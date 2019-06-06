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Все про:Боинг-777 Malaysia Airlines (938) Бук (622) Зеркаль (179)

 Скоро мы услышим новости, - Зеркаль о расследовании трагедии Боинга МН 17

Обнародованные в медиа новые доказательства причастности РФ к сбивания малайзийского "Боинга" на Донбассе, в частности данные о перемещении ракетного комплекса "Бук", действительно есть в деле, которое ведет международная следственная группа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает "Укринформ".

"Я думаю, что для открытого доступа это новая информация. Она действительно была уже в деле, которое ведут следователи здесь в Нидерландах в рамках расследования дела о сбитии Боинга. Это очень полезная работа, которую провели журналисты потому, что только открытые источники могут сейчас использоваться пока идет следствие, пока нет судебного разбирательства. В то же время я думаю, что мы скоро услышим новости от Совместной следственной группы", - сказала Зеркаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед датой сбития малайзийского Боинга МН17 170 российских солдат-ракетчиков получили сухие пайки на 5 суток и находились вблизи границы с Украиной, - расследование "Новой газеты"

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Нидерландов заявило, что в ближайшее время Россия сядет за стол переговоров по вопросу признания ответственности за катастрофу Boeing рейса MH17 в 2014 году.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила заключения, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3131023
 
   
 Топ комментарии
 
Та пора бы уже а то пока слышим только про то ,как хуйлобад возвращается в ПАСЕ ..
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ну вот хуйлобад собирался вернуться, а тут раз и "новые факты", и никто уже никуда не идет
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кстати, не без участия Нидерландов....
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Та пора бы уже а то пока слышим только про то ,как ******** возвращается в ПАСЕ ..
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ну вот ******** собирался вернуться, а тут раз и "новые факты", и никто уже никуда не идет
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Этого мало ,пора сук этих объявить мировыми террористами со всеми вытекающими .. Скоро мы услышим новости, - Зеркаль о расследовании трагедии Боинга МН 17 - Цензор.НЕТ 3362
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а "сватов" тогда как продавать? Думай что пишешь.
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кстати, не без участия Нидерландов....
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Все равно брехать будут . А эта Зеркаль просто пиарит себя любимую таким способом . Не хочет пропадать со страниц СМИ . Ылитка сраная ...
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Как характерно какого зеленого бабуина не возьми все люто ненавидят Зеркаль и любого кто усложняет русне жизнь.
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Слишком много чести для ненависти . Обычного презрения вполне достаточно . Бездельница , которая хлебала с бюджета , большего не заслуживает .
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Это ты слышишь, а мы слышим, что появляются всё новые доказательства по сбитию паРашей MH-17 и что нет реакции по ПАСЕ "новых лиц" в руководстве Украины, а только всё "старые лица".
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Ну,что вы там в палате слышите,это ты завтра доктору на обходе расскажешь .. Скоро мы услышим новости, - Зеркаль о расследовании трагедии Боинга МН 17 - Цензор.НЕТ 3698
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Интересно,хоть кто-то из экипажа этого засрашкинского "Бука" жив еще или уже все случайно под машины попали и печеньками отравились?
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Застрелились , как капитан Волошин или пропали как диспетчеры Днепра , или под охраной в РФ находятся , как авиамеханик и ракетчик ВСУ !
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Ты,козломордый,еще забыл испанского диспетчера и конструктора МИГ-29 с размахом крыла 2,5 км. Скоро ми почуємо новини, - Зеркаль про розслідування трагедії Боїнгу МН 17 - Цензор.НЕТ 8695
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Долго.
Но исход будет один - путин будет на скамейке подсудимых в Гааге вместе с Шойгу, Лавровым.
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это точно будет не в нашей вселенной ...
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ваЗЕлин обьявит, что боинг сбили украинцы. Не удивлен буду.
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надеюсь на покупку Голландии у них денег не хватит - а иначе это будет пестессссс
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там все летели уже мёртвыми ... нужно всегда и во всём верить кацапам !
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И мертвые расследовали это запутанное дело
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Если в деле есть данные о перемещении Бука, то почему же они неизвестны премьеру Малайзии? А если известны, то почему не убедили его, что Боинг сбили россияне?
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Первый раз читаю , что ". Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась." !Источник: https://censor.net.ua/n3131023
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Трибунал назначает виновных , а суд разбирается - в этом разница . Посмотрим !
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Почему Таиланд фактически против официальной международной версии? Они ведь самая заинтересованная сторона?
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Почему Таиланд а не Папуа Новая Гвинея или Вейшнория, что вы там курите?
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стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР")

А сейчас город Снежное под чьим контролем?
Текс написан по-дебильному. (с)
Источник: https://censor.net.ua/n3131023
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСкоро мы услышим новости, - Зеркаль о расследовании трагедии Боинга МН 17
 
 
 
 
 
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