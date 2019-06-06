 Снять торговую блокаду оккупированного Донбасса можно только после отмены введения там рубля и так называемой "национализации", - Мендель

По ее словам, вопрос снятия блокады подняли российская сторона и главари террористов. Об этом Мендель написала в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В связи с чем президент Леонид Кучма отметил, что если такое желание действительно есть, то при решении вопроса отмены рублевой зоны, отмене незаконных решений о псевдонационализации, мы готовы восстанавливать вопросы экономической реинтеграции на условиях возвращения в украинское правовое поле, в соответствии с минскими договоренностями", - подчеркнула пресс-секретарь президента.

Она добавила, что подобные договоренности должны происходить исключительно "в формате двустороннего движения".

"Соответствующие ограничения, шаг за шагом, могут быть сняты только - подчеркиваем - в ответ на постепенное возвращение в украинское правовое поле", - написала Мендель.

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По ее словам, для украинской делегации краеугольным камнем являются национальные интересы государства, его территориальная целостность и суверенитет.

"Хотим попутно напомнить тем, кто сегодня начал нагнетать панику разговорами о капитуляции, что две почти капитуляции Украины в Минске уже проходили - первая после Иловайске, вторая после Дебальцево. Президент Владимир Зеленский, как все представители Украины в ТКГ, наоборот, стремится получить в Минске победу для Украины", - подытожила Мендель.

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Напоминаем, 5 июня стало известно, что украинская делегация на заседании ТКГ в Минске предложила обсудить снятие экономической блокады с ОРДЛО.