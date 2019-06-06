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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
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 Объединения демократических сил не будет из-за нарциссизма и жадности украинских демократов, - Гацько

Объединение демократических сил на досрочных выборах в Верховную Раду не будет.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил лидер партии "Демократический альянс" Василий Гацько, информирует Цензор.НЕТ.

"Смесь нарциссизма, глупости и жадности украинских демократов приведут к тому, что все будут идти отдельно. И вполне вероятно, что в парламент не попадет никто, или же окажутся там единицы. 

Не сработала как мотивационная и идея сбалансировать неопределенность Зеленского проукраинской, демократической и неолигархического определенностью в парламенте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ДемАльянс" на президентских выборах поддерживает Садового, - решение съезда

Объединение нет. Из-за отсутствия нескольких миллионов долларов, необходимых для серьезной избирательной кампании ДемАльянс не будет участвовать в выборах самостоятельно. Партия вынуждена пропустить досрочные выборы", - написал Гацько.

Лидер ДемАльянса также заявил, что сложит свои полномочия на съезде партии и прекращает политическую деятельность.

Также читайте: В Украине на выборах должен победить ни олигархат, ни Россия, а средний класс, - Гацько

Объединения демократических сил не будет из-за нарциссизма и жадности украинских демократов, - Гацько 01

Источник: https://censor.net.ua/n3131032
 
   
 Топ комментарии
 
Закликаю голосувати за націоналістів-єдиний шанс вберегти країну
Націналістів закликаю обєднатись...
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Да просто все - юля с беней с начала 90-х . Вначале дерибанили днепрожидовск, потом всю страну.
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Для мене не минулих виборах найгіршим результатом були б каденції петі, вілкула або бойко.. На майбутніх дочасних парламентських - ті ж самі переконання.. Переживемо все - окрім петі, бойко (медведчук) і вілкула..
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Еще нет, Оппоблок как раз развалился и имеет 2% рейтинга.
Объединение там на базе партии Мертведчука-Рабиновича..."ЗА жиддя"
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Націоналісти йдуть трьома партіями. Не пройде жодна.
Демократи, мається на увазі проукраїнське крило, йдуть вроздріб..
Хочеться і за Голос проголосувати і за націоналістів.. І в той же час думаєш, щоб і голос твій не пропав..
Складний вибір.
Ригі отримають більшість - і кренеси добкіни і ті, яких протягне Зе.
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В цьому й був сенс розпуску парламенту. Протягнути медведчуків у ВР.
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Какой в баню "голос"?!!
Послушайте старого, мудрого человека:
Никогда, никогда не голосуйте за партию, которая создана после последних выборов.
Как бы она вам ни нравилась!
Только партия, которая уже пережила хоть одни выборы и не развалилась, заслуживает внимания избирателя, который дорожит своим голосом.
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Але хочеться провести в парламент нових людей
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Хочется и на принцесе жениться. Но, что то не получается.
Если партия не может пережить пять лет вне парламента, то в парламенте ее сьедят за пару месяцев и не подавяться.
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Надо голосовать за НАЦИОНАЛИСТОВ!
Но, в Украине такой ... "один-нарот", что или ненавидит националистов или БОИТСЯ их.

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Приберіть кошерних з партій,одразу домовитесь,жид та москаль наш одвічний ворог,геть жидів та москалів від влади в Україні!!!
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Что Вася наконец дошло..И ждет пролет и Демальянс и ГП и Хвилю и другие лидерские партейки. А драть Вас всех будут рыги...
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Ці борцуни з шокаладним рєжімом ніяк не вкурять що їх просто використали.
Всі ці гацьки-білецькі-поросюки.
І тепер ні вони ні їх "послуги" нікому не потрібні.
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А в чому полягала демократичність свинопорошенків?Позакривати лікарні, забрати у вчителів доплати, підвищити пенсійний стаж-це демократичність була майданутих?Геть вишиванщики на смітник історії!
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Не мечите бисер перед свиньями, я вас умоляю...
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Бабки и малая часть населения ввиде лжепатриотов проголосуют за гречку,бпп и за мертветчука,а остальные не придут либо поставят галочки за разрозненых демократов,как было не раз
Вот такая расстановка сил
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Даже ЕС спёр у ЕС. Барыга есть барыга.
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Не вигадка, не байка, не химера,
Живе на світі жаба-ненажера,
І кажуть люди про таку потвору,
Що всіх вона хапає без розбору.
Буває жаба чорна і зелена,
Буває біла, наче наречена,
Така гидка натура в жаби тої,
Вона не любить радості чужої.

Ой, жабо, жабо,
У тебе клешні, як у краба,
У тебе зуби, наче вила,
Скількох ти, жабо, задавила?
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Демокравтов патриотов не много - Вакарчук и Порошенко, остальные от лукавого.
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Демократы, при ***** и попутчиках, считай - при свиньях, перестали существовать, как понятие. Украли и присвоили - свиньи, испаскудив всё, к чему прикасались. Прав Вася. Занавес.
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Рыги разбежались из БПП и НФ под ОП и Медведчука,Лезут как тараканы в Зе.Патриоты объединяются в свой блок националистов.Гепа с трухой ,как полезные тварины, откусят лохтората у ОП.Батькивщина - при своих.По факту бенефициарами будут ЗЕ,ОП и Батькивщина.Остальные пойдут лесом.Мажоритарку Зе выиграет не глядя.СБУ поможет.Аваков под вопросом.Рояль в кустах держит козыри в рукавах.Пораженке -пора в запой!!!
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Та яке там об'єднання! Мало того, що це в Україні така нацдемократична традиція, то ще й неясно, про об'єднання яких саме сил йдеться, адже ніхто толком не знає, що таке демократія і трактує це поняття, як йому заманеться. Той же Гацькальянс, наприклад.
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А у нас что, есть не демократы? У нас все демократы, во всяком случае, на словах. Объединения демократических сил не будет из-за нарциссизма и жадности украинских демократов, - Гацько - Цензор.НЕТ 6698
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбъединения демократических сил не будет из-за нарциссизма и жадности украинских демократов, - Гацько
 
 
 
 
 
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