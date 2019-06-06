 Конституционный суд узаконил хищение средств госпредприятий, - НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ, заявление Бюро опубликовало в Twitter.

"КС узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок. Это решение - в интересах организаторов коррупционных схем, а не Украины ", - говорится в заявлении.

Развернутый комментарий НАБУ пообещало обнародовать позже.

Напомним, Конституционный суд признал неконституционным полномочия НАБУ через суд признавать недействительными сделки по коррупционным производствами. Решение принято по иску компании Запорожский завод ферросплавов "Игоря Коломойского.