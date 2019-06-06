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 Политика Украины, Экономика
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Все про:НАБУ (2764) КС (1305)

 Конституционный суд узаконил хищение средств госпредприятий, - НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро выступило с критикой решения Конституционного суда, который запретил НАБУ признавать недействительными сделки по коррупционным производствами.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление Бюро опубликовало в Twitter.

"КС узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок. Это решение - в интересах организаторов коррупционных схем, а не Украины ", - говорится в заявлении.

Развернутый комментарий НАБУ пообещало обнародовать позже.

Напомним, Конституционный суд признал неконституционным полномочия НАБУ через суд признавать недействительными сделки по коррупционным производствами. Решение принято по иску компании Запорожский завод ферросплавов "Игоря Коломойского.

Источник: https://censor.net.ua/n3131048
 
 
 Топ комментарии
 
Хороший сигнал??? То, что КС встал на сторону разворовівания Украины??? Для кого хороший сигнал? Для тех, кто грабит страну?
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А чого можна було чекати від свинарчуцького суду? Які реформи такі і суди.
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Тщательнее законы принимайте, и будет вам счастье.
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Ради бога. Там сидять ще істоти яких мали судити в 2014році за Конституційний переворот Януковича в 2010 року. Позвіздєлі Сєня й Пєтя, а потім все затихло...А нові, оновлені судді яких пропонували Пєтя і БПП... така ж сама братія. А народ чомусь чекає від цих істот справедливості.
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Разогнать надо давно этих рептилоидов. Нашли суд. Каждого судью под следствие за незаконное обогащение, у каждого по 50 домов, квартир и яхт.
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4Liberty UA а хто ж у нас закони приймає. правильно ВР.

А хто ж був ініціатором скасування закону про незаконне збагачення. правильно депутати ВР.
А щастя. виявляється. для всіх також різне.
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Понапримали анти конституционные законы, а потом побежали в КС. Типа не они х рню приняли.
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Хороший сигнал. Надеюсь, Беня не зажлобит кеша и сделает впервые с 2014 года что-то полезное для страны, не дав КС сорвать выборы рады.
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Хороший сигнал??? То, что КС встал на сторону разворовівания Украины??? Для кого хороший сигнал? Для тех, кто грабит страну?
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КС выносит решения основываясь на существующем законодательстве.
Если в каком-то законе дерьмо, но это дерьмо никто не отменил и в КС не обращался отменить это дерьмо, то КС вынужден свой вердикт оглашать в т.ч. на основании дерьма в том законе.
Примерно так.
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Далеко не факт. Особенно, когда решение КС не единогласное - это значит, что можно найти зацепку для отмены, а вовсе не то, что там дерьмо.
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Выход.
ВР пусть внесёт изменения в соответствующий закон и решение КС в этом вопросе будет уже до лампочки.
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Щазз...Рада против себя работать будет - то они на волне давления общества после революции законы про НАБУ напринимали...сейчас они на такое не пойдут...
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А чого можна було чекати від свинарчуцького суду? Які реформи такі і суди.
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Что то порохоботы молчат, к чему бы ето?
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Щас дерьмом заправятся и повылазят.
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А ми що неповині нести віповідальність за це ***-дство. чи можливо їхні коменти
мають зняти з нас віповідальність.
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Вы в юриспруденции что-то понимаете? Вы хоть один закон в жизни полностью прочли?
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Но посадить то коррупционера не запретил? Хрен с ней, с той сделкой, вы посадить хотя бы мудака сможете? Сытник такой соплежуй.
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Ох, не зря Зеленский в ПЕРВЫЙ же день своей каденции издал Указ о регелировании ГосЗакупок!
Намечается крупное изнасилование системы Прозоро и ГосБюджета.
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Это не КОНСТАТУЦИОННЫЙ СУД, А КОРРУПЦИОНЕРЫ СУДЬЯ! НАКЕР НУЖНЫ ЭТИ БАРЫГИ ЗАКОНОМ? СУД ЛИНЧА СПАСЕТ СТРАНУ!!!
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Лінч, тільки Лінч - це справжня судова реформа Конституционный суд узаконил хищение средств госпредприятий, - НАБУ - Цензор.НЕТ 8986
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Вот это петька-мародер судебную систему реформировал, п...ц!!
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Ви помиляєтеся. відповідь в перших трьох коментах. суд провіряє всі закони
прийняті ВР на відповідність всім нормам законодавства.
А шулєра. типу. пепе і Ко. зробили все. пішовши на уступки європейців. щоб з часом всі ці закони відмінити. гейропейська салодарність говорите.нннн-да.
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Однозначно!!! Хто насмілиться сказати, що,то збіговисько має право на існування Конституционный суд узаконил хищение средств госпредприятий, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6443 На часі м-р Лінч ...
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ну да, а тo чтo ЗФЗ и ЗТМК два раза заплатили за электрoэнергию этo не вoрoвствo ?
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Всі, абсолютно всі люди, незалежно від кандидата за якого голосували, хочуть щоб ціх покидьків посадили довічно і відібрали майно!
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"Развернутый комментарий НАБУ пообещало обнародовать позже."

Интересно будет почитать этот развернутый комментарий.
Потому что есть и такое мнение о славном НАБУ.



Сергій Прач‏ @sergey_prach 5 год.5 годин
тому КСУ визнав, що НАБУ просто похерило справу проти бені. Замість того щоб надати в суд реальні факти визнання дій корпційними, вони
просто зліпили маляву, що корупційними є угоди. І усьо, як би вирішили що цього буде
достатньо.А КСУ просто поставив коляку конторі сцитника по юриспруденції.

Источник: https://censor.net.ua/n3131048Источник: https://censor.net.ua/n3131048
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонституционный суд узаконил хищение средств госпредприятий, - НАБУ
 
 
 
 
 
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