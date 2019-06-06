 Конституционный суд отменил е-декларирование активистов, - Денисова

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
Она отметила: "Приветствую сегодняшнее решение Конституционного Суда Украины о неконституционности е-декларирования для активистов.
На призыв коалиции общественных организаций я еще в июне прошлого года направила в КСУ конституционное представление о неконституционности отдельных положений законов "О предотвращении коррупции" и "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий должностных лиц".
Считаю, что необходимость представления электронных деклараций об имущественном состоянии делает гражданское общество, которое должно играть роль органа контроля власти, зависимым от нее.
Антикоррупционные ограничения должны быть предусмотрены только для чиновников. Распространение этих обязательств на физических лиц противоречат конституционным правам и принципа верховенства права в части нарушения правовой определенности".
Ох эти истерички комментаторы)))
Шо бабки под подъездом!))
Кто работает за свой счёт, имеет открытый НДС, и обязательно подают ежегодную декларацию. Хоть тебе активист, хоть предприниматель или семейный врач (да, семейные врачи обязаны работать с открытой НДС, как и стоматологи и медики, открывшие частные кабинеты).
Здесь декларацией и налогами обычно занимаются коммерсанты, за опр. гонорар нанятые работником.
Это вообще нужно отменить - для всех...
Есть менты... - пускай они и ищут противозаконно нажитое (этому их учат, за это им платят)...
они где-то работают..? налоги платят? за что они живут? с чьих рук едят? (ну они же что-то едят?))))
Сколько стоит?
Пысы. При совдепии активистов, обычно, сначала высылали на 101 километр, при рецидивах -- на химию.
Надо брать на вооружение.
И декларирование должно носить не политический характер, а сугубо финансовый: кем бы ты ни работал, ты обязан платить налоги.
В наших умовах зараз - перелякані чинуші просто помстилися активістам таким "рішенням" суду , і ще (як завжди !) нацькували на них своїх продажних ботів ...
Тепер суд відмінив це несправедливе рішення і це вже добре ...
в активістів нема адмінресурсу , аби використовувати його проти чиновників , натомість в чиновників він є - тому і було прийнятий цей неконституційний закон , аби за його допомогою тиснути на тих , хто насмілився зазіхати на чиновницькі статки ...
Тому добре , що його відмінили .
Но именно с перевода вопросов в политическое поле и начинается замыливание.
Для налогового права нет чиновника или активиста, есть налогоплательщик.
Очередь? Электронные декларации
Если все доходы получены честным путем, то какая тут зависимость? А если нет, то нефик и других учить, как жить