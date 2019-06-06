 Виктор Гандзюк назвал приговоры от 3 до 6 лет убийцам своей дочери "спектаклем" и заявил, что ему "стыдно за государство"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейссбуке.

"Не так я представлял судебное заседание над убийцами Кати. Провинциальный городок. Небольшой зал районного суда. Невероятная липкая духота. Спектакль. Распределены роли. Известный финал. Всем все "пофиг". Лишь бы все быстрее закончилось", - написал Виктор Гандзюк.

Гандзюк возмутился, что за заказное убийство его дочери, совершенное с особой жестокостью и по предварительному сговору обвиняемым дали лишь от трех до шести лет.

Виктор Гандзюк подчеркнул: "Больно, противно, стыдно перед светлой памятью Кати. Стыдно за государство".

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог