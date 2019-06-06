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Все про:Амстердам (22) золото (153) Нидерланды (813) суд (22188)

 Возвращение скифского золота: вердикт будет вынесен 16 июля

Апелляционный суд Амстердама перенес дату принятия решения о том, куда возвращать скифское золото - в Киев или в оккупированный Крым.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Решение будет только в письменном виде, открытого заседания заседания не будет", - указали в пресс-службе суда.

Сообщается, что решение обнародуют вместе с пресс-релизом на сайте Rechtspraak.nl в 11-й по местному времени.

В марте Апелляционный суд Амстердама назвал ориентировочной дате вынесения решения по делу о "скифское золото" 11 июня.

Напомним, суд Амстердама начал рассмотрение апелляции по делу о возврате в Украину коллекции скифского золота 11 марта.

Читайте на Цензор.НЕТ: После возвращения "скифского золота" в Украину, коллекцию представят украинской и мировой общественности, - Нищук

Коллекцию "скифского золота" вывезли из Крыма на выставку в музей в Амстердаме еще до оккупации полуострова Россией. Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 года принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции. В данном случае это - Украина.

Предметом спора является коллекция из 565 музейных предметов, предоставленных Центральным музеем Тавриды, Керченским историко-культурным заповедником, Национальным заповедником "Херсонес Таврический" и Бахчисарайским историко-культурным заповедником, которые были привезены для экспонирования в музее Алларда Пирсона 6 февраля 2014 года в рамках выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

Также на Цензор.НЕТ: Возвращение "скифского золота" затягивается из-за попытки России присвоить его себе, - Джепарова

Источник: https://censor.net.ua/n3131047
 
 
 Топ комментарии
 
вже п'ять років це триває.
золото наше як і все майно в Криму і він самий.
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И чего они так спешат то? Нам Польшу догонять 50 лет(если она остановится), вот когда догоним, так можно и вернуть тогда, в качестве поздравления. Хорошо быть адвокатом - даже такое очевидное дело мурыжить можно годами. Это как бы якутский скульптор 20 лет лепил одного петуха(Путина) из навоза)
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вже п'ять років це триває.
золото наше як і все майно в Криму і він самий.
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21 травня державний «Приватбанк» звернувся до Канцелярського суду американського штату Делавер з позовом про відшкодування збитків, яких, як вважає банк, він зазнав у результаті різних протиправних дій. Ці дії, вважає «Приватбанк», вчинені проти нього його колишніми власниками - Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, їхніми наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаїмом Шошетом та Уріелом Лейбером, а також компаніями, зареєстрованими у США. Загалом у позові йдеться про «відмивання грошей» протягом майже 10 років загальним обсягом у $470 млрд -тобто, майже 13 річних бюджетів України...
З повним описом придбаного за вкрадені кошти ви можете ознайомитись тут:
https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29984753.html
🤔
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вот и пустят Бабушку Кончиту в одих кальсонах с торбами по миру. Не буди спящего волкодава. Без помидор останешься
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Вже можно повертати Україні,Барига вже вкрасти не зможе))
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нихркна ты не повернещ..для того и поставили клоуна.
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Из оккупированной Украинского государства - УНР в Московию - орду ( с 18 в. уже якобы Россию) были похищены и вывезены атрибуты государственной власти - клейноды Украинской Запорожской Сечи, стариную библиотеку и бандуры инкрустированные драгоценными камнями Ивана Мазепы, коллекции Филиппа Орлика, золото раскопок курганов скифской культуры, несметные сокровища золотых изделий X-XII вв. (25 кг), найденные на Полтавщине, Евангелие Павла Полуботка, личные вещи Петра Могилы, маршальский жезл графа Румянцева. Древнегреческая мозаика "Дмитрий Салунський", фрески из Михайловского Златоверхого собора Киева. В 1950 г. из Львовского исторического музея проклятыми российскими оккупантами своровано и вывезено 116 экспонатов из золота ( 12 кг). В 1991 г. во вражескую Россию вывезено старинные золотые монеты и украшения из клада, найденного на Черкасщине..... и др.Всё это несметные украинские сокровища всё золото было похищено лапотными врагами москалями и преступно вывезено этими проклятыми врагами оккупантами Украины в царскую и коммуно -фашистскую лапотную Россию, и где пока незаконно находится до решения международных судов.
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И чего они так спешат то? Нам Польшу догонять 50 лет(если она остановится), вот когда догоним, так можно и вернуть тогда, в качестве поздравления. Хорошо быть адвокатом - даже такое очевидное дело мурыжить можно годами. Это как бы якутский скульптор 20 лет лепил одного петуха(Путина) из навоза)
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16 июля? А какого года? Твари очень не хотят возвращать Украине её золото.
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Сердце кровью обливается когда видишь в любом крупном историческом музеи лапотной паРаши экспонаты которые почти полностью составляют наши украинские культурные ценности а особенно раритеты старше 11 -12 - веков. Да там рядом со славянскими украинскими бесценными фресками и мозаиками, памятниками мозаичного искусства 11 -12-го века соседствуют кацапские допотопные балалайки и матрёшки москалей, с украинским золотом скифов лежат обоссаные лапти и портки угро -финнов с 18 века уже замаскированных под якобы как вяликороссов. А с древними боевыми славянскими доспехами и мечами дружинника Киевской Руси ( древнее название Украины ) какие то примитивные топорища, рогатины и дубины угро - финнов москалей Залесья - Моксель. Вот что получается, когда в те древние времена Украинский народ не защитил и потерял свою Свободу и Свободу и Суверенитет своей Родины, он временно потерял ещё и свою душу, душу своей Великой Украинской нации.
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Всё золото, серебро, драгоценности.. которые были добыты из курганов на территории - оккупированной москалями захватчиками Гетманской Украины было вывезено в лапотную Россию -орду. Татарин Петр - 1 издал указ: "все найденные украинские древние предметы немедленно изымать оккупационным кацапским режимом". Так в Санкт-Петербурге стала собираться баснословно дорогая украинская коллекция золотых изделий, выполненных руками ювелиров древней Скифии. Сегодня это сворованное уникальное украинское собрание пока скрыто в Государственном Эрмитаже в проклятой вражеской России. В 1862 г. в оккупированной Украине был раскопан Чертомлыкский курган. Где нашли две погребальные камеры, наполненные драгоценностями, множество золотых цепочек, браслетов и колец. в другой погребальной камере также большого числа изысканных украшений из золота и серебра. А в 1971 году кремлёвскими оккупантами был раскопан курган в усср оккупационное название государства УНР, на берегах Днепра, с огромным захоронением скифской царицы, останки которой украшены золотыми браслетами в роскошным платье с нашитыми на него золотыми пластинками. Из могилы было извлечено множество золотых украшений: серьги с гранатом, ожерелье с агатом, браслеты, обшивки ворота, золотые ******, перстень с изображением женского божества.... и др. Во втором склепе, археологи обнаружили останки пяти знатных воинов, увенчанных золотыми венками и прикреплявшихся к коже золотыми лицевыми пластинами., при них находились мечи, посуда... и другие предметы быта. Всё это украинское скифское золото было похищено лапотными москалями и преступно вывезено врагами оккупантами в царскую и коммуно -фашистскую лапотную Россию, и где пока незаконно находится до решения международных судов.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВозвращение скифского золота: вердикт будет вынесен 16 июля
 
 
 
 
 
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