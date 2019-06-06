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 Политика Украины
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Все про:торговля (822) Донбасс (18682) Мендель (5)

 Снять торговую блокаду оккупированного Донбасса можно только после отмены введения там рубля и так называемой "национализации", - Мендель

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель озвучила условия, на которых возможно возобновление торговли с временно оккупированными территориями Украины.

По ее словам, вопрос снятия блокады подняли российская сторона и главари террористов. Об этом Мендель написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с чем президент Леонид Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмене незаконных решений о псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возвращения в украинское правовое поле, в соответствии с минскими договоренностями", - подчеркнула пресс-секретарь президента.

Она добавила, что подобные договоренности должны происходить исключительно "в формате двустороннего движения".

"Соответствующие ограничения, шаг за шагом, могут быть сняты только - подчеркиваем - в ответ на постепенное возвращение в украинское правовое поле", - написала Мендель.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Нет никакой экономической блокады Донбасса, есть вопрос временного запрета перемещения грузов, - Кучма. ВИДЕО

По ее словам, для украинской делегации краеугольным камнем являются национальные интересы государства, его территориальная целостность и суверенитет.

"Хотим попутно напомнить тем, кто сегодня начал нагнетать панику разговорами о капитуляции, что две почти капитуляции Украины в Минске уже проходили - первая после Иловайске, вторая после Дебальцево. Президент Владимир Зеленский, как все представители Украины в ТКГ, наоборот, стремится получить в Минске победу для Украины", - подытожила Мендель.

Также на Цензор.НЕТ: Вопрос снятия экономической блокады с оккупированной территории поднимали представители террористов, - Сайдик

Напоминаем, 5 июня стало известно, что украинская делегация на заседании ТКГ в Минске предложила обсудить снятие экономической блокады с ОРДЛО.

