких і рідних для отримання влади, і втикинули к пуям! диви ще мангера нагородять жирною посадою. бо ж бют та аваков то частина перемоги Зе
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"Всем все "пофиг"...- біда в тому , що це дійсно так .
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Гандзюк критиковала Зеленского. Ее убили, на ее смерти к власти пришел Зеленский и естественно суд Портнова смягчил максимально наказание.
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я дуже співчуваю цій людині, але поясніть ій хтось, а за разом і медіаповіям, що там не те що вбивства, а навіть і замаху на вбивство не було
от не було!
ці відморозки облили її кислотою, і це був акт залякування
не більше і не менше
а померла вона у лікарні від тромбозу, що напевно могло статися і без обливання кислотою
вони відморозки і негідники, але не вбивці
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результаты судебной реформы... 5 лет прошли не зря... они пойдут с высокоподнятой головой, как сказал парубий...
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Этим тварям, надо было дать минимум - 10 лет, а то через год-полтора начнут выходить на свободу и опять вершить свои прежние делишки.
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Цікаво хто винен? Порох чи Зе, при може Яник, тоді така ж фігня була, тільки трішки все забулося, чи може Кучма, при ньому також вбивали і були такі ж гівняні суди? Може проблема в країні не з владою, а з людьми, які обирають у владу собі подібних? Які вбивають, судять за гроші, крадуть і обманюють. Може вже досить кивати на президентів, а треба і на себе брати відповідальність, за свій вибір і свою бездіяльнісь?
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***** когда это живодерство закончиться!,в Украине нужен не зе-прыщь,а пиночет!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВиктор Гандзюк назвал приговоры от 3 до 6 лет убийцам своей дочери "спектаклем" и заявил, что ему "стыдно за государство"
 
 
 
 
 
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