 Житель Троицкого взорвал гранату придя в гости к бывшей сожительнице: мужчина погиб, женщина ранена

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"5 июня в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение о том, что по улице Щорса в селе Троицкое произошел взрыв. Во время осмотра места происшествия сотрудниками следственно-оперативной группы установлено, что 48-летний местный житель пришел к своей 54-летней бывшей сожительнице. Зайдя в летнюю кухню с гранатой в руках, мужчина выдернул чеку, в результате чего произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Луганщине в отделении Приватбанка мужчина подорвался на гранате, пытаясь бросить ее в полицейских (обновлено)

От полученных травм мужчина погиб на месте, а женщина получила многочисленные осколочные ранения, с которым была госпитализирована в районную больницу.