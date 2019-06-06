 Не стрелять в ответ на обстрелы с территории населенных пунктов, - Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины

Кучма считает, что украинские военные не должны стрелять в ответ в случае, если враг ведет провокационные обстрелы с территории населенных пунктов. Об этом он заявил на брифинге в Администрации президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Когда заезжает какая-то установка или в детский садик, или в дом какой, или вообще в населенный пункт. И ведет обстрел наших территорий. Скажите, пожалуйста, мы можем, если видим, что идет с такого, условно говоря, детского сада, мы можем давать ответ?", - поинтересовался Кучма.

Экс-президент подчеркнул, что украинские военные должны стрелять в ответ, когда это происходит за пределами территорий населенных пунктов.

"Ответ всегда надо давать, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет таких населенных пунктов, и так далее. Мы, все же, должны соблюдать (режим прекращения огня. – Ред.) в этом плане...", - добавил Кучма.

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Когда у него конкретно спросили о том, есть ли приказ президента о том, чтобы украинские военные не стреляли в ответ, Кучма сказал: "Я же не президент(...) Войну надо вести военными средствами".

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.

Предложение Кучмы вызвало резко негативную реакцию у ряда политиков и публичных персон.

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Так, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что запрет для украинских воинов вести ответный огонь - это шаг к капитуляции. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что не стреляют в ответ только те, кого поставили "к стенке". Глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал предложение Кучмы "глупым" и предложил "гнать в шею таких политиков".

Один из экс-лидеров "Правого сектора" Дмитрий Ярош призвал президента владимира Зеленского не отдавать незаконные приказы, которые все равно не будут выполняться. А волонтер, руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская предложила выставить самого Кучму на передовую с автоматом Калашникова и посмотреть, будет ли он отстреливаться.