 Объединения демократических сил не будет из-за нарциссизма и жадности украинских демократов, - Гацько

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил лидер партии "Демократический альянс" Василий Гацько, информирует Цензор.НЕТ.
"Смесь нарциссизма, глупости и жадности украинских демократов приведут к тому, что все будут идти отдельно. И вполне вероятно, что в парламент не попадет никто, или же окажутся там единицы.
Не сработала как мотивационная и идея сбалансировать неопределенность Зеленского проукраинской, демократической и неолигархического определенностью в парламенте.
Объединение нет. Из-за отсутствия нескольких миллионов долларов, необходимых для серьезной избирательной кампании ДемАльянс не будет участвовать в выборах самостоятельно. Партия вынуждена пропустить досрочные выборы", - написал Гацько.
Лидер ДемАльянса также заявил, что сложит свои полномочия на съезде партии и прекращает политическую деятельность.
Объединение там на базе партии Мертведчука-Рабиновича..."ЗА жиддя"
Демократи, мається на увазі проукраїнське крило, йдуть вроздріб..
Хочеться і за Голос проголосувати і за націоналістів.. І в той же час думаєш, щоб і голос твій не пропав..
Складний вибір.
Ригі отримають більшість - і кренеси добкіни і ті, яких протягне Зе.
Послушайте старого, мудрого человека:
Никогда, никогда не голосуйте за партию, которая создана после последних выборов.
Как бы она вам ни нравилась!
Только партия, которая уже пережила хоть одни выборы и не развалилась, заслуживает внимания избирателя, который дорожит своим голосом.
Если партия не может пережить пять лет вне парламента, то в парламенте ее сьедят за пару месяцев и не подавяться.
Но, в Украине такой ... "один-нарот", что или ненавидит националистов или БОИТСЯ их.
Всі ці гацьки-білецькі-поросюки.
І тепер ні вони ні їх "послуги" нікому не потрібні.
Вот такая расстановка сил
Живе на світі жаба-ненажера,
І кажуть люди про таку потвору,
Що всіх вона хапає без розбору.
Буває жаба чорна і зелена,
Буває біла, наче наречена,
Така гидка натура в жаби тої,
Вона не любить радості чужої.
Ой, жабо, жабо,
У тебе клешні, як у краба,
У тебе зуби, наче вила,
Скількох ти, жабо, задавила?