 Не стрелять в ответ на обстрелы с территории населенных пунктов, - Кучма пояснил свое предложение о режиме тишины

Кучма считает, что украинские военные не должны стрелять в ответ в случае, если враг ведет провокационные обстрелы с территории населенных пунктов. Об этом он заявил на брифинге в Администрации президента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Когда заезжает какая-то установка или в детский садик, или в дом какой, или вообще в населенный пункт. И ведет обстрел наших территорий. Скажите, пожалуйста, мы можем, если видим, что идет с такого, условно говоря, детского сада, мы можем давать ответ?", - поинтересовался Кучма.
Экс-президент подчеркнул, что украинские военные должны стрелять в ответ, когда это происходит за пределами территорий населенных пунктов.
"Ответ всегда надо давать, когда идут боевые действия на соответствующей территории, где нет таких населенных пунктов, и так далее. Мы, все же, должны соблюдать (режим прекращения огня. – Ред.) в этом плане...", - добавил Кучма.
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Когда у него конкретно спросили о том, есть ли приказ президента о том, чтобы украинские военные не стреляли в ответ, Кучма сказал: "Я же не президент(...) Войну надо вести военными средствами".
Напомним, ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма на переговорах в Минске предложил при составлении соглашения о введении в районе боевых действий на Донбассе режима тишины внести пункт, запрещающий ведение ответного огня.
Предложение Кучмы вызвало резко негативную реакцию у ряда политиков и публичных персон.
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Так, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что запрет для украинских воинов вести ответный огонь - это шаг к капитуляции. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что не стреляют в ответ только те, кого поставили "к стенке". Глава фракции "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал предложение Кучмы "глупым" и предложил "гнать в шею таких политиков".
Один из экс-лидеров "Правого сектора" Дмитрий Ярош призвал президента владимира Зеленского не отдавать незаконные приказы, которые все равно не будут выполняться. А волонтер, руководитель "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская предложила выставить самого Кучму на передовую с автоматом Калашникова и посмотреть, будет ли он отстреливаться.
нах пошел!
Хотелось бы предложить пока заставить его вымести нах кучму. Осилите? Вас же 73%?!
- ладушки, ладушки!
где были?
- у Меркель-бабушки!
- а что ели?
- шаурму!
- что такое? не пойму
- шаурму! шаурму..
от жеж старое му-му!
Мне интересно только ради чего? Почему вы так сильно хотите гибели украинцев? За что так ненавидите украинцев?
Послать бы тебя, да гляжу ты и так там находишься.
Вот надо на референдуме так и спросить:
а) Хотите ли вы продолжения войны до последнего украинца?
б) Хотите ли вы прекращения войны. И может ли ради прекращения войны Зеленский встречаться с кем посчитает нужным?
Пусть народ выберет. И если народ выберет продолжение войны до последнего украинца, значит так тому и быть.
Девочка, что ты хочешь, что б тебе оторвали голову, или ехать на дачу
Я тебя правильно понял?
предлагаю так же вынести на референдум следующие вопросы:
а) Какой размер зарплаты вы хотели бы получать?
б) Какая цена тарифов на коммунальные услуги вас устроит?
Пусть народ выберет.
Если референдумить- то тогда уже по полной
что официально доказано
тогда так будет справедливо
кстати а что такое "м.ст."? Ты видать в теме- объясни мне
а ты что сам погуглить не можешь? Ты же вроде бы умный- и наверняка читал как международный центр о борьбе с коррупцией (вроде бы так он называется) написал об выводе бабла через кипрские банки и плюс FBI че-то так открыто за финансовые махинации против бени
Ты уверен что тебе надо давать ссылки- и ты все это в первые слышишь?
Или ты сейчас просто продолжаешь искать оправдания своей иконе- что бы не быть разочарованным?
Если оно этого не зделали, значит поддерживают террористов.
Вон, Уйло в Чечне дал гражданскому населению вообще одни сутки и потом начал все утюжить артилерией.
Не могут же сторонники "рюськаго мыра" осуждать методы своего Царя?!
Так может оказаться, что козломордые и не стреляют вовсе первыми по населённым пунктам, а только в ответ - а сама мысль об этом, тянет на госизмену
Хрычей старого корыта - в мусорку. пэпку с кучмичкой. и остальных.
Были бы они в чистом поле мы бы уже всех их зачистили
Поэтому, Кучма по сути призывает расстреливать наших солдат
Интересно. что он тогда запоет про детские садики в ОРДЛЕ
директива ЗЕБЕни
А то закинув за шиворот сто грамм Абсолюта и закусив семгой, он сильно развонялся.
Израиль не должен отвечать на провокационные обстрелы ХАМАСа
мне интересно куда пошлет его зять и вся его хасидская родня