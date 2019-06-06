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Все про:взятка (4567) СБУ (13497)

 Один из руководителей районного отделения полиции на Львовщине задержан на взятке 65 тысяч, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке одного из руководителей Сколевского отделения полиции Стрыйского отдела Главного управления Нацполиции во Львовской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении СБУ,

В информации отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что майор полиции требовал от местного жителя шестьдесят пять тысяч гривен. За указанную сумму чиновник обещал не привлекать мужчину к ответственности по сфальсифицированным материалам о якобы совершении дорожно-транспортного происшествия.

В случае неуплаты денег полицейский угрожал гражданину уголовным преследованием. Правоохранители задержали полицейского во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Также проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других должностных лиц полиции. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с ГБР под процессуальным руководством прокуратуры".

Также смотрите: Следователь полиции задержан на Донетчине на взятке 2 тыс. долл. за закрытие дела о ДТП, - СБУ. ФОТОрепортаж

Один из руководителей районного отделения полиции на Львовщине задержан на взятке 65 тысяч, - СБУ 01
Один из руководителей районного отделения полиции на Львовщине задержан на взятке 65 тысяч, - СБУ 02
Один из руководителей районного отделения полиции на Львовщине задержан на взятке 65 тысяч, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3131033
 
   
 Топ комментарии
 
Я бы Уважал СБУ если услышал новость что они освободили Донецк. А так ета по сути местная мусарская служба.
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В СБУ их всех знают поименно - не поделился вот и задержали))
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СБУ там где много БАБЛА. (я ваще не понимаю??? на Х....я они нужны?)
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P.S.: вчасно поправили, бо аж сльози течуть Один из руководителей районного отделения полиции на Львовщине задержан на взятке 65 тысяч, - СБУ - Цензор.НЕТ 7494
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От мусорня,то людей убивают,то взятки берут,то дела фальсифицируют ,пора Авакову иди гулять по Италии ! Один из руководителей районного отделения полиции на Львовщине задержан на взятке 65 тысяч, - СБУ - Цензор.НЕТ 748
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Ампутація рук корупціонерам та ворам тільки це спасе Україну! Відрубать руки і нехай ходить махає обрубками, як приклад для інших!
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Осторожно с Эмоциями. Их охраняет СБУ. Один из руководителей районного отделения полиции на Львовщине задержан на взятке 65 тысяч, - СБУ - Цензор.НЕТ 5986
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В СБУ их всех знают поименно - не поделился вот и задержали))
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СБУ там где много БАБЛА. (я ваще не понимаю??? на Х....я они нужны?)
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Я бы Уважал СБУ если услышал новость что они освободили Донецк. А так ета по сути местная мусарская служба.
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Прикинь, и конопля тоже...это знак порохоботам!
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Мало взял. Было бы больше , смог бы поделится. Один из руководителей районного отделения полиции на Львовщине задержан на взятке 65 тысяч, - СБУ - Цензор.НЕТ 7312
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----львов -эвропа-патриоты - херня все... одно и то же..
.шо гепа в харькове шо кличко в киеве шо садовый во львове...

только вышиванок больше на 1 кв метр львова.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин из руководителей районного отделения полиции на Львовщине задержан на взятке 65 тысяч, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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