 Руководитель землеустроительного предприятия задержан в Запорожье при получении 1 млн взятки. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-цетре СБУ.
В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что директор одной из консалтинговых компаний города требовал более миллиона гривен от частного предпринимателя.
За указанную сумму злоумышленник обещал коммерсанту повлиять на должностных лиц местной власти Запорожья для получения положительного решения на предоставление права выкупа земельного участка.
Правоохранители задержали злоумышленника по месту работы при получении одного миллиона тридцати девяти тысяч гривен. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления.
Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к сделке, в том числе должностных лиц местной власти".
Плачь народ украины, плачьте за петей. Без учета этой букави(обратсвяць), вам скоро пошьют намордник.73% безмозглых голограмм щиков, которые голосуют за любую картинку в зомбоящике, вам это обеспечили. Нельзя ставить президента, который не умеет лепить 2 слов в ответ на любые вопросы, иначе вам песта - он этот свой изъян начнет обходить при помощи закручивания, уже наживляет гайки(хотя справедливо было бы дать ему 3 месяца на учение отвечать на любые вопросы как умеет(+поставки новых танков с пво и достройка 158 на антонове с импортозамещением)-пусть хоть мекает и следить динамику изменений и способности его учиться).
Пестец вам. Ибо за первые 2 недели ячейки голограммы пополнились на 50 лаймин, за тоесть за часть последней неделю внесли 50 лайма за изгнание пети. Это только селени, столько же и погтану. Через пол года каждый из них отпразднует первый лярд смальца. "Воевавший в чечне" это делал в 3 раза медленней. Вас уже через поднятие цен бреют по верхнему потолку монополии по жратве, перевозкам и развлекухе.Опять же, если оно эти маны использует для постройки пво и танков, или больше(но пугать коррупционеров не надо) то слава баклану.Но до 2-го уровня(сначала набирает денежную массу, а потом давит коррупционеров) психологически человек нормальный не доходит(за первых 5 лет власти), только поехавший студент хаи.Потому во власть нужно выбирать полупридурков, которым деньги психологически не очень важно.
Уничтожайте 112, г+г прачечную коломойского, ньюсван эти проекторы голограммы уже вам крутят через правильноговорение пальчевского, обезьяну гупашлепа рапиновича.Все это для 73% безмозглого супербыдла, которое заслужило на голодомор, эти скаты тупизмом жратвы развлекухи по зомбояку зазывают газовые камеры и всех остальных.