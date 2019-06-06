 С начала суток зафиксировано 5 вражеских обстрелов, потерь нет, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил, из них:

вблизи села Павлополь, с направления от н.п. Украинское - из вооружения боевых машин пехоты;

дважды в районе села Водяное, с направления н.п. Уживка - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи города Марьинка, из района н.п.Трудовской - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического групнпировки "Север" противник из автоматических станковых гранатометов один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Майорск. Огонь враг вел с направления населенного пункта Шахта 6-7.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований РФ наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

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За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил, при этом трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Факты нарушений режима тишины зафиксированы вблизи населенных пунктов Авдеевуа, Опытное, Новоселовка Вторая, Талаковка, Пески, Водяное, Чермалык, Павлополь, Крымск, Новолуганское, Золотое-4 и Станица Луганская.

4 июня представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил раскрыли 34 уголовных преступления, одно из которых связано с незаконным обращением с оружием и боеприпасами. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований РФ задержаны и переданы в правоохранительные органы 5 человек.

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Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали более 20 тыс. человек и около 2,5 тысяч транспортных средств. Такое же количество лиц и транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. Пограничными нарядами совместно с представителями Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил обнаружено по признакам контрабанды и изъято материальных ценностей на общую сумму более 13 тыс. гривен.

Группами гражданско-военного сотрудничества Объединенных сил предоставлена очередная помощь продуктами питания и предметами первого потребления малообеспеченным и многодетным семьям в населенных пунктах Травневе и Гладосово.

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