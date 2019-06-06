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 В правительстве предлагают повысить минимальные цены на алкоголь

Министерство экономического развития и торговли Украины предлагает повысить минимальные оптово-отпускные и розничные цены на водку на 10,7%, на коньяк - на 9,1-9,5% и на вино - на 7,4-10,2%.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления Кабинета министров Украины "О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета министров Украины от 30 октября 2008 № 957", опубликованному на сайте министерства, в частности, предполагается повысить цены на водку и ликеро-водочные изделия на 10,7%; виски, ром и джин - на 7,3%; коньяк (бренди) - на 9,1-9,5% и вино - на 7,4-10,2%.

Необходимость повышения цен обусловлена ростом составляющих цены на алкоголь из-за подорожания компонентов производства: спирта, тары, комплектующих, энергоносителей.

"Поэтому на сегодня размер минимальных цен не соответствует реальным затратам субъектов хозяйствования на производство и реализацию алкогольных напитков и нуждается в корректировке", - сказано в пояснительной записке.

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Отмечается, что в качестве базы расчетов были использованы отчетные данные субъектов рынка алкогольных напитков, скорректированные с учетом прогнозного индекса цен производителей промышленной продукции на 2018 год.

Последний раз минимальные цены на алкоголь были повышены в сентябре 2018 года, сказано в документе.

Источник: https://censor.net.ua/n3131050
 
 
 Топ комментарии
 
Уроды опять за свое.А может пора чиновников расстреливать вечерами и начать с Гнойсмана и КО? У нас уже и так пиво похожее на ссанину стоит как в Европе.
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В правительстве предлагают повысить минимальные цены на алкоголь

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Дык в правительстве пусть и повышают.И в столове Верховной Рады не забудьте повысить цены. а то жрут депутаты водяру дешевую и работать не хотят! В правительстве предлагают повысить минимальные цены на алкоголь - Цензор.НЕТ 2325
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..А коли знижувати будуть ...? Наприклад ціни на газ !?

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В правительстве предлагают повысить минимальные цены на алкоголь - Цензор.НЕТ 3576 В правительстве предлагают повысить минимальные цены на алкоголь - Цензор.НЕТ 1519

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Чего возмущаться? Меньше выпьешь - здоровее будешь, похмелье легче да и "приключений" на свою задницу и чужую беду можешь избежать.
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Зелохторат (таксисты, рукожопы всяких мастей, ватные субсидианты и прочий низкоинтеллектуальный сброд) не переживут очередное повышение цен на вотку🤣
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Вы знаете....я не ************ совершенно спиртным... равнодушен...хотя винца неоткажусь...так оно недешовое давно..и не курю и никому не советую! поэтому мне пофуй это всё! но скажите пожалуйста в правительстве животные...у вас совесть. страх какой то .честь имеется или нет?! твари. вы же каждый месяц поднимаете два так точно акцызы на эти долбанные сигареты и спиртное, ******* уже раз по штуке грн за бутылку и по 500 грн за пачку сигарет! 100% бросят курить сигареты и пить водку и все перейдут на траву и боярошник! простая водка уже 0.5 стоит 100 грн и больше... к чему это всё привело и ведёт я понимаю и вижу.... люди стали пить всякую бурду, гнать все самогонку и пить. покупателей в магазинах невижу никогда у стилажей из спертным.скоро вижу наша бодяга по цене догонит мировые бренды.я не могу понять пропала реализация. пишут заводы сократили выпуск спиртного. за какой счёт не могу понять они работают и выживают если упали продажи? может то нелегальное пойло по стране в 5 литровых флягах их продукт подпольный. продают за доступные цены..одним словом придурки тупорылые....((
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В 5-літрових баклажках та 10-літрових тетрапаках роблять в тому числі заводи, бо собівартість там копійки і різниця між 15-20 грн за 0,5 пляшку (в перерахунку) нелегальної горілки і майже 100 грн офіційної дуже суттєва. За рахунок цього заводи і виживають.

Правда і ті, хто палену горілку робить продають її в таких самих тарах.
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Производители пива отдыхают зимой
Производители вина отдыхают весной

А производителям водки отдыхать некогда.... В правительстве предлагают повысить минимальные цены на алкоголь - Цензор.НЕТ 148
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Вам бы всё повышать и повышать, и не только на одну водку, а абсолютно на всё, и когда же будет предел на всё это?
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а почему шайка гойного не поднимает цену на пиво? или это не мыролюбно?
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ещё бравый солдат Швейк знал, упадёт то правительство, которое поднимут цену на пиво - и это чистая правда.
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А вот на рашкастане для поддержания рэйтинха наоборот цены на водку снижают. Уважають, панимаешь, народ)
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алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве )))
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пришлось два раза прочесть, чтоб убедиться что правильно понял. Так выходит у вас цену на товар в розничной сети регулирует власть, то не через налоги (акциз или увеличенный ндс) а просто поднять розничную цену на 7-10%
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Не отбирайте у людей право травить себя,никогда это не приводило к успеху.Ищите другие пути решения экономических проблем.
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правильно, и УМЕНЬШИТЬ ПЕНСИИ И ЗАРПЛАТЫ
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Алкашня, даунбасня, и прочие синяки теперь будут ждать от ЗЕ не только понижение комуналки но и снижение цен на главное -- на бухло! Сейчас эта алкашня ещё визжит про папередников и Петю..но шо эти синяки будут орать через год когда опять поднимут цену на бухло, я даже не знаю. Наверно всё равно будут орать про Петю...
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А не провести ли нам всеукраинский народный референдум по этому вопросу, зепрезидентишко ?
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Усім по самогонному апарату В правительстве предлагают повысить минимальные цены на алкоголь - Цензор.НЕТ 6980 Дайош власне виробництво !!!
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.....папа , ты будешь меньше ПИТЬ ???? нет , СЫНОК , ты будешь меньше ЕСТЬ !!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ правительстве предлагают повысить минимальные цены на алкоголь
 
 
 
 
 
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