 Оккупационный суд в Крыму продлил на 2 месяца содержание в СИЗО тяжелобольного крымскотатарского активиста Бекирова. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Единственное законное решение суда, которое стало бы балансом между стороной обвинения и защитой – это отказ в удовлетворении ходатайства следствия о продлении ареста в СИЗО и избрании меры пресечения в виде домашнего ареста. Сегодняшнее решение угрожает жизни моего подзащитного", – заявил адвокат Алексей Ладин.

Следователь ФСБ Иван Романец аргументировал продление меры пресечения Бекирову необходимостью "произвести не менее трех проверок показаний на месте", предъявить Бекирову обвинение в окончательной редакции и допросить его как обвиняемого, а также уведомить Бекирова и его защиту об окончании следственных действий.

Следователь Романец заявил, что "следствие не располагает" материалами, которые свидетельствуют о том, что Бекирова нельзя содержать в СИЗО по медицинским показаниям, и не видит оснований для отмены избранной меры пресечения.

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"Я устал уже бороться с обвинением. Сколько это может продолжаться? Сил нет! Я не живу в СИЗО; на прогулку меня не водят – нет условий, в баню меня не водят. Я на унитазе, простите, купаюсь – это нормальное человеческое содержание XXI века?" – заявил Бекиров в суде.

Во время заседания он держал лист бумаги с надписью: "Сначала молодежь. Потом стариков. Теперь женщин. Кого дальше? Дети?". Таким образом он выразил солидарность с крымскотатарской правозащитницей Лутфие Зудиевойи координатором "Крымского детства" Мумине Салиевой, ранее задержанными и оштрафованными за посты в соцсетях.

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Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.