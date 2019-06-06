 Через две недели после указа о роспуске Рады АП попросила у Парубия список членов коалиции. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, соответстующий документ опубликовал в Facebook журналист Тарас Березовец.
Тарас Березовец подчеркнул, что этот документ дает понять логику юристов Администации президента в предстоящем рассмотрении в Конституционном суде дела о неконституционности досрочного роспуска Рады, инициированного партией "Народный фронт". По его словам, представители АП "пытаются сослаться на решение Конституционного Суда, принятого в 2008 году".
"Но есть проблема. Ведь помимо этого, было решение КС от 6 апреля 2010 года, которое определило, что в коалицию могут входить как фракции, так и отдельные депутаты", - подчеркнул Березовец.
По его словам, согласно информации из КС, сейчас большинство судей "склоняются именно к логике последнего решения".
"Таким образом, досрочные выборы имеют все шансы быть признаны неконституционными", - написал Тарас Березовец.
Напомним, 5 июня депутаты "Народного фронта" предоставили в КС доказательства существования коалиции. Они утверждают, что коалиция "Европейская Украина" юридически и фактически существовала в Верховной Раде VIII-го созыва, поэтому президент не имел права досрочно прекращать полномочия парламента.
Ранее, 4 июня, КС признал неотложным рассмотрение дела по представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.
Открытая часть пленарного заседания Палаты КС Украины по рассмотрению дела по конституционному представлению нардепов состоится 11 июня в 10:00.
ты чего спрашивают его иные звери а вот понял как олень анкдот рассказал смешной такой просто умора...
Допустим, но это нужно было как-то оформить официально, хотя сейчас любые бумажки сделают задним числом.
Ну-ну
Карандашники хорошо ловятся на живца. Начинаете что-то прятать, выходить через впн в инет и прочее что придумается ваша фантазия - и ловите новые процессы на вашем телефоне или компе.Скоро вас будут склонять к сотрудничеству.Сначала возможно опустят финансово, особенно под ударом зависимость от телефона(например, можно сделать вас немножко на 5%-50% недоступным от ваших клиентов, ну или и там как лещенко чекисткую "успешную" подружку навязать и именно такую какая вам нравится, а вскроетесь, то она вас вдруг оставит и тд по буйности фантазии), чтобы легче привести вас к более сговорчивому состоянию, чтобы вы сами побежали падать в корзину.
КСУ принял и назначил дату , а АП решило получить оф.ответ от ВР, для подтвержения своей позиции И теперь ВР в цуцванге- любой ответ нужно дать .
КЛОУН-ЧЕРТ вам говорит ДА.
Какие интересы народа если он занят на 100% ныканием сотней миллионов.
Все рейлеры украины ему везут камазы макулатуры, чтобы не мешал уничтожать все ростки украинской экономики,
превращая в страну дураков, в которой сами не хотят жить, потому что им дают возможность разворовать все под нолью
Включая армию.
50 ляйма в неделю и нахера с путлером воевать - такая маза пошла аж душа поет клоуна-слуги путину.
Гибко мыслящий новый лидер украины так называют кацапы. Если кацап хвалит значит пистец. Не видать финляндии украине. Фины дали вате песты в 40м и все вата забыла про финляндию на сотни лет. Украина под гибким мыслением слуги коррупционеров с 50м в неделю стает раком с последующим мягким сжирание украины, когда мир с ватой хуже войны, что случилось с мягким отжатием крыма. Вот что такое ****** демократия. Приход нового черта под видом слуги и конец.
Этот черт народа служит всем кроме народа - коломойским, путину, коррупционерам.До следующего лета украине нужно вернуть петю, иначе пистец с этим имитатором вступления в нато.Руцким мир дураков это приговор через черат народа.
А ведь три дня назад Оно бубнило, что списков у него нет и никогда не было.
Теперь же, когда запахло жаренным, Андруша "включил дурака" и написал в список коалиции всех, кто вышел из БПП и НФ. Накалякал под предлогом, что "заявления на выход из коалиции те не писали"! Ну, не олигофрен? КОАЛИЦИЮ СОСТАВЛЯЮТ ФРАКЦИИ - так просто, но Парубию "не доходит" )))
Давно известно, что жадности капиталиста нет предела - конец взлетной полосы отсутствует.
Отсюда постоянные поднятие цен в украине на транспорт, жратву и пр.За 300% прибыли эта тварь себе яйца оторвет и пришьет обратно.Крепосничество им мало, им подавай рабство сразу и везде. Потому сверх жадных капиталистов нужно как коррупционеров в китае время от времени вешать. Например взять главного в мире рекетира мвф - жадность выпирает, она убивает. Собирание налогов со стран за одно лишь существования не имеет пределов. Если ты хочешь даже уменьшить выплаты тебя могут случайно убить как чаушеску.Могли бы снизить украине рекет-выплаты только с 20млрдов, но им капиталистам и ростовщикам эта епта вдруг НЕ ВЫГОДНО.А то что украина защищает собой от руцких дураков их мозочки считать не умеют, они только свою сторону считать умеют.А если отдать невозможно, то они требуют продать земли и госпредприятия, чтобы обеспечить их 20-300% прибыли. Потому жадный ростовщик и жадный капиталист эта тварь, которую нужно регулярно регулировать истреблением на междугосударственном уровне, потому что всегда в мире все люди имеют как минимум 2% каких-то отклонений.Кто *******, кто упоротый коррупционер(как Свинарчук), кому требуется постоянная связь с богом итд.А есть упоротые жлобы, но жлоб это не совсем плохо - жлоб например не курит, не пьет, химию с таблицы менделеева не жрет потому что попросту жалко денег на бухло и сигареты, деньги там в семейство тащит.Но этих упоротых пидаров нельзя допускать в управлению активами - они опустошат нахрет все и поубивают всех.
