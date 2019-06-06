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 Политика Украины
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Все про:Рябошапка Руслан (39) незаконное обогащение (49)

 Законопроект Зеленского об ответственности за незаконное обогащение повторно внесут в Раду, - Рябошапка

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского об уголовной ответственности за незаконное обогащение будет снова внесен на рассмотрение в Верховную Раду.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на телеканал ZIK, об этом 6 июня во время брифинга заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка.

"Парламент отверг законопроект президента Владимира Зеленского, который предусматривал возможность наказать тех, кто незаконно наживался, получал незаконные активы на протяжении последнего времени. Эта законодательная инициатива была единственной в парламенте, которая давала возможность наказать тех, кто незаконно зарабатывал в течение последних нескольких лет. Но сегодня парламент даже не проголосовал за включение этого проекта в повестку дня", – заявил он.

Рябошапка отметил, что законопроект разрабатывался в течение длительного периода времени с лучшими украинскими и иностранными экспертами.

"Эта редакция была одобрена специалистами Международного валютного фонда и Всемирного банка. Это означает, что то, что сделал сегодня парламент, является политически безответственным. Это своего рода месть не только президенту Зеленскому, но в первую очередь украинцам, которые требуют справедливого наказания для коррупционеров, а также пренебрежительный шаг в отношении тех международных институтов, которые помогают Украине в борьбе против коррупции", – подчеркнул он.

По словам Рябошапки, единственным мотивом для такого решения народных депутатов является их желание обезопасить себя в будущем от возможной гражданской конфискации.

"Законодательная инициатива о гражданской конфискации будет вновь внесена в парламент. Я не вижу необходимости говорить о том, что этот парламент рассмотрит эту законодательную инициативу, скорее всего, ее рассмотрит уже парламент следующего созыва", – добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского о незаконном обогащении

Источник: https://censor.net.ua/n3131046
 
   
 Топ комментарии
 
Ну что можно сказать? Кабмин и ВР в большей мере находятся под контролём бывшего президента Порошенко, что сегодня и подтвердило не внесение даного закона в порядок денний, + голосование за оставки министров.
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зеля спамит ВР - надеется что не примут импичмет)
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это называется спамить ??? и какая связь между незаконным обогащением и импичментом ..., если ты следишь за событиями , а не с методички пишешь , то за отмену этого закона отменить безвиз хотели европейцы
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если ти не с методички пишешь то должен знать что в ВР лежит уже штук шесть подобних законов. Еще один от зелених "юристов" просто оттягивает их рассмотрение.
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Тююю,а чего этого гада медведчука ,не отправили на зону а сделали его владельцем каналов и официальным переговорщиком , все вопросы за медведчука,бойко,шуфрича и прочих ,это ты к пэте и его холуям обращайся ..
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Э нет ,нардепами их теперь сделают люди ,те самые люди которых пэтя с бандой так красиво обнесли .. Законопроект Зеленского об ответственности за незаконное обогащение повторно внесут в Раду, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 5402
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Ну хорошо хоть медведчук,бойко,шуфрич тебя не обносил. Трудись.
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Почти 30 лет визг про одно и тоже. Уже не смешно, как заклинившая пластина, как попугаи..Каждая рада воры и на нары, в итоге следующая точно такая же..Рыла меняюца и больше ничего. Могу поспорить что сейчас будут тоочно так же. Ротация рыл у корыта. Скринь и проверяй. И бонусом вполне реально ещё будет прокацапское - прокремлёвское большинство, со всеми вытекающими для страны...
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Поживём-увидим,но визги ворья и дурака-парубия ,наталкивают на мысль,что этот вариант не проканает а прокремлёвских ,это пэтя привёл с гросей и сеней ,это они жульё и иуд не посадили ,это они не у себя а у простых людей последние копейки вытрусили из карманов ,это у них медведчук и мураев имеют три теле канала ,так шо ты эти сказки расскажешь своей бабушке ... Законопроект Зеленского об ответственности за незаконное обогащение повторно внесут в Раду, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 7993
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Ну что можно сказать? Кабмин и ВР в большей мере находятся под контролём бывшего президента Порошенко, что сегодня и подтвердило не внесение даного закона в порядок денний, + голосование за оставки министров.
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Типа, херня что у вас есть шляпа Выкиньте и купите у нас ушанку
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а порох - враг Украины .., теперь уже открытый враг
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а че только несколько?
Коломойского посадите
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нееее Каламойский он хороший олигарх, это все остальные олигархи плохие у зеленых.
Правильно, что ВР провалила зеленых.
Депутатам Респект!
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...он уже не олигарх, а "честный бизнесмен" и "патриот"....вот так...
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зеленый лохторат находится в стадии когнитивного диссонанса.
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Вот пусть зрада и принимает Закон - посадят всех, кто заслужил!
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Зачем?
Эта рада уже приняла один такой закон - специально под отмену карманным конституционным судом. Плюс ко всему она специально саботирует и тормозит все законопроекты и кадровые решения нового президента. Остается немного подождать и голосовать за все законы уже своим большинством.
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Йулин старый педофил😂
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которого ребёнка изнасиловал?
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Любил в Артеке зависать.
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Может, но ты же против Порошенко, а на Соболева нападаешь, нехорошо.
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У нас очень трудно разобраться. Про Артек, про педофилию. Х.зна й що.
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А какие кадровые решения они саборируют? Депутаты неоднократно заявляли что они готовы уволить Грицака, Полтора и т.д. только после того как Зе представит свои кандидатуры на эти должности. Зе так и не представил свои кандидатуры.
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серед законних видів збагачення мені особисто подобається ганяти гроші вкладників банку через офшори
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А то что месяц назад ты заявляешь что программа на первые 100 дней готова на 95 процентов..... и она до сих пор не опубликована это как называется..??
Это политически ответственно..??
Отвечай за свое....а потом требуй с других....
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а это нормально для заплесневелых.
Пенициллин же рулит.
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Пора Билецкому жечь файеры у зрады. Вкрай оборзели свиньи прикорытные.
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прикорытные то таке, так было всегда, твои свиньи уже в корыте сидят и не только жрут, но и серут туда
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За твоими - никакие не успеют. Аксиома.
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список друзей. и всех на нары.
тогда может отпустят на мальдивы.
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деПутани не приймуть!
Майже у ВСІХ рильце в паху...ойц..в пушку!
🤣
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Кучка никчемных депутатов диктуют всей стране свои права, надо выборов не ждать, а взять и разогнать это все бандитское кубло.
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Как показала практика...законопроекты от чувака с ксивой презЕдента полное фуфло...
Вот к примеру его об импичменте.... практически слово в слово с тем который сегодня приняла ВР....НО...есть ключевая разница....
В законопректе от чувака...вообще не было ни слова о сроках проведения той или иной процедуры..... а это значит что импичмент можно было обьявлять от начала и до китайской пасхи...
В то м законе который приняла сегодня ВР...закон о ВСК....все процедуры имеют определенное время...указанное в Законе... и процедуру импичмента можно осуществить в течении года....
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"Эта редакция была одобрена специалистами Международного валютного фонда и Всемирного банка. "

