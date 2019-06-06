Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал ZIK, об этом 6 июня во время брифинга заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка.
"Парламент отверг законопроект президента Владимира Зеленского, который предусматривал возможность наказать тех, кто незаконно наживался, получал незаконные активы на протяжении последнего времени. Эта законодательная инициатива была единственной в парламенте, которая давала возможность наказать тех, кто незаконно зарабатывал в течение последних нескольких лет. Но сегодня парламент даже не проголосовал за включение этого проекта в повестку дня", – заявил он.
Рябошапка отметил, что законопроект разрабатывался в течение длительного периода времени с лучшими украинскими и иностранными экспертами.
"Эта редакция была одобрена специалистами Международного валютного фонда и Всемирного банка. Это означает, что то, что сделал сегодня парламент, является политически безответственным. Это своего рода месть не только президенту Зеленскому, но в первую очередь украинцам, которые требуют справедливого наказания для коррупционеров, а также пренебрежительный шаг в отношении тех международных институтов, которые помогают Украине в борьбе против коррупции", – подчеркнул он.
По словам Рябошапки, единственным мотивом для такого решения народных депутатов является их желание обезопасить себя в будущем от возможной гражданской конфискации.
"Законодательная инициатива о гражданской конфискации будет вновь внесена в парламент. Я не вижу необходимости говорить о том, что этот парламент рассмотрит эту законодательную инициативу, скорее всего, ее рассмотрит уже парламент следующего созыва", – добавил он.
Законопроект Зеленского об ответственности за незаконное обогащение повторно внесут в Раду, - Рябошапка
Законопроект президента Украины Владимира Зеленского об уголовной ответственности за незаконное обогащение будет снова внесен на рассмотрение в Верховную Раду.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал ZIK, об этом 6 июня во время брифинга заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка.
«С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка, которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период»
Коломойского посадите
Правильно, что ВР провалила зеленых.
Депутатам Респект!
Эта рада уже приняла один такой закон - специально под отмену карманным конституционным судом. Плюс ко всему она специально саботирует и тормозит все законопроекты и кадровые решения нового президента. Остается немного подождать и голосовать за все законы уже своим большинством.
Это политически ответственно..??
Отвечай за свое....а потом требуй с других....
Пенициллин же рулит.
тогда может отпустят на мальдивы.
Майже у ВСІХ рильце в паху...ойц..в пушку!
🤣
Вот к примеру его об импичменте.... практически слово в слово с тем который сегодня приняла ВР....НО...есть ключевая разница....
В законопректе от чувака...вообще не было ни слова о сроках проведения той или иной процедуры..... а это значит что импичмент можно было обьявлять от начала и до китайской пасхи...
В то м законе который приняла сегодня ВР...закон о ВСК....все процедуры имеют определенное время...указанное в Законе... и процедуру импичмента можно осуществить в течении года....
Рябошапка врет нагло и беспардонно.
Ни МВФ ни ВБ ничего о внесенном законопроекте Зеленского не знают.
Не начинайте снова, опять, как с приглашением Трампа обосретесь.
Далеко
И как давно начал разрабатываться этот законопроект..?? Кем..??
их можно понять. завтра им жрать нечего будет.