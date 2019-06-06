 Зеленский ответил на петицию об отставке главы АП Богдана

Ответ Президента обнародован в четверг, 6 июня, на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Зеленский сообщил, что рассмотрел электронную петицию и проинформировал о правовых основаниях работы главы Администрации президента.
"Администрация Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, образованным Президентом Украины в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины, основными задачами которого являются организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий.
Глава Администрации Президента Украины осуществляет общее руководство Администрацией Президента Украины, направляет ее деятельность на эффективное обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий. Глава Администрации Президента Украины назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины", - говорится в ответе Зеленского.
И там бы и остались, если бы только из пустого в порожнее бы переливали и ждали бы, пока все само собой как-нить рассосется.
то они просто будут молчать- так говорить о чем другом они просто априори не могут
Зебіли, вас розвели как котят.
чи як там - "нє расскачівайтє лодку"???
огогого! які слова високі!1 значить , людина, яка бачить , що король голий - це агєнти ***** і пєтіни прихвостні????
чи як там - "нє расскачівайтє лодку"???
СДПУо, ПР, Солидарность, БППЕвроейські Скажені
вже замордували своїм гавкотінням.
у народа може і терпець урвастись..
Уже третью неделю группа непонятных личностей притворяется государством в моей стране.
"Именно это ментально подготовило почву для того, что происходит сейчас.
И Владимир Зеленский, как руководитель "95 квартала", непосредственно ответственный
за то поражение. Потому, что аннексия Крыма и оккупация части Донбасса - это поражение, безусловно. И это он, именно он завел российские войска, именно он - один из тех,
кто подготовил оккупацию Это факт. Пусть даже делал это несознательно", - подчеркнул в интервью Обозревателю Дмитрий ЯРОШ.
если новоизбранный президент не будет "мастером на все руки",
в отличие от своего предшественника Петра Порошенко."