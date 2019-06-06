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 Политика Украины
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Все про:Администрация_Президента (1536) Зеленский (1681) петиция (135) Богдан Андрей (58)

 Зеленский ответил на петицию об отставке главы АП Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием об отставке главы Администрации президента Андрея Богдана.

Ответ Президента обнародован в четверг, 6 июня, на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленский сообщил, что рассмотрел электронную петицию и проинформировал о правовых основаниях работы главы Администрации президента.

"Администрация Президента Украины является постоянно действующим вспомогательным органом, образованным Президентом Украины в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины, основными задачами которого являются организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и другое обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я устаю, но в целом неплохо себя чувствую, - Зеленский ответил на петицию об отставке

Глава Администрации Президента Украины осуществляет общее руководство Администрацией Президента Украины, направляет ее деятельность на эффективное обеспечение осуществления Президентом Украины определенных Конституцией Украины полномочий. Глава Администрации Президента Украины назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины", - говорится в ответе Зеленского.

Также читайте: На сайте президента появилась петиция о неотложной передаче дела по Иловайску в суд

Источник: https://censor.net.ua/n3131053
 
   
 Топ комментарии
 
Зелебобка не в состоянии осилить столько букв, это бурят написал😂
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если перефразировать текст для зебилов, шоп они поняли, всё выглядит так:
- шмаркля рассмотрела петицию про увольнение богдана и сообщила, что она нанимает и она увольняет богдана, что является законным! всё 😂
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Порохоботы - это такие несколько отстающие от реалий теоретики. Националисты, циничные бандеровцы, обмотаться во флаги. Они сейчас там, где мы были в 2014.
И там бы и остались, если бы только из пустого в порожнее бы переливали и ждали бы, пока все само собой как-нить рассосется.
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если забрать и зелюков весь их словарный запас- соевый барыга, мародер и парахоботы
то они просто будут молчать- так говорить о чем другом они просто априори не могут Зеленський відповів на петицію про відставку глави АП Богдана - Цензор.НЕТ 8440
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Ты приползло сюда из параши и умееш только лалалалалала , усохни бикса чердачная. Если предыдущий през нарушал закон, какого хрена мы должны терпеть нового преза который с первых минут своего правления нача плевать на законы. В чем порохоботы не правы когда требуют жить выполняя законы ?
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Давайте вспомним что обещал зе ? Одно из обещаний - закон один для всех. Так почему гарант конституции плевать хотел на закон ( в данном случае закон о люстрации)и если он плюёт на закон он плюёт на всех граждан Украины. И самое плохое ,зе ставит этого богдана выше доверия народа, возникает вопрос , что зе ему должен ,если закон для него не писан.
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Про перетраханную твоим похерантом Конституцию, я бы тут на твоём месте и не заикался, но вам сци в глаза - божа роса. Порохоботы, вы стрелки не переводите, за своего пахана сначала ответьте, а потом о других заикайтесь. Моду взяли, срач разводить на всю Украину, про какую-то маячню, Скоро свинофермы жечь начнут, а вы тут зелю склоняете. За Иловайск, с Дебальцево ещё не рассчитались, уроды. Бошки свои поподнимали, права качать решили. Скоро прокурору будете рассказывать, как страну до ручки довели, твари...
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Начать с того что в слепой траст Рошен был передан в 2016, а президентом Петя стал в 2014
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Порохоботам - ндравица, они университетов не канчали, им чиколадки хочица...
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У них избирательная слепота и глухота. А ещё над ОБСЕ ржали.
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Добрая половина на из них пенсионеры, скучающие по совку.