ПОМНИ О ЖАДНОСТИ капиталистов- corruptela mori.
Нету в мире дела на которые изза прибыли бы не пошел жадный капиталист. Потому поднятие цен на все мобильные операторы по предварительному сговору киевстар, лайф, цапводафон до 1000гринов за 4 недели требует их делить на 2 части.Антимонопольный комитет еплом не щелкает, а делит этих питарастов всех по 2 компании, например киевстар1 и киевстар2, лайф1 и лайф2. Кацапский дыравый мтс-водафон вообще изгнать, дыравое оборудование спалить или отправить в африку пусть кацапские карандашники там негров прослушивают- телефон не возможно включить как залезает какая-то ватная зараза или на популярный сайт в украине зайти.Потому правительства мира должны создавать программные продукты против ватных карандашников, которые ставят на карандаш и хотят слушать все и вся для оболочивания и залива кровью всей земли с голодоморами-просто моцг руцдурака по-другому как-то не мыслит. Даешь плять постоянно меняющейся блок-чейн доступ в инет с запретом сохранения логов и истории. Централизованные счетчики на сайтах нужно запретить, по кукарекасам можно отследить следы от ножек пользователя и восстановить его след в инете на том же яндексе или гугле-если этого еще нет, то мозгам карандашников это еще в голову не приходило, но оно придет.User-agent стандартизировать хотя бы на раз в год замену, чтобы бы было меньше разных.
ПОМНИ О ЖАДНОСТИ капиталистов- corruptela mori.
Революция 1917 это революция о жадности капиталистов.Когда с одной крайности капиталистической ударились в коммунистическую. У дураков такие наклонности с одной стороны болтаться во вторую, потому что первая оказалась гавно, а потом опять со второй в первую. А нельзя находиться где-то посередине - ехать по односторонней временной дороге где-то посередине, а не ездить зигзагами с аварийными кровными авариями(революциями) об бордюр реальности? Народную землю нельзя продавать капиталистам, чтобы не свалиться в капиталистический бордюр жадности или обрыв.А давать им в ответственное пользование на лет 5-15.Не умеют пользоваться - поменять как носок с расстрелом.Букин оборонпрома не знает как нагрузить простаивающие предприятия - убрать нах, вернуть романова - тот умел выводить заводы в прибыль с 4кратными заменами директоров.
Так же нельзя продавать народные госпредприятия. Те что хотят прибрать госпредриятия со своими госчетами с перекладом с одного кармана во второй, почему-то не хотят создать частное, потому что их цель не производство, а как у свинарчука имитировать приватизацию с огромной суммой(а на самом деле переклада с одного своего кармана во второй и лживым отчетом что продали огого за сколько). Госпрописка также не даст рейдерить экссбушникам с прослушками и имитациями депутатами-паравозами с неприкосновенностью эти предприятия туда-сюда. Карандашировать нужно экссбушников, а не активистов.Каждый экссбушник быть должен под просмотром народа чем он занимается на пенсии от 35лет.Вообще кто придумал сбушникам давать пенсию в 35 лет. Через это у украны нету будущего - \эти хмыри разнесут страну и армию под ноль, и какой агрессор не совратится напасть на лохов, которые бегают туда-сюда и даже своей армии не способны создать.Экссбушников нужно в резервации под присмотром днем и ночью.Эти черти даже если заметят на проходной на границе пару тыщ долларов у гастера на своей прослушке, не могут не совратиться их отобрать под видом бандитов.А что говорить о прибыльных предприятиях, и законах дырявых рейдерских принятыми под это дело депутатами на рынке по продаже голосов- верховной ******** - рейдерять все, что дает хоть какую-то прибыль в украине, если нету крышы у вр мафиозных кланов тимошенки и подобных.
У сбу нужно отобрать и отделить функционал финпреступлений, иначе никакой агрессор не устоит захватить рабов, которые не способны построить своей армии, и быть самым нищим государством не в европе,а скоро в африке.
ПОМНИ О ЖАДНОСТИ капиталистов- corruptela mori.
Оборонка должна строится 50 на 50 с уменьшением части коррупционных частников. Половина -это госпредприятия, половина частники. Коррупционные риски у госпредприятий часто малые, а вот у часников они огромные.Покупка у госпредриятия армии на деньги государства могут быть только на уровне управления. Жадный капиталист впарит любое ведро армии под скупом всего генштаба оптом и врозницу как свинарчук под видом своей прогладки под громним названием имитации моторостроительный завод Богдан парил китайское дерьмо по 8k$ по цене бтра в всу. Это прокладка так работает, которой никогда нету интереса создать локальное производство,только лишь для камер, что это локальное производство, а на самом деле китайский конструктор.Причем пожелания и отработка косяков идут в китай, чтобы те исправили для армии украины в китае.
ГДЕ ПОСАДКИ СВИНАРЧУКА, раз так о нем кричали. А нет это было против пети потому что не давал воровать, они его на мелочи выпячивали с миллиона делали проблему на 10 млрдов. А для чего они это делали чтобы теперь красть от 10млрди больше, а потому что петя только крал сам и больше никому не давал.А теперь вся коломойские-левочкины вернулись и разворуют под ноль, пока зелень выйдет на уровень(тупому кличко понадобилось 5 лет чтобы построить первый мост - и это только один мост, а где контроль остальных 99% - еще лет 5-50 надо будет). Тоесть зелени не хватит 5 лет и потом опять перевыборы. И так вечный пистец.Через год после первых ростков его понимания нужно все сменить вплоть до уборщиц, даже мыши с крысами все должно быть деинфецировано от коррупционной чумы, включая насекомых, не говоря о его корешках.
З якого року її не має- 17-го????
🤔