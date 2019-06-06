 Конституционный суд узаконил хищение средств госпредприятий, - НАБУ

Как передает Цензор.НЕТ, заявление Бюро опубликовало в Twitter.
"КС узаконил хищение средств госпредприятий через закупки по завышенным ценам, лишив НАБУ права требовать через суд аннулирования незаконных сделок. Это решение - в интересах организаторов коррупционных схем, а не Украины ", - говорится в заявлении.
Развернутый комментарий НАБУ пообещало обнародовать позже.
Напомним, Конституционный суд признал неконституционным полномочия НАБУ через суд признавать недействительными сделки по коррупционным производствами. Решение принято по иску компании Запорожский завод ферросплавов "Игоря Коломойского.
А хто ж був ініціатором скасування закону про незаконне збагачення. правильно депутати ВР.
А щастя. виявляється. для всіх також різне.
Если в каком-то законе дерьмо, но это дерьмо никто не отменил и в КС не обращался отменить это дерьмо, то КС вынужден свой вердикт оглашать в т.ч. на основании дерьма в том законе.
Примерно так.
ВР пусть внесёт изменения в соответствующий закон и решение КС в этом вопросе будет уже до лампочки.
мають зняти з нас віповідальність.
Намечается крупное изнасилование системы Прозоро и ГосБюджета.
прийняті ВР на відповідність всім нормам законодавства.
А шулєра. типу. пепе і Ко. зробили все. пішовши на уступки європейців. щоб з часом всі ці закони відмінити. гейропейська салодарність говорите.нннн-да.
Интересно будет почитать этот развернутый комментарий.
Потому что есть и такое мнение о славном НАБУ.
Сергій Прач @sergey_prach 5 год.5 годин
тому КСУ визнав, що НАБУ просто похерило справу проти бені. Замість того щоб надати в суд реальні факти визнання дій корпційними, вони
просто зліпили маляву, що корупційними є угоди. І усьо, як би вирішили що цього буде
достатньо.А КСУ просто поставив коляку конторі сцитника по юриспруденції.
Источник: https://censor.net.ua/n3131048Источник: https://censor.net.ua/n3131048