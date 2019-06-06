Об этом 6 июня в Киеве заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, пердеает Цензор.НЕТ, со ссылкой "Интерфакс-Украина".
"Вчера, отвечая на вопрос журналистов о снятии так называемой блокады, я затронул только один аспект очень комплексного и сложного вопроса о снятии торговых ограничений и восстановлении экономических связей Украины с временно не подконтрольными ей ОРДО и ОРЛО. На самом деле во время дискуссии в ТКГ вопрос о снятии исключительно самой блокады был поднят представителями ОРДО и ОРЛО, и поддержан в общей форме российской стороной", – сказал Сайдик.
Представитель ОБСЕ отметил, что второй президент Украины Кучма в своих репликах говорил обо всем комплексе взаимных шагов, связанных с экономическими отношениями с Донбассом.
"Он особо подчеркнул, что эта работа должна быть взаимна. Он, в частности, говорил об отмене так называемого внешнего управления предприятиями, а также о ряде других мер. Все они, разумеется, должны реализовываться в правовом поле Украины", – подчеркнул Сайдик.
По его словам, причиной произошедшего недопонимания является то, что в понимании представителей ОБСЕ термин "блокада" воспринимается как "широкий комплекс вышеупомянутых мер, предпринятых всеми сторонами конфликта".
Дипломат добавил, что все ограничительные меры начиная с марта 2017 года внесли свой негативный вклад в увеличение разрыва между сторонами конфликта.
5 июня Сайдик сказал, что Кучма внес предложение о снятии экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а представители ОРДЛО поддержали его.
Вопрос снятия экономической блокады с оккупированной территории поднимали представители террористов, - Сайдик
Вопрос о снятии экономической блокады с не подконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой и Луганской областей на заседании трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске был поднят не главой украинской делегации Леонидом Кучмой, а представителями ОРДЛО.
Об этом 6 июня в Киеве заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, пердеает Цензор.НЕТ, со ссылкой "Интерфакс-Украина".
Источник: https://censor.net.ua/n3130822
Росії потрібно одне,щоб України не було. Зеленський, набравши 3/4 голосів українців кацапам не потрібен. Краще барига Петро, якого куплять за мільярд з потрохами. Тому чекаю велику заподлянку від москви.Найвірогідніше, з найближчими переговорами. Пообіцяють і наїбуть.Як завжди.
Сначала пи...ли про референдум о переговорах с рашей. Потом открестились,сказавши, что он не будет иметь юр. последствий. Потом рыжый предложил снять блокаду и перестать стрелять. Оказалось, что прекратить стрелять по населенным пунктам (наши по населенке, насколько я знаю, и так не стреляли), а вопрос о снятии блокады, оказывается, поднимали сепары, а не рыжее чмо. по команде зебуина. Такое впечатление,что просто экспериментируют, изучая реакцию.
...
Аж сльози течуть.
Представники ТЕРОРИСТІВ (!!!) вже ПІДНІМАЮТЬ ПИТАННЯ
Карле, ти чуєш?! Представники терористів, Карле!!!
как будто уже фсе! белый флаг наши выбросили.. (тьху-тьху)
лично я за тотальную блокаду, прекратить платить пенсии и пособия, проживающим на оккупированных территориях, резко сократить пропускную способность и за резкую активизацию наших ДРГ и далбнобойной арты
И начала в срочном порядке открещиваться.
как и у пустой партии пороха в свое время был нарисованный рейтинг- так и пустой партии зели нарисованный рейтинг
дежавюжечка
а не когда за год подсовывают рейтинги
плюс так же часть хомячков всегда хавает
почитай что такое политические технологии
очень удивишся...
читал "голый король"?
Так розумію, що він все схвалює, бо мовчання - знак згоди. На його зе-сторшнці в фб - тільки привітання журналістам ... Окремі притомні, що заходять, питають думку "гаранта" ...
І смішно, що певні зе-ніки тепер "обурюються" ...
на самом деле ответ простой: для соевой ботвы главное не что сказано, а кем сказано
Именно Кучма возглавлял переговоры с украинской стороны.
И именно Кучма озвучил позицию Украины и презедента Зеленского.
Тут "недопониманий" быть не может.
А что там "недопоняло" ОБСЕ - исключительно ее половые проблемы.
Или вы хотите убедить нас, что это Кучма "недопонял", что Кучма говорил?
А от якщо фрік-мену вдасться отримати більшість у ВР- тоді і настане зоряний час кацапів. Може ще і героя росісі Зєлі дадуть, як Рамзану.