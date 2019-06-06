 10 детей из семьи Сусляк вернутся из Грузии в Украину на президентском самолете, - АП

Об этом сообщил уполномоченный главы государства по правам ребенка Николай Кулеба после встречи с заместителями Генерального прокурора Грузии, министром внутренних дел и представителями правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение АП.
"Мы хотим поблагодарить грузинскую сторону за быстрое реагирование и решение всех вопросов, связанных с возвращением украинских детей на родину. Нам была предоставлена полная возможность общения с детьми", - отметил Кулеба.
Напомним, Юлию и Юрия Сусляк подозревают в торговле детьми. Женщину задержали в Грузии, когда она с десятью детьми, семь из которых родились в течение одного года от суррогатных матерей, хотела уехать в оккупированную Россией Абхазию.
5 июня Президент Украины Владимир Зеленский отправил уполномоченного по правам ребенка Кулебу в Грузию, чтобы решить вопрос возвращения детей в Украину.
(((
Это их дети?
Просто пиар на детском горе - не самая красивая фишка...тем более для преза
Лучше бы за раненными в эти последние 3-4 дня свой самолет отсылал
Или чувак с ксивой презЕдента оплатит полет самолета в две стороны из своих офшоров..??
При том, что только у МАУ есть два ежедневных рейса Тбилиси-Киев.. а еще есть Скай Ап, Грузинские авиалинии и прочие Янейры
а потом всю эту толпу отправить назад и ели в ютот день не уластся то заказать на всех гостинницы и трансфер. Ты вообще куда нибудь бальше Кобыляк ездил?