Рябошапка врет нагло и беспардонно.
Ни МВФ ни ВБ ничего о внесенном законопроекте Зеленского не знают.


Не начинайте снова, опять, как с приглашением Трампа обосретесь.
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Ав частном порядке специалисты оценить не могут?
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А это как ?? Типа им по электронке прислали...а они в ответ все зашибись...пойдет...?? Законопроект Зеленского об ответственности за незаконное обогащение повторно внесут в Раду, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9527
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Доказы есть?Тогда в студию! Нету? Ты галимая ссученая фуфлыжница..... Законопроект Зеленского об ответственности за незаконное обогащение повторно внесут в Раду, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3795
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А то ж кому? Ты за коррупционеров? Значит кадзапЪ!
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А смысл опять вносить, приберегите уже для новой Рады.
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Вже не варто новообраному Президенту України намагатись співпрацювати з органом , котрий сам себе дискредитував та пересидів в тепленьких кріслах зайвих два роки.. Нинішня рада - це вже минуле України.. Треба очікувати на новообрану Раду й Уряд - та налагоджувати співпрацю з ними..
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Та да с Медведчуком ВИлкулом наладят, благо ЗЕкоманда любит Рашку. А там и рихвирендум за дружбу и согласие с Рациюшкой который ты так хочешь. Я даже знаю как ты будешь голосовать ЗЕбот.
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Ну с таким ником ещё бы не топить за кловуна. Это ж ваше днепровское мифиозно бандитское кодло дорвалось до власти. Спасибо жители Днепра..и за Беню и за Юлю и за всех их прихвостней прокацапских. Привели мафию, а теперь ещё и топишь за своих бандюков по полной...
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Надо радоватся, что хоть кто то восстал против этой рыго бандитской власти.
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Ждать придется судя по всему полгода - за это время ВР по закону отправит Зелю .....
Далеко
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А рябая кепка готова показать эти заключения МВФ и ВБ...??? Или оно только в его влажных мечтах есть..??
И как давно начал разрабатываться этот законопроект..?? Кем..??
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Да да...он мог...диплом юриста ведь купил....значит мог...
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Судя по интенсивности засорения тобой ветки, чувствую Зе теряет проценты!
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Это не потеряные проценты,это то,что ты чувствуешь!
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У дуже поганого Порошенка в адміністрації було 13 осіб. У дуже хорошого вофки - 217!
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Наверное 217 чуваков с чувихами уже имеют обещанные зарплаты в 4000 баксов...можно за них порадоваться....
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Соевые, а шо это вы так пятую точку рвёте за корупционеров, незаконно обогатившихся за счёт нерода Украины?
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ылита диабетиков негодует.
их можно понять. завтра им жрать нечего будет.
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Попутался зебик, минстець же давно распустили, Петя в Ростов сбежал, порохоботы в тюрьмах забыл как визжал тут усерался???
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Раскажи нам сказочку как на место этих корупционеров придут честные и правильные, за народ преживающие. давай начинай, а шо было все 30 лет до этого я сделаю вид шо не помню. Давай запевай
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Сказочку тебе мама на ночь пускай расскажет. Ты хоть сам суть своей дефикации понял?
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поняли, поняли мойша шо ваша банда дорвалась до корыта, уже все всё поняли...
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И давно у медсестры галаперидол закончился?
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не, не согласен. Более того за них и буду голосовать хоть надорвись.
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не сомневайтесь. это дерьмо за это и будет голосовать.
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Огласите весь список борцов за свое незаконное обогащение и за народное законное обнищание...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗаконопроект Зеленского об ответственности за незаконное обогащение повторно внесут в Раду, - Рябошапка
 
 
 
 
 
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