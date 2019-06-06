 Возвращение скифского золота: вердикт будет вынесен 16 июля

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Решение будет только в письменном виде, открытого заседания заседания не будет", - указали в пресс-службе суда.

Сообщается, что решение обнародуют вместе с пресс-релизом на сайте Rechtspraak.nl в 11-й по местному времени.

В марте Апелляционный суд Амстердама назвал ориентировочной дате вынесения решения по делу о "скифское золото" 11 июня.

Напомним, суд Амстердама начал рассмотрение апелляции по делу о возврате в Украину коллекции скифского золота 11 марта.

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Коллекцию "скифского золота" вывезли из Крыма на выставку в музей в Амстердаме еще до оккупации полуострова Россией. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции. В данном случае это - Украина.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

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