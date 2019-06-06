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 Чиновник Центра земельного кадастра задержан в Николаеве на взятке 20 тыс. грн за выделение земли УБД. ФОТО

Сотрудники СБУ задержали в Николаеве на взятке начальника одного из подразделений регионального филиала Центра государственного земельного кадастра.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник Центра земельного кадастра задержан в Николаеве на взятке 20 тыс. грн за выделение земли УБД 01

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от трех участников боевых действий более 20 тысяч гривен. За указанную сумму злоумышленник обещал содействовать в выделении гражданам предусмотренных Законом земельных участков и разработать соответствующую проектную документацию.

Правоохранители задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в областном центре во время передачи последней части взятки.

Смотрите: Чиновник Госгеокадастра задержан в Луцке на взятке 20 тыс. долл за решение земельного вопроса, - Нацполиция. ФОТО

Чиновник Центра земельного кадастра задержан в Николаеве на взятке 20 тыс. грн за выделение земли УБД 02

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Также смотрите: Чиновник Госгеокадастра задержан на Киевщине на взятке 10,5 тыс. долл., которую получил за оформление документов на землю, - СБУ. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3131049
 
   
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