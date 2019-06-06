 Один из руководителей районного отделения полиции на Львовщине задержан на взятке 65 тысяч, - СБУ. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении СБУ,
В информации отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что майор полиции требовал от местного жителя шестьдесят пять тысяч гривен. За указанную сумму чиновник обещал не привлекать мужчину к ответственности по сфальсифицированным материалам о якобы совершении дорожно-транспортного происшествия.
В случае неуплаты денег полицейский угрожал гражданину уголовным преследованием. Правоохранители задержали полицейского во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Решается вопрос о сообщение злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Также проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других должностных лиц полиции. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с ГБР под процессуальным руководством прокуратуры".
Путин виноват .
.шо гепа в харькове шо кличко в киеве шо садовый во львове...
только вышиванок больше на 1 кв метр львова.