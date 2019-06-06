 Чиновник Центра земельного кадастра задержан в Николаеве на взятке 20 тыс. грн за выделение земли УБД. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от трех участников боевых действий более 20 тысяч гривен. За указанную сумму злоумышленник обещал содействовать в выделении гражданам предусмотренных Законом земельных участков и разработать соответствующую проектную документацию.
Правоохранители задержали чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в областном центре во время передачи последней части взятки.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.