 Конституционный суд отменил е-декларирование активистов, - Денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила: "Приветствую сегодняшнее решение Конституционного Суда Украины о неконституционности е-декларирования для активистов.

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На призыв коалиции общественных организаций я еще в июне прошлого года направила в КСУ конституционное представление о неконституционности отдельных положений законов "О предотвращении коррупции" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц".

Считаю, что необходимость представления электронных деклараций об имущественном состоянии делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее.

Антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников. Распространение этих обязательств на физических лиц противоречат конституционным правам и принципа верховенства права в части нарушения правовой определенности".

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