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за ляльку коломойші і за зраду України вам, Зєлєбєніним шмакодявкам ДОВЕДЕТЬСЯ ВІДПОВІДАТИ...!!! Вже назначений переговорник, мать би його, кучмовоз, каже НЕ відповідати нашим воїнам на обстріли та вбивство збоку найманців та бандюг ОРДЛО!!! Вирішили разом з Зєгадом ВИНИЩИТИ найкращіх синів і дочок України і здати москалям саму Україну??? Ідіть в сраку!- НЕ ВИЙДЕ!!!
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поросвынь! Весь монитор заплевал. А тебе его еще главпоросенку возвращать. Не подумал?))
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Зебик кацапский ждёшь рихвирендума за дружбу с Рациюшкой от своих ЗЕсепаров??
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ЗЕбилу не Украина нужна, и не интересы государства . ЗЕбил это то же самое что и кацап, оно готово сидеть в любом дерьме и ***** родным папой признать, абы его царь на троне сидел.
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А ты усколобик необразованый, оказывается.
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Хреновато у Зеленского с шестым чувством.
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Глав Администрации Президента Украины назначается на должность и освобождается от должности Президентом Украины..." И что? Это означает,что Президент может нарушать законы Украины,при назначении и освобождении от должности какого либо чиновника? А если Президент нарушает законы своей страны,-то он кто? Разве он не "Нарушитель закона", с соответствующими отсюда выводами?
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А какие законі нарушил Зеленский, назначив Богдана на должность?
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Опа -мяско заявилось! Про Закон о люстрации не слышал?
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а чо ж мародер петрусь не исполнил Закон о люстрации?
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Богдан попал под закон о люстрации, так как работал в правительстве Азарова. До прихода Зюзика он как люстрированный чиновник не занимал гос.должностей, а работал частным адвокатом. В чем мародер не исполнил закон о люстрации?
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про Петю в кабмине Азарова вы зрадофилы аж усерались тут визжали с пеной у рта. А теперь вот бывший рыговский холуй люстрированный глава АП у ЗЕбика, и ничего смотри тебя теперь всё устраивает.
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Наверное не по адресу комментарий,-надо было чуть выше.
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А ему лишь бы вонючие фононы испустить.
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Т.е ЗЕбеня не исполняет законы так же как и мародёр. А в оправдание своего кловуна ты только можешь покудахтать что "мародёр" тоже не исполнял..Здобулы зебилы 73%)))
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Видишь,нашелся один Нюф-Нюф который поставил тебе лайк!
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Уверен что пустопорожняя ЗЕлень в жизни не повторит написанного, даже прочитать не сможет грамотно. Бандюган Богдан сам написал отмазку на себя...
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Мог бы прямо послать, зачем столько слов.
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"… А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! " "Хоботов, ты смешон!"
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так руководя и рашку догоните, хоть президент не отвечает за внутрение движения, но для зебилов , Зебил же как месия и отвечает за всё: На pоссии магазины начнут продавать еду в долг , вот так встали так встали с колен, а ведь должны реально почувствовать только в конце 2019, а они идут с опережением, смотрите, как бы мессия и так не наруководился.
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...на эрэфии и так сплошные положительные подвижки...

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А в парашке основная еда,это что? Я Вас удивлю- это ВОДКА! А им больше ничего и не надо,разве что рукав для закуски!
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ну значит по списку в долг, а ведь писалось тут - зачем задерживает палённую водку, которую везли донбасию, это же не гуманно, задерживать продукты питания.
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чисто по еврейскі, відповідь... беня срулить...
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...Вольдемару нужно помнить, что слово - не воробей, топором не вырубишь... Зеленський відповів на петицію про відставку глави АП Богдана - Цензор.НЕТ 293