Источник: https://censor.net.ua/n3131045
 
   
 Топ комментарии
 
Мандель и Чучма.....днище и позор Украины.
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Бггг) пошли зебобики отмазываться -ссуть
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А танька черноротая сказала, что можно!
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только мєндєль знаєт, когда снять блокаду.
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А товарищ Мендель сама хоть понимает о чем идёт речь?
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ей не надо, у не работа - работать ротом и выкладывать постики в пейсбуке.
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Обана..,шо Зе виявив що в Україні українців більше чим малоросів?!
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У відповідь не стріляють ті, кого поставили до стінки.
(C)
@viatrovych
🤔
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А вот это уже лучше, действуют хитро - сначала бросили косточку и ждут когда дамбасцы ее проглотят.
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Отрезать этот даунбасс по линии разграничения, как больно не было бы, иначе этот чирак не даст жить и развиваться, и ни в коем случае не отстраивать ватным холуям.
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это было бы неплохо, но Раша не даст это сделать - ей дамбац нужен как гиря на ноге Украины, чтобы не давать выбраться из болота.
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Вот же ж какое мстительное, брехливое и тупое это Зе! Не обосрать экс Президента не может. И шавок своих безграмотных натравливает. Зелеботы сейчас запоют песню, что Мандель, как и Кучма, сама эту ересь насочиняла. Победа, которую тут нам расписывают, только для них победа. На самом деле, это сдача и предательство. Пацаны рвутся зарабатывать деньги и больше их ничто не интересует.
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Вчера Кучма заявлял, что инициатива о снятии блокады была украинской, сегодня Узеленские говорят обратное. В итоге с Кучмаря зебила сделали (дедушка старый - ему всё равно) Снять торговую блокаду оккупированного Донбасса можно только после отмены введения там рубля и так называемой "национализации", - Мендель - Цензор.НЕТ 3273
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Мендель напоминает Сару Сандерс (пресс секретарь Трампа)....... там тоже такие ситуации бывают, когда Трамп что-то скажет «не подумав», а потом выходит Сара и пытается сгладить косяк.........
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Кучма -основатель мафиози в Украине.Однако, тут он мудро поступает.Позорные Минск 1 и Минск 2 на совести патологического пораженца,алчного слуги кремлёвского карлика прокажённого.Дипломатия -это не для Билецкого и Пораженко!А Тут раскладывают дипломатический пасьянс.Пусть пока помолчат пушки.Если удастся установить перемирие.Умный в гору не пойдёт,умный гору обойдёт..
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О снятии "блокады" с Лугандона: исходить нужно из того, что НИКАКОЙ БЛОКАДЫ НЕ СУЩЕСТВУЕТ - она есть только в законе (на который все ложили) и буйной фантазии порохоботов! По факту все эти годы торговля (по схемам Парашена) шла и идет полным ходом! Так что думай... те!Снять торговую блокаду оккупированного Донбасса можно только после отмены введения там рубля и так называемой "национализации", - Мендель - Цензор.НЕТ 5659
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Не думаю что им вообще нужна отмена блокады. А на таких условиях - однозначно нет.
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Ну і як їх потім допитувати, вони ж не пам'ятають що вчора казали.
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Если имеются разработанные планы из многих пунктов то одним из них может быть втягивание Донбасса в орбиту Украины иначе про него нужно забыть-время против нас.Пока еще там живы те кто помнит Украину как Родину.А воевать до последнего патриота Украины !!!???могут хотеть либо прокацапье либо всякая шваль которая никогда на войне не будет
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а кто говорит про "воевать до последнего патриота"? Только ты.
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Зато порохня и ежи с ними смешали зелю в грязь.Зеля не самоубийца и понимает ,что чуть что ему предъявят.Победить парашу при такой "поддержке"запада не реально.Гибель пацанов каждый день тоже не вариант.Как альтернатива отказаться от срыма и даунбасса в обмен на членство в НАТО и ЕС.
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"Зеля понимает" - это нонсенс.
"Отказаться от Донбасса" не получится - Раше он не нужен, она хочет чтобы дамбац был у Украины как киря на ноге.
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А мне нравится, что тайно "по - новому" уже нельзя. И все непродуманные решения можно и нужно отменять. И что нужно перед обществом оправдываться и все разжевывать - мне тоже нравится. Раньше такого не было. Как-то так.
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тебе нужен результат или посты в фейсбуке?
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+100%
****** все свои дела делал втихаря, никому, ничего, непоясняя.
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цікаве фото. Мендель сильно боїться бути критикованою (очі наче совенята), а Кучма "болт поклав" на думку всіх. Коротше прес-конференція у стилі екшин.
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Тобто, після повернення підприємств пінчука та фірташа.
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ах ты курва..Дебальцево говоришь??Иловайск???а где ты,*****,была со своим Кловуном тогда??может санитаркой служила,а Зе фронт держал??курва палестинская..!!!
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Тут только три варианта:
1. Зеля меняет свое мнение и убеждения на ходу, под давлением.
2. Они просто нагло врут.
3. У Зели и его представителем Кучмой в первый же день расхождения по ключивым вопросам.
.
В любом из этих вариантов, Зеля показал себя, как политиком и руководителем страны - ПОЛНЫМ ДНОМ!!!
Которому нельзя доверить руководить даже бригадой ассинизаторов.
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Как я понял, зебилы требуют вернуть имущество олигархам
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Там більшість майна була у державній власності.Цю Мендель певно прямо звідти в АП і прислали.В "днр" залюбки відмінять націоналізацію а українські платники податків будуть платити платити платити на відбудову зруйнованої бандитами інфраструктури ,шахт та заводів, та й рублів не треба їм буде, вони і гривнями приймуть тільки давай при цьому всьому ці території так і залишаться під контролем росії яка хоче зняти з себе матеріальний тягар.
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сегодня, в самом центре Украины, был проведен шабаш нижеспинного блока.реваншисты и манкурты,к оллаборционисты и явные враги, аферисты и воры гос. масштабов.двуглавые голуби мира наперебой выпячивали своему латентному электорату приверженность циничным идеалам совка и готовность снова обьединиться в нерушимый с главным склепом на красной и новым вечно живым. ладно бы все дерьмо просто собралось повонять о о себе, как самой справедливой партии-защитнице интересов простого народа, но там же неслись ,хоть и поверхностно, идеи не просто крупско- русско-путинского мира.а все рюкзаки, прокуратурные и сбушные крокадилы наверное охраняют суверенитет страны возле кулявлобовой рабицевой стены?!
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Сьогодні четвер, Рибний День.Вони що вже риби наїлись і порозумнішали? Снять торговую блокаду оккупированного Донбасса можно только после отмены введения там рубля и так называемой "национализации", - Мендель - Цензор.НЕТ 5936
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Что значит после отмены там рублёвой зоны? Они типо там в Дырляндии должны указ какой-то издать? За кого они народ держат?
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ТО ЕСТЬ - НИКОГДА.
КОМАНДА ЗЕЛЕНСКОГО ТУПО ТРОЛИТ ВАТУ луган донскую. А прахоботы ОТ СКУДОУМИЯ И ПРИ ОТСУТСТВИ КОМАНДЫ ТАК НИЧЕГО И НЕПОНЯЛИ. 😂😅😂
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Згоден зняти економічну блокаду з Донбасу, однак після того, як шахтарі піднімуть повстання за відновлення територіальної цілісності України.
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Общество подняло крик - власть отступила назад, начала объясняться.
Всё-таки мы не россия . . .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСнять торговую блокаду оккупированного Донбасса можно только после отмены введения там рубля и так называемой "национализации", - Мендель
 
 
 
 
 
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