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 Политика Украины
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Все про:Грузия (3538) дети (3571) самолет (2222) Кулеба Николай (26)

 10 детей из семьи Сусляк вернутся из Грузии в Украину на президентском самолете, - АП

Десять детей семьи Сусляк, которые после ареста их матери Юлии находились в приемных семьях в Грузии, сегодня ночью вернутся в Украину. За ними отправился президентский самолет.

Об этом сообщил уполномоченный главы государства по правам ребенка Николай Кулеба после встречи с заместителями Генерального прокурора Грузии, министром внутренних дел и представителями правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение АП.

"Мы хотим поблагодарить грузинскую сторону за быстрое реагирование и решение всех вопросов, связанных с возвращением украинских детей на родину. Нам была предоставлена ​​полная возможность общения с детьми", - отметил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мать задержанной в Грузии по подозрению в торговле детьми украинки оформляет опеку над 10 внуками, - Денисова

Напомним, Юлию и Юрия Сусляк подозревают в торговле детьми. Женщину задержали в Грузии, когда она с десятью детьми, семь из которых родились в течение одного года от суррогатных матерей, хотела уехать в оккупированную Россией Абхазию.

5 июня Президент Украины Владимир Зеленский отправил уполномоченного по правам ребенка Кулебу в Грузию, чтобы решить вопрос возвращения детей в Украину.

Читайте: Грузия дала согласие на передачу 10 детей задержанной украинки

Источник: https://censor.net.ua/n3131039
 
 
 Топ комментарии
 
Узеленский еще и на этом будет пиариться, что отправил президентский борт...
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При чем здесь "порохоботы"?
Это их дети?
Просто пиар на детском горе - не самая красивая фишка...тем более для преза
Лучше бы за раненными в эти последние 3-4 дня свой самолет отсылал
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А оправить детей из Грузии рейсовым самолетом....что помешало..??
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Узеленский еще и на этом будет пиариться, что отправил президентский борт...
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А что должен был делать? Дети маленькие четверым 2 года, троим 1 год. Как ты их еще повезешь по морю и на авто? И кто это поедет на такое. Уже ладно самолет в Грузию слетает не так и далеко.
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10 детей из семьи Сусляк вернутся из Грузии в Украину на президентском самолете, - АП - Цензор.НЕТ 1158 Дивно, що в цій новині не засвітився Сракошвілі
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будет,,, Он уже пиарится? Чего бежать впереди паровоза, пэдроты? Это вам не лолка - пиарщица.
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Там несколько от суррогатных мам, все - до годика
(((
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При чем здесь "порохоботы"?
Это их дети?
Просто пиар на детском горе - не самая красивая фишка...тем более для преза
Лучше бы за раненными в эти последние 3-4 дня свой самолет отсылал
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Для перевозки раненных президентский борт подходит гораздо хуже, чем санитарные самолеты, которые раненных и перевозили все эти дни.
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А оправить детей из Грузии рейсовым самолетом....что помешало..??
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А тебе разницы нет..?? Ну хотя б в стоимости сего мероприятия....которое будет оплачено из бюджета Украины....
Или чувак с ксивой презЕдента оплатит полет самолета в две стороны из своих офшоров..??
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Если бы что то взорвалось, то для тебя была бы радость.
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Что привело твой воспаленный мозг к столь бредовому выводу..??
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Понятно....высшая степень зебелизма....сочувствую...но помочь ничем не могу....я не доктор...
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Разница в том, что 10 билетов в одну сторону это всего 1.300 - 1.500 $. А сгонять отдельный борт - 15.000 $
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Потому что 10 билетов в одну сторону это всего 1.500 $. А сгонять отдельный борт - 15.000 $.
При том, что только у МАУ есть два ежедневных рейса Тбилиси-Киев.. а еще есть Скай Ап, Грузинские авиалинии и прочие Янейры
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Это чистый пиар...причем за бюджетные деньги....
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При чем здесь пиар. Их что лучше было всунуть в телегу и поручить конюху довезти до киева?
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10 детей из семьи Сусляк вернутся из Грузии в Украину на президентском самолете, - АП - Цензор.НЕТ 3322 Судячи по питанню, ""привет" - це стан твоєї голови.
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Молодец Зеленский, это положительно его характеризует.
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угу...борт за счет налогоплательщиков положительно характеризует миллионера с оффшорами и бизнесом с *********** 10 дітей із сім'ї Сусляків повернуться з Грузії в Україну на президентському літаку, - АП - Цензор.НЕТ 8816 Вы целуете лысого и смотрите в квадрат 73 10 дітей із сім'ї Сусляків повернуться з Грузії в Україну на президентському літаку, - АП - Цензор.НЕТ 4867
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Servent ты дыбил!!! чтобы отправить 10 детей надо как минимум еще 10 спровождающих потом пройти таможню, потом сидеть в зале ожидания еще еда и еще врач.
а потом всю эту толпу отправить назад и ели в ютот день не уластся то заказать на всех гостинницы и трансфер. Ты вообще куда нибудь бальше Кобыляк ездил?
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Це епічна подія, мабуть повернуть на Ізраель, оздоровити генофонд.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины10 детей из семьи Сусляк вернутся из Грузии в Украину на президентском самолете, - АП
 
 
 
 
 
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