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ну взрослый не умнее Зебила, калечит умышленно ребёнка.
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Очень конкретно для бумагомарателей - петиция - это пожелание, обязательность исполнения этого пожелания сводится к ее рассмотрению и вовсе не обязанность исполнить это пожелание до последней буквы и, самое главное, ответственности за не исполнение этого пожелания не предусмотрена. Петиция - это элемент демократии для создания отдушины для выпуска накопившегося пара у народа и не более. Но многие эти муроводы используют петиции просто для щекотания нервов населения.
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ответ НА САЙТЕ?!! да там КТО УГОДНО мог что угодно написать! Зеленскому в случае чего останется только сказать: "я там ничего не отвечал". интересный товарищ... и Раду, и правительство готов разогнать еще вчера, а "своих" не готов. ни сегодня, ни завтра, никогда! зависимый, слабый президент. он же просто боится остаться без приятного мягкого одеяла друзей по кварталу!
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Петькины шестерки петиции строчат)) Мародер никак со статусом лузера не может смириться) Это потешно)
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петя уже не в тренде (только у кацапов), Кучму вспоминай
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Как это не в тренде, его псы на всех постах сидят и воду каламутят.
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петюшки і п*ята колона разом з мордором об*явили війну народу України.
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огогого! які слова високі!1 значить , людина, яка бачить , що король голий - це агєнти ***** і пєтіни прихвостні????
чи як там - "нє расскачівайтє лодку"???
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Anatoliy Bytsko

огогого! які слова високі!1 значить , людина, яка бачить , що король голий - це агєнти ***** і пєтіни прихвостні????
чи як там - "нє расскачівайтє лодку"???
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короче, тамадой в АП может быть любой: бомж, зек, наркоман, психопат, коллаборационист, шпион.. главное, чтобы администрация не скучала и не голодала.. Владимир Александрович Гальмо - молодец
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Не бреши и не обольщайся - педро больше в АП не вернётся и свой балаган ложкиных за собой не потащит.
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зебілам хоч у рот насри, а вони все "пєєєтя, пєєєєтя!"(((((((
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Народ! Вы посмотрите как красиво и грамотно зеленский послал вас всех на йух ))
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Не торопитесь! Вот спросите любого зебила,-Что это было? И он Вам скажет-Это была божья роса! Зеленський відповів на петицію про відставку глави АП Богдана - Цензор.НЕТ 6717
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Оно это ЗЕленое чувырло все это "красиво и грамотно" написанное даже с бумажки в жизни не прочитает без заиканий и мурчания
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СДПУо, ПР, Солидарность, БПП Евроейські Скажені
вже замордували своїм гавкотінням.
у народа може і терпець урвастись..
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Зебіл, що ж ви такі чамошні. 16 днів вас вже змордували? І що жти зробиш, "народ", зі своїм урваним терпецем? Памперс зміниш?
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Включил дурочку,с понтом не знает о чем речь!Пошли майсы
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Verbyna‏ @verbyna 5 июн.

Уже третью неделю группа непонятных личностей притворяется государством в моей стране.
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Жгут шины под домом Порошенко требуя ареста самого Порошенко?? нац жёны совсем ЗЕбики титушня аваковская... То есть Петя должен сам себя арестовать????
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Шо хахли :" А ручкі то вот ані !" . І все завдяки зазєлям дупоголовим .
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'...проекты и передачи Квартала унижали Украину и формировали "сознание ваты, которая кричала "Путин, приди".
"Именно это ментально подготовило почву для того, что происходит сейчас.
И Владимир Зеленский, как руководитель "95 квартала", непосредственно ответственный
за то поражение. Потому, что аннексия Крыма и оккупация части Донбасса - это поражение, безусловно. И это он, именно он завел российские войска, именно он - один из тех,
кто подготовил оккупацию Это факт. Пусть даже делал это несознательно", - подчеркнул в интервью Обозревателю Дмитрий ЯРОШ.
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Госпади не смешите, клоун такую фразу даже прочитает с бумажки и то с большим трудом. Он же даже говорить толком не может, даже по руцьки с трудом...Ясно кто ему эти писульки подкидывает..
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"....Кучма дал совет Зеленскому. По его словам, будет хорошо,
если новоизбранный президент не будет "мастером на все руки",
в отличие от своего предшественника Петра Порошенко."
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"Зеленский ответил на петицию об..." далі можна не читати,але є ще л..и які в це вірять.

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молодец парень уважают сильных так держать про петю не забудь и все у нас будет хорошо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский ответил на петицию об отставке главы АП Богдана
 
 
 
 
 
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