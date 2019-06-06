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 Политика Украины
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Все про:Кучма (1756) минские соглашения (2578) Трехсторонняя контактная группа (105)

 Не стрелять в ответ на обстрелы с территории населенных пунктов, - Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма пояснил свое скандальное предложение не стрелять в ответ на огонь оккупантов на Донбассе.

Кучма считает, что украинские военные не должны стрелять в ответ в случае, если враг ведет провокационные обстрелы с территории населенных пунктов. Об этом он заявил на брифинге в Администрации президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Когда заезжает какая-то установка или в детский садик, или в дом какой, или вообще в населенный пункт. И ведет обстрел наших территорий. Скажите, пожалуйста, мы можем, если видим, что идет с такого, условно говоря, детского сада, мы можем давать ответ?", - поинтересовался Кучма.

Экс-президент подчеркнул, что украинские военные должны стрелять в ответ, когда это происходит за пределами территорий населенных пунктов.

"Ответ всегда надо давать, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет таких населенных пунктов, и так далее. Мы, все же, должны соблюдать (режим прекращения огня. – Ред.) в этом плане...", - добавил Кучма.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Нет никакой экономической блокады Донбасса, есть вопрос временного запрета перемещения грузов, - Кучма. ВИДЕО

Когда у него конкретно спросили о том, есть ли приказ президента о том, чтобы украинские военные не стреляли в ответ, Кучма сказал: "Я же не президент(...) Войну надо вести военными средствами".

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.

Предложение Кучмы вызвало резко негативную реакцию у ряда политиков и публичных персон.

Также на Цензор.НЕТ: "Что выберет Кучма - интересы страны или интересы своего зятя олигарха Пинчука?" - журналист Ткач о назначении Кучмы представителем Украины в Минске. ВИДЕО

Так, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что запрет для украинских воинов вести ответный огонь - это шаг к капитуляции. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что не стреляют в ответ только те, кого поставили "к стенке". Глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал предложение Кучмы "глупым" и предложил "гнать в шею таких политиков".

Один из экс-лидеров "Правого сектора" Дмитрий Ярош призвал президента владимира Зеленского не отдавать незаконные приказы, которые все равно не будут выполняться. А волонтер, руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская предложила выставить самого Кучму на передовую с автоматом Калашникова и посмотреть, будет ли он отстреливаться.

Источник: https://censor.net.ua/n3131010
 
 
 Топ комментарии
 
Если я правильно понял, то Кучма заявил, что сепаратисты могут безнаказанно убивать украинских воинов стреляя из населенных пунктов.
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Кучма не дебіл. Це старий, прожжєнний цінік - нєгодяй.
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Помню Гиркин-Стрелков хвастался что его боевики не выходили в чистое поле а прятались за жилыми домами и поетому сумели захватить большую часть дамбаса с малыми потерями в отличии от от ВСУ которым запрещено было стрелять. А ведь могли еще весной 2014 уничтожить группу Гиркина выходящую из Славянска и закончить войну на Дамбасе сохранив 10-15тыс жизней гражданских и военных. Так что приказ не стрелять в ответ был преступлением и массовым убийством, за которое нужно наказать виновных. Тем более если окупанты не жалеют своих детей то нам и подавно не нужно их жалеть.
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там без тебя и упырЯ зеЛи разберутся.куда и как стрелять!

нах пошел! Не стрелять в ответ на обстрелы с территории населенных пунктов, - Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины - Цензор.НЕТ 5400
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...Роки минають, але Кучму все так само геть Не стрелять в ответ на обстрелы с территории населенных пунктов, - Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины - Цензор.НЕТ 6363
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Данилыч ! Бери Филарета и едь в Днепр на Игрень .Ты знаешь - где это .
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уточню- на Ксеньевку больница именно там
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Как в тви писало одно 73%-ое тело, мол, что вы порохоботы ноете за ЗЕ!ленского - будет косячить- мы его враз выметем.

Хотелось бы предложить пока заставить его вымести нах кучму. Осилите? Вас же 73%?!
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Сейчас как раз отмечают 75 лет с начала высадки в Нормандии. Так вот готовясь к ней, английские ВВС бомбили позиции немцев, расположенные в т. ч. и в населенных пунктах. Тогда погибло около 3000 мирных французов т. е. граждан страны-союзника. Но никто не считает это военным преступлением
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Так Кучмана надо уже давно посадить за Гонгадзе, потому он и продолжает мутить воду.
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Лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко заявил, что его партия будет добиваться автономного статуса для Донбасса в составе Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Кучма уже должен кормить червяков,незаменимых нет
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***
- ладушки, ладушки!
где были?
- у Меркель-бабушки!
- а что ели?
- шаурму!
- что такое? не пойму
- шаурму! шаурму..
от жеж старое му-му!
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Проблемы индейцев вождя не должны волновать ! Короче говоря ,ответственность за оккупированные территории и граждан несёт агрессор . Пускай сами напрягаются откуда им стрелять по ВСУ . А то получается по принципу алькаиды в Алеппо . Выгоняли детей на улицу а сами за их спинами оборудуют новые огневые позиции и окопы ))) Не так ли русские "братья" ?
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Вся надежда на "правосеков" и третью силу. Говорят, что в моменты обострения "перемирий" число "правосеков" и неизвестной третьей силы, которые разносят в хлам позиции шахтористов увеличивается в разы. В отчётах командиров подразделений ВСУ так и указывается, мол, "ввереное подразделение целиком и полностью соблюдает режим тишины; а кто стреляет? правосеки, походу, или третья сила".
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Вот поэтому все перемирия и срывались.

Мне интересно только ради чего? Почему вы так сильно хотите гибели украинцев? За что так ненавидите украинцев?
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Не нужны были бы никакие перемирийя, чепушило ватоголовое, если бы твоя ****** россосия не сунула своё немытое рыло в дела суверенного государства Украина. Всосало, ******?!

Послать бы тебя, да гляжу ты и так там находишься.
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НАоборот, стрелять. Мирные поуезжают, оркам не за кого будет прятаться.
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Почему порохоботы так боятся собственного народа. Пришло время обратиться к народу и спросить его хочет ли он продолжения войны или хочет прекращения войны.

Вот надо на референдуме так и спросить:

а) Хотите ли вы продолжения войны до последнего украинца?


б) Хотите ли вы прекращения войны. И может ли ради прекращения войны Зеленский встречаться с кем посчитает нужным?

Пусть народ выберет. И если народ выберет продолжение войны до последнего украинца, значит так тому и быть.
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По твоему получается, что Украина напала войной на Россию?
Я тебя правильно понял?
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А вести войну до победы - не вариант? Ах ты пёс смердячий... Брысь за "паребрик"!
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согласен- почему зелюки так боятся собственного народа?
предлагаю так же вынести на референдум следующие вопросы:
а) Какой размер зарплаты вы хотели бы получать?
б) Какая цена тарифов на коммунальные услуги вас устроит?
Пусть народ выберет.

Если референдумить- то тогда уже по полной Не стрелять в ответ на обстрелы с территории населенных пунктов, - Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины - Цензор.НЕТ 3063
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сначала пэдроботы пусть внесут в бюджет налоги за 5 -летние гонорары от м.ст.
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ну а потом пусть беня вернет $5 ярдов - которые он отмыл
что официально доказано
тогда так будет справедливо
кстати а что такое "м.ст."? Ты видать в теме- объясни мне
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сначала дай сноску про отмывание $$$Зелей, а потом тебе объясню про министерство ст.
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а "м.ст."- это у тебя стець
а ты что сам погуглить не можешь? Ты же вроде бы умный- и наверняка читал как международный центр о борьбе с коррупцией (вроде бы так он называется) написал об выводе бабла через кипрские банки и плюс FBI че-то так открыто за финансовые махинации против бени
Ты уверен что тебе надо давать ссылки- и ты все это в первые слышишь?
Или ты сейчас просто продолжаешь искать оправдания своей иконе- что бы не быть разочарованным?
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Не юродствуй. На дела смотри, а не пости глупые фантазии, свои и чужие. А по делам пока ничего страшного не произошло. Скорей наоборот, Зеленский официально подтвердил курс на Запад и призвал ужесточить санкции против путина....
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по делам- мне достаточно увидеть старый кучмовский закон про импичмент- который зеля продвигает как мега-супер-пукпер новый
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А можно ли привлечь Кучму к уголовной ответственности за такие вот, простите, базары?
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Алкаш рыжий, бери с собой свою родню во главе с Пинчуком и Дубиной и поедь на передок во время сепарского обстрела, а еще лучше на похороны наших солдат, которые гибнут за Украину, а эти продажные суки думают только о бабле. Твари, никак не нажрутся. Зеленскому особое неуд. Как красиво нам рассказывал о новых лицах и подходах! Продажная шлюха.
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Якщо цей мудак не знає, то я йому скажу, що коли йде війна то стріляють і по населиним пунктах і з населених пунктів і стріляють з такою інтенсивністю, щоб жодного ворога там не залишилося до того як підуть групи зачистки. Війна це війна!
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У "гражданского населения" было пять лет, что бы оттуда СВАЛИТЬ!
Если оно этого не зделали, значит поддерживают террористов.
Вон, Уйло в Чечне дал гражданскому населению вообще одни сутки и потом начал все утюжить артилерией.
Не могут же сторонники "рюськаго мыра" осуждать методы своего Царя?!
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Есть радикальное решение вопроса с окупантами!,сша партнёр и союзник Украины!,и в этом контексте обявить о начале атомной бомбардировке окупированных территорий!,а мирняку дать месяц на выезд!,территория Украины,-Украины!,что хотим то и бомбим!!!их же там нет !-***** вв
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Ну навіщо,наші терена, якщо можна кацапляндію Не стрелять в ответ на обстрелы с территории населенных пунктов, - Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины - Цензор.НЕТ 4559
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А идея-то гениальна в своей простоте
Так может оказаться, что козломордые и не стреляют вовсе первыми по населённым пунктам, а только в ответ - а сама мысль об этом, тянет на госизмену
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Шесть лет за жестокое убийство Гандзюк. Убийца-депутат Лозинский на свободе. В убийц стрелять нельзя. За кого принимают украинцев?
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А дитина розстріляна на дитячому майданчику нукерами режиму.Українців вбивати можна ,вбивць -ні...
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Вбити, стріляючи з житлового сектору (кучму) Не стрелять в ответ на обстрелы с территории населенных пунктов, - Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины - Цензор.НЕТ 2434
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За не стрелять, нужно расстреливать - дающих такую команду.
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Так это уже было. Помните, пэдрот запретил давать ответки , а потом отменял блокаду.
Хрычей старого корыта - в мусорку. пэпку с кучмичкой. и остальных.
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Так орки только и стреляют из населенных пунктов, прикрываясь мирным населением
Были бы они в чистом поле мы бы уже всех их зачистили
Поэтому, Кучма по сути призывает расстреливать наших солдат
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По большому счету Кучма - гражданское лицо, как любое гражданское лицо может высказать свою точку зрения, быть посланым и на этом закончить, срочно вывести его из переговорной группы т.к. он не отстаивает интересы страны, а пытается капитулировать перед врагом, сдав территории.
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Поуажітьь,цьому пи-ару ,хто стріляє по житлових будинках Бажано аби не повернувся Не стрелять в ответ на обстрелы с территории населенных пунктов, - Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины - Цензор.НЕТ 6493
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Если бы советская армия не бомбила бы и не обстреливала бы немцев в населенных пунктах, Германия сейчас была бы от Ла-Манша до Урала!
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А це не так страшно, головне, щоб не раша.
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Кучма утверждает, что украинская армия стреляет по школам, детсадам. А доказательства у него есть? Ах да он же черпает знания вместе с ваЗЕлином из кацапских мультиков на рАсейском зомбоящике.
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Так это их рашисткая тактика прикрываться мирным населением ну и говори дальше Кучма долго пауза была больше суток
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Корови літають, тільки низеееесенько.
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Пока дети и внуки таких поцев и проходимцев, как Кучма, не будут воевать в АТО, а не жуировать в дорогих ресторанах, в стране ничего не изменится.
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владімір, убєрі нах це риже чючєло з переговорної групи. воно позоре країну.
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подождите, сейчас, вован уже на подходе, на коленях ползет Не стрелять в ответ на обстрелы с территории населенных пунктов, - Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины - Цензор.НЕТ 5253
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Кучма, ты редкая ****, таких мразей нужно еще поикать. На дыбу тебя пртдажная тварь
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А не послать ли этого Ганибала вместе с его начальником Наполеончиком в окоп и дать автомат без патронов.
Интересно. что он тогда запоет про детские садики в ОРДЛЕ
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****** сказал кучма,ну а гражданскую или в ВОВ города освобождали исключительно силой слова? Точно маразм у него начинается.
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этот "маразм" называется
директива ЗЕБЕни Не стрелять в ответ на обстрелы с территории населенных пунктов, - Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины - Цензор.НЕТ 82
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Надо засунувть Кучму в окоп, дать в руки АК и посмотреть, как он будет не стрелять в ответ.
А то закинув за шиворот сто грамм Абсолюта и закусив семгой, он сильно развонялся.
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Это уже стало традицией. Ляпнут что-то, патриоты устраивают срач, чиновники начинают лизать зад патриотам и врать врать врать....
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старая мразь. рашисты с начала войны используют женщин и детей в качестве живого щита.
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Пусть Кучма расскажет своему зятю Пинчуку, что
Израиль не должен отвечать на провокационные обстрелы ХАМАСа


мне интересно куда пошлет его зять и вся его хасидская родня
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В защиту Кучмы. Кучма переиграл всех. Вы что, не понимаете? Предложения Кучмы не стрелять в ответ вызвали бурю оваций со стороны ЕС и США и Одновременно смешали с говном Лаврова и Путина, их жалкое трепыханье дало намного больший эффект в продолжение санкций, чем потуги Арьева. Вы что, думаете Кучма не понимал, что его иницмативы внутри Украины не пройдут? Как бы не так, он не настолько наивен. Уже сейчас ясно, что россия в ТКГ оказалась обосранной, а Украина подняла свой рейтинг и перспективу для НАТО и ЕС.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе стрелять в ответ на обстрелы с территории населенных пунктов, - Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины
 
 
 
 
 
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