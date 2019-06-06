 Руководитель землеустроительного предприятия задержан в Запорожье при получении 1 млн взятки. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-цетре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что директор одной из консалтинговых компаний города требовал более миллиона гривен от частного предпринимателя.

За указанную сумму злоумышленник обещал коммерсанту повлиять на должностных лиц местной власти Запорожья для получения положительного решения на предоставление права выкупа земельного участка.

Правоохранители задержали злоумышленника по месту работы при получении одного миллиона тридцати девяти тысяч гривен. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к сделке, в том числе должностных лиц местной власти".





