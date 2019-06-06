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 С начала суток зафиксировано 5 вражеских обстрелов, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток враг 5 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил, из них:

  • вблизи села Павлополь, с направления от н.п. Украинское - из вооружения боевых машин пехоты;
  • дважды в районе села Водяное, с направления н.п. Уживка - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • вблизи города Марьинка, из района н.п.Трудовской - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического групнпировки "Север" противник из автоматических станковых гранатометов один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Майорск. Огонь враг вел с направления населенного пункта Шахта 6-7.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований РФ наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин Владислав Бережной погиб от пули снайпера террористов 5 июня. ФОТО

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ 16 раз обстреляли позиции Объединенных сил, при этом трижды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

Факты нарушений режима тишины зафиксированы вблизи населенных пунктов Авдеевуа, Опытное, Новоселовка Вторая, Талаковка, Пески, Водяное, Чермалык, Павлополь, Крымск, Новолуганское, Золотое-4 и Станица Луганская.

4 июня представители Национальной полиции Украины и Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил раскрыли 34 уголовных преступления, одно из которых связано с незаконным обращением с оружием и боеприпасами. По подозрению в участии в составе вооруженных формирований РФ задержаны и переданы в правоохранительные органы 5 человек.

Также читайте: Украинский воин, старший солдат 17-й ОТБ Александр Лин погиб на Донбассе 4 июня

Вчера через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали более 20 тыс. человек и около 2,5 тысяч транспортных средств. Такое же количество лиц и транспортных средств пересекли линию соприкосновения в обратном направлении. Пограничными нарядами совместно с представителями Государственной фискальной службы Украины из состава Объединенных сил обнаружено по признакам контрабанды и изъято материальных ценностей на общую сумму более 13 тыс. гривен.

Группами гражданско-военного сотрудничества Объединенных сил предоставлена очередная помощь продуктами питания и предметами первого потребления малообеспеченным и многодетным семьям в населенных пунктах Травневе и Гладосово.

Смотрите также: Оккупанты обстреляли мечеть в Донецке и обвинили в этом подразделения Объединенных сил, - украинская сторона СЦКК. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/n3131029
 
 
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Кучма уже на передовой ? Калаш 79-ого года уже выдали С начала суток зафиксировано 5 вражеских обстрелов, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9295
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потерь нет!
дали адекватный ответ!!!
спасибо, что живые!
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Кучма уже на передовой ? Калаш 79-ого года уже выдали
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При чем тут кучма? Он просто озвучил позицию зеленского.
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потерь нет!
дали адекватный ответ!!!
спасибо, что живые!
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Потрібно застосовувати метод закриття КВПП на лінії розмежування.. Потрібно розпочинати блокування постачання в ордло енергоресурсів і води- і почати це треба саме з лоханська..Політика "безальтернативного миролюбства " щодо ордло - збанкрутувала, потрібно шукати інші шляхи впливу до сепаратистських регіонів, котрі завжди ********* міцну руку та нагайку на своїй спині..
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" потрібно шукати інші шляхи впливу до сепаратистських регіонів, котрі завжди ********* міцну руку та нагайку на своїй спині.. "

Льончик , лугандония утрачена , и крым тоже . Они не вернутся в состав Украины .
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Втрат немає, бо були застосовані адекватні відповіді, які чучма на пару із ЗЕ пропонують заборонити.
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Кучма, пошли дочку и внуков своих в окопы, под обстрел. Не недельку. Они потом с тобой, старой гнидой, поделится впечатлениями.
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Хм...судячи по тому що терористів *модери цензора*не вважають гнидами скоро в кінці новини про *відсутність втрат* збоку ЗСУ буде *пічальний смайл*(
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вангую - всі обстріли відбулися з населених пунктів.
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з дитячих садочків, шкіл та лікарень
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Уже на других ветках написали про как минимум двоих ихтамнетов задвухсоченных вчера где то на Луганщине.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток зафиксировано 5 вражеских обстрелов, потерь нет